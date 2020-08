Fitbit introduce en sus relojes un medidor de temperatura de la piel y un electrocardiograma La empresa, cuya adquisición por parte de Google aún se investigando, ahonda en la salud holística en sus nuevos relojes, Sense, que incluyen el primer sensor de actividad electrodérmica del mundo y renueva su catálogo

Salud holística. En estos tiempos de pandemia, las firmas de tecnología se reinventan, y Fitbit no podía ser menos. Comprometida con la salud desde el principio, la firma especializada en dispositivos de monitorización física no podía conformarse este año con lanzar sólo una simple actualización de sus relojes y pulseras. Salud holística, ese es el concepto que Fitbit ha querido desarrollar en esta ocasión. Y a ese concepto se ajusta su nueva generación de «wearables» -vestibles, en inglés-.

James Park, director general y cofundador de Fitbit explicó que ahora más que nunca la compañía renueva su compromiso con la salud de las personas. En este momento, dijo, nuestra misión es seguir innovando, ayudar a sus millones de usuarios a organizarse y a mantenerse saludables. Por eso, la nueva generación de dispositivos es ahora capaz de detectar algunos de los síntomas de Covid-19.

Para comprobar la salud

Hacemos visible lo invisible, dijo Park. El primer dispositivo presentado es Fitbit Sense, un «smartwatch» capaz de medir y manejar los niveles de estrés del usuario y de detectar varios síntomas de enfermedad. Mide la temperatura de la piel, entre otras cosas, y también las manifestaciones físicas del estrés, que muestran la mayor parte de las personas.

Sense es el primer smartwatch que «comprende» el cuerpo del usuario y le ayuda a mantenerte más saludable. Cuenta con un nuevo sistema, llamado EDA Scan, una «app» especialmente diseñada para ello y que es capaz, a partir de las mediciones físicas que toma continuamente, de medir la cantidad de estrés al que estamos sometidos y cuantificarlo, de modo que podemos visualizarlo en forma de gráficos en la «app».

Otro aspecto crítico es el corazón, fuente de muchas enfermedades. Ahora, Sense es capaz de hacer un electrocardiograma del usuario, como ya lo hace la última versión del Apple Watch, al que por cierto se parece bastante. El electro se puede guardar o enviar al médico, para que lo valore debidamente.

El dispositivo también mide nuestra temperatura corporal. Y no solo cuando se lo pedimos, sino continuamente, de forma que dispondremos de gráficas de cómo nuestra temperatura varía a lo largo del día. Para acceder a todos estos parámetros, por supuesto, deberemos primero introducir nuestros datos, sexo, edad, etc, ya que muchos indicadores no son idénticos para todas las personas.

Sense mide también el nivel de oxígeno en sangre, algo que puede dar importantes pistas sobre nuestro estado de salud. Por supuesto, y como siempre, el dispositivo seguirá midiendo, como los anteriores, toda nuestra actividad física mientras caminamos o hacemos cualquier deporte. Además, podremos ver todas nuestras notificaciones, responder directamente a llamadas, cambiar el tipo de esfera (hay cientos de posibilidades), medir las fases del sueño, controlarlo con la voz (con Google o Alexa), almacenar y escuchar música.

Pero si es solo la monitorización de nuestra actividad lo que nos interesa, puede que nuestro dispositivo sea el nuevo Versa 3, un nuevo reloj especializado en medir nuestra actividad física y en el que se han incorporado importantes novedades. El GPS integrado nos permite, por ejemplo, trazar circuitos en un mapa con nuestro recorrido y medir la intensidad de nuestro ejercicio en cada momento. Con Amazon y Alexa incorporados, podemos darle directamente instrucciones de voz. Con él, podemos responder directamente llamadas o realizarlas.

La batería, en ambos relojes, dura seis días. En cuanto a los precios, el nuevo dispositivo cuesta 329, 95 euros, y el Versa 3, 229, 95 euros. Fitbit también presentó su nueva pulsera Inspire 2, que reúne las principales características de siempre de Fitbit, pero a un precio muy inferior al de los relojes. Visualiza los datos de forma sencilla, incluidos los mensajes entrantes, y la batería dura 10 días, el récord de la marca. El precio es de 99,95 euros.

En todos los casos, a través de la «app» Premium se puede acceder a contenidos exclusivos para entrenamientos o técnicas para reducir el estrés. Y por supuesto se pueden compartir datos con otros usuarios, uno de los principales valores de la marca.