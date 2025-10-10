Suscribete a
Apple se prepara para anunciar su primer iPhone plegable: así se espera que sea

La empresa de la manzana quiere poner en el mercado un móvil resistente, ligero y sin problemas de calentamiento

Así se espera que sea el iPhone plegable
R. Alonso

Apple lleva años trabajando en la creación de su primer terminal plegable. Si se cumplen las predicciones de filtradores y analistas, el dispositivo debería ser presentado en 2026; probablemente en el tradicional evento que la firma de la manzana organiza cada septiembre, donde ... compartirá focos con los futuros iPhone 18. Al menos, eso es lo que espera Ming Chi-Kuo, uno de los filtradores más fiables en lo que a información de la firma de Cupertino se refiere.

