Dentro de poco no tendrás que compartir tu número de teléfono para hablar por WhatsApp

Hasta la fecha, si querías enviarte mensajes de WhatsApp con otra persona, tenías que darle obligatoriamente tu número de teléfono. No había salida. Sin embargo, se espera que esto cambie para siempre más pronto que tarde. La 'app' de mensajería propiedad de Meta está trabajando para que, próximamente, los internautas puedan compartir, simplemente, un nombre de usuario para mantener conversaciones con terceros. Algo similar a lo que permiten herramientas de la competencia, como Telegram, y que promete aumentar la privacidad del internauta.

De acuerdo con el portal especializado 'WABetaInfo', WhatsApp ya está testando la novedad en fase beta, lo que implica que su llegada a la versión oficial de la aplicación se encuentra cerca. Los usuarios que lo quieran, podrán seguir compartiendo su número de teléfono para charlar por la 'app', pero los que prefieran evitarlo, al menos en algunos casos, podrán compartir directamente un nombre de contacto. Este deberá ser creado por el usuario y deberá cumplir con una serie de normas.

El nombre deberá estar conformado por entre 3 y 30 caracteres, y deberán ser exclusivos; esto implica que no pueden coincidir con ninguno de los que ya estén siendo empleados por otros. No podrán comenzar con tres 'w' ni finalizar con un dominio, como sería '.com'. Esto es así para evitar que cibercriminales puedan intentar suplantar a una empresa real para lanzar campañas de estafas a través de la 'app'.

Una vez creado, quienes no tengan el número de teléfono del usuario guardado en el teléfono verán el nombre de usuario en su lugar, tanto al iniciar una nueva conversación como en los chats grupales. Este también podrá compartir el nombre con terceros para que estos puedan iniciar una conversación.

Como hemos dicho, la función todavía no está disponible para todos los usuarios. Tampoco hay información sobre el momento concreto de su llegada a la versión oficial de WhatsApp; sin embargo, lo más probable es que no tarde más que unos meses.

