Real Madrid - Tirol: horario, canal de televisión y dónde ver gratis online el partido de pretemporada hoy Conoce a qué hora es el Tirol contra Real Madrid y dónde se puede ver por televisión y online en España hoy

Seguro que más de uno ha pensado en el Sheriff Tiraspol al leer de soslayo que el Real Madrid se enfrentaba a un tal Tirol. Pero no, lejos de Transnistria y lejos de Moldavia, Tirol se erige como el tercer estado más grande en extensión de los nueve que integran la República de Austria, y está enclavado en el oeste más oeste del país. Su capital es la ciudad alpina de Innsbruck. Destino habitual para la práctica de deportes de invierno, los jugadores del Real Madrid andan allí al menos algo refugiados de la espantosa ola de calor que azota parte de España y del infernal recuerdo del pasado Mundial de Clubes, en ese sentido. Desde luego, es totalmente imposible ser feliz a 40 grados.

Así, los de Xabi Alonso se enfrentan hoy al WSG Tirol en el único partido de pretemporada oficial que disputarán antes de recibir a Osasuna el 19 de agosto por la primera jornada de La Liga, esto es, después de tan solo 15 días de preparación. Esta cuestión ha llevado al Real Madrid a recurrir a distintas instancias judiciales, de momento sin suerte.

A qué hora es el Tirol contra Real Madrid hoy

El Tivoli Stadion de Innsbruck acogerá a ambos equipos hoy, martes 12 de agosto, a las 19:00 (hora peninsular). Con 15.200 espectadores de capacidad, fue inaugurado en el año 2000 y es casa no solo del WSG Tirol sino también del FC Wacker Innsbruck y de los Tirol Riders, equipo de fútbol americano. El estadio fue ampliado hasta las 30.000 localidades en 2008 por aquello de la Eurocopa en Austria y Suiza, pero luego volvió a quedar como estaba y como sigue estando.

Dónde ver el Tirol contra Real Madrid por televisión y online en España hoy

El partido se podrá ver en directo a través de La 1 de RTVE y Real Madrid TV, tanto desde la misma televisión como desde el portal web de la cadena. En cualquier caso, ABC realizará una cobertura minuto a minuto y publicará después piezas varias para ofrecer el mejor análisis posible del encuentro.