¿Qué santos se celebran hoy? Averigua el santoral del martes 12 de agosto

martes, 12 de agosto del 2025 tiene lugar el Santo de San Euplio entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

San Euplio fue un valiente diácono del siglo III que vivió durante las persecuciones de Diocleciano. En esos tiempos difíciles para los cristianos, fue arrestado únicamente por poseer una copia de la Biblia. La Iglesia Católica lo recuerda y venera como un ejemplo de fe inquebrantable y total entrega a Dios, aun frente a las más severas pruebas y persecuciones. Su festividad conmemora su martirio y honra su legado de valentía y servicio a la fe cristiana.

En este martes 12 de agosto de 2025 la iglesia católica celebra el santo de Aniceto de Nicomedia, Digna de Augsburgo, Eleazar, Aimar rey de Navarra, Eunomia de Augsburgo, Euprepia de Augsburgo, Felicísima de Faleria, Focio de Nicomedia, Graciliano de Faleria, Hilaria de Augsburgo, Juana de Chantal, Pedro del Barco, Porcaro y compañeros.

Desde ABC ponemos a tu disposición toda la lista de los santos que se festejan en el día de hoy con motivo de esta tradición tan arraigada en la iglesia católica y que hace que el santoral sea tan amplio.

Martirologio Romano es el nombre que recibe el catálogo del cual, en nuestros días se obtienen todos los nombres de los santos. Este libro se va actualizando de manera periódica, añadiendo nuevos santos tras las canonizaciones realizadas desde el Vaticano.

¿Qué significado tiene en nuestros días festejar el santoral? Desde hace centenares de años la Iglesia católica fijó un día en el calendario para recordar la festividad de cada uno de los santos. En cada uno de los 365 días que encontramos en un año podemos celebrar la vida ejemplar de estos cristianos y cuyo testimonio de fe llega hasta nuestros días.

Santoral de hoy 12 de agosto

El santoral es mucho más amplio para cada día. En el día de hoy no solo es San Euplio sino que también conmemoramos la onomástica de:

Santos de hoy Aniceto de Nicomedia

Digna de Augsburgo

Eleazar

Aimar rey de Navarra

Eunomia de Augsburgo

Euprepia de Augsburgo

Felicísima de Faleria

Focio de Nicomedia

Graciliano de Faleria

Hilaria de Augsburgo

Juana de Chantal

Pedro del Barco

Porcaro y compañeros.

