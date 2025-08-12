Alineación del Real Madrid hoy ante el Tirol en el partido de pretemporada

El Real Madrid juega hoy a las 19:00 (hora peninsular) el único partido oficial de su pretemporada antes de su comienzo de liga el 19 de agosto. Su rival es el WSG Tirol austríaco, que hace de anfitrión en el Tivoli Stadion, en la ciudad de Innsbruck, capital efectivamente del estado de Tirol. Lejos de Sturm Graz, Slazburgo o Rapid de Viena, este equipo finalizó la pasada temporada en la novena posición de la Bundesliga de Austria.

A la baja de Jude Bellingham por sus problemas en el hombro se sumó hace escasos días la de Eduardo Camavinga, la suya en forma de esguince en el tobillo derecho, en ningún caso alarmante. A la espera de Franco Mastantuono, el único fichaje del Real Madrid pendiente por estrenarse oficialmente es Álvaro Carreras.

Alineación del Real Madrid para su partido amistoso contra el Tirol

Así luce el dibujo de Xabi Alonso para medirse al WSG Tirol, pues: Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Güler; Gonzalo, Mbappé, Vinicius.

Bien podría considerarse el once tipo al menos para los primeros coletazos del equipo esta nueva temporada, más allá de la incógnita en el lateral derecho por el regreso de Carvajal: Gonzalo como virtuosa mano izquierda de Mbappé y Vinicius; Güler como titiritero, con esas ojeras suyas que parecen evocadas por el mismísimo Satanás; Huijsen como expresión nuestra un lunes cualquiera por la mañana.

Por parte del Tirol, destacan jugadores como Thomas Sabitzer, presunto primo de Marcel, Quincy Butler, Matthäus Taferner, el capitán Valentino Müller o el portero Adam Stejskal.

Dónde ver el Tirol contra Real Madrid por televisión y online en España hoy

El partido se retransmitirá en La 1 de RTVE y en Real Madrid TV. En cualquier caso, ABC realizará una cobertura minuto a minuto y publicará después piezas varias para ofrecer el mejor análisis posible del encuentro.