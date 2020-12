Web Summit se expandirá a Tokio a partir de 2022 Paddy Cosgrave anuncia desde Lisboa, donde la cumbre tecnológica se celebrará hasta 2028, que Brasil se sumará a Japón en la nueva estrategia multinacional de la influyente cita

Francisco Chacón SEGUIR Corresponsal en Lisboa Actualizado: 03/12/2020 19:58h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Web Summit inicia su expansión cual multinacional de las conferencias tecnológicas mundiales como la más importante del planeta. Así lo anunció el director de la influyente cita, el irlandés Paddy Cosgrave, desde la cumbre que en esta edición se retransmite por internet desde Lisboa.

El encuentro líder sobre la economía digital tiene previsto volver a celebrar una edición presencial en la capital portuguesa el año que viene, cuando probablemente los cinco continentes sentirán los efectos positivos de la vacuna contra el coronavirus. Y, ya en 2022, comenzarán tres «franquicias» de la matriz convertida en garantía de éxito estratosférico: una en septiembre asentada en Tokio (durante un periodo de cinco años) y dos en Brasil aún sin fecha, concretamente en Río de Janeiro y en Portalegre.

Esta circunstancia significa que, al estilo de lo que aconteció con la compañía teatral canadiense Le Cirque du Soleil, habrá varios equipos directivos de la Web Summit operando en todo el mundo de forma simultánea. Y todo mientras se cumple el contrato de 10 años que vincula la gigantesca reunión con la cuna del fado, pues su despliegue a orillas del Océano Atlántico abarcará, en principio, hasta 2028.

Tanto es así que ya planean algunas novedades de cara a su retorno físico al Parque das Naçoes, al lado de la que fue sede de la Expo’98… porque Cosgrave no quiere dejar ningún detalle al azar y sabe que, año tras año, ha de sorprender a sus miles de acólitos si quiere crecer y crecer.

Los beneficios para Lisboa, reconvertida en ciudad de las nuevas tecnologías, resultan evidentes. No obstante, se alzan voces que cuestionan la política local de subvenciones que sostiene la Web Summit desde que desembarcó en el sur de Europa.

Son 11 millones de euros anuales los pactados en el acuerdo estipulado con el Ayuntamiento socialista encabezado por Fernando Medina, pero ¿por qué esa cantidad no se ha rebajado si esta vez no se ha organizado en el edificio de la Feria Internacional, junto al centro comercial Vasco da Gama y muy cerca del puente que comunica con Almada y otros municipios colindantes? ¿por qué la cancelación de la cita presencial no ha conllevado un descenso en sus pretensiones de financiación?

La polémica está servida en Portugal, donde tampoco sienta muy bien el afán trasnacional de Paddy Cosgrave porque se interpreta que puede significar un «flirteo» con otros países. El recelo se desató cuando él mismo pronunció estas palabras: «Japón es el país perfecto para acoger otra Web Summit. Durante décadas, ha sido líder global en innovación y ha construido algunos de los más avanzados y sofisticados artilugios tecnológicos que usamos hoy».

José Mourinho, premiado

Mientras tanto, esta Web Summit atípica entregó el premio Innovación en el Deporte al entrenador portugués de fútbol José Mourinho, el mismo al que muchos aficionados españoles echan de menos ahora que el Real Madrid sufre una fuerte crisis.

Como el técnico trabaja actualmente en Londres, donde dirige al Tottenham, la entrega (telemática) del galardón fue protagonizada desde Lisboa por el primer ministro luso, Antonio Costa, quien señaló: «Los niveles de excelencia de Mourinho incluyen la tecnología y el conocimiento científico porque se ha convertido en uno de los entrenadores más innovadores y con más títulos a nivel mundial, tantos como 25 trofeos importantes conquistados». Se refería así a su trayectoria dispersa entre equipos como el Oporto, el Inter de Milán, el Chelsea, el Real Madrid o el Manchester United.

La segunda jornada de la Web Summit, que finaliza este viernes 4 de diciembre (al final del día), vio también el desembarco triunfal de Xiang Wang, presidente del gigante chino Xiaomi, catapultado al tercer lugar de la venta de móviles en el mundo. Y es que el ejecutivo presumió de haber superado a Apple.

Esta circunstancia significa que ya no hay ningún operador estadounidense en el «top 3», pues se mantiene como primero el coreano Samsung (con un 22% de cuota de mercado y 80 millones de unidades vendidas), seguido del chino Huawei (14,1% y 51,8 millones de aparatos) y ahora de Xiaomi (12,1% y 44,4 millones de teléfonos despachados).