Suscribete a
ABC Premium

Luis del Rivero facilitó la reunión entre Stampa con Pérez Dolset, a la que se sumó Leire Díez

El encuentro, de aproximadamente una hora, se hizo en las oficinas del expresidente de Sacyr

«Creo que el fiscal es una víctima e intenté ayudar para que se le pidieran disculpas», dice a ABC

Soborno al fiscal Grinda: «Quien puede avalar el acuerdo es Leire»

Luis del Rivero llega a la Audiencia Nacional a declarar como testigo en el caso Villarejo
Luis del Rivero llega a la Audiencia Nacional a declarar como testigo en el caso Villarejo EP

Pablo Muñoz y Javier Lillo

Luis del Rivero, cofundador de Sacyr y presidente del grupo en su etapa de mayor expansión, fue la persona «muy importante» que facilitó la reunión entre el fiscal Ignacio Stampa y el empresario investigado por la Audiencia Nacional Javier Pérez Dolset, a la ... que luego se sumó la 'fontanera del PSOE' Leire Díez, según confirmó el propio Del Rivero a ABC desde su lugar de vacaciones.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación

Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app