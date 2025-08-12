Luis del Rivero facilitó la reunión entre Stampa con Pérez Dolset, a la que se sumó Leire Díez

Luis del Rivero, cofundador de Sacyr y presidente del grupo en su etapa de mayor expansión, fue la persona «muy importante» que facilitó la reunión entre el fiscal Ignacio Stampa y el empresario investigado por la Audiencia Nacional Javier Pérez Dolset, a la ... que luego se sumó la 'fontanera del PSOE' Leire Díez, según confirmó el propio Del Rivero a ABC desde su lugar de vacaciones.

El encuentro, adelantado ayer por este periódico, se celebró el 7 de mayo en las oficinas del empresario. De Rivero explica que «soy un gran admirador de Ignacio Stampa y considero que es una víctima, así que intento ayudarle. Ya lo hice presentándoselo a Vox cuando este partido le denunció, y acabó retirando la acusación contra él, también lo he hecho con personas del Partido Popular, y siempre que he podido he asistido a presentaciones de su libro".

«Pensé -continúa Del Rivero en conversación con ABC- que para conseguir que se le pidieran disculpas desde ámbitos gubernamentales por cómo fue su salida de la Fiscalía Anticorrupción podría ser interesante que conociera a Javier Pérez Dolset, al que considero otra víctima". Finalmente a la cita se sumó Leire Díez, presumiblemente a instancias de Pérez Dolset, con el que mantiene una buena relación, como lo demuestra que la acompañara en su accidentada rueda de prensa en Madrid.

El objeto del encuentro, de aproximadamente una hora y celebrado en las oficinas de Madrid de Luis del Rivero -«como en otros casos porque es un lugar discreto», según explicó a ABC-, sería conocer los pormenores de lo que le sucedió al fiscal en su salida abrupta de Anticorrupción y ver cómo se le podía ayudar. El interés por el fiscal había aumentado para Pérez Dolset y la 'fontanera del PSOE' después de haber leído el libro escrito por este representante del ministerio público en el que cuenta con detalle ese asunto.

Ignacio Stampa, sin embargo, en un escrito en el que daba cuenta de los hechos al fiscal jefe de Madrid, precisaba que lo que de verdad querían Pérez Dolset y Díez eran datos comprometedores de la Fiscalía Anticorrupción y contra el Crimen Organizado y de algunos funcionarios a cambio de que «instancias gubernamentales» le ayudasen a salir bien parado de los litigios que mantiene con la Fiscalía General del Estado en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional.

Hay que recordar que Ignacio Stampa, y su compañero Miguel Serrano, fueron los primeros fiscales del caso Villarejo y que el empresario que facilitó la cita sería una de las víctimas de dos de las piezas que ellos abrieron, en concreto la que afecta al BBVA y a Repsol. Por tanto, tanto al fiscal como a Luis del Rivero, además de la admiración por parte de éste hacia el citado representante del ministerio público, les une que se consideran víctimas no ya de Villarejo, al que el empresario considera una herramienta del Ibex 35, si no también de altas esferas de poder.

Del Rivero propició la reunión con Pérez Dolset a pesar de que en mayo ya había trascendido el escándalo por el encuentro mantenido por éste y Leire Díez con el abogado Jacobo Teijelo -ahora letrado de Santos Cerdán- y el también empresario imputado Alejandro Hamlyn, al que pidieron datos comprometedores para destruir al teniente coronel de la UCO Antonio Balas. Este mando es el jefe de la investigación que afecta a Víctor de Aldama, Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, exsecretario de Organización socialista en la actualidad en prisión. Asimismo, solicitaron información que pudiera perjudicar al fiscal Anticorrupción José Grinda.

Suspicacias del fiscal

De forma recurrente se ha explicado por parte de Leire Díez y Javier Pérez Dolset que su interés es conocer todo lo que rodea el caso Villarejo y saber por qué de las 167 piezas que se abrieron sólo se investigan treinta, mientras el resto está paralizadas. Díez asegura que ella trabaja en este asunto desde 2019 y la reunión con Stampa se enmarcaría en este contexto.

Sin embargo, para el fiscal Stampa, que mantiene silencio absoluto sobre el encuentro, la reunión tiene otras connotaciones. De hecho, son las suspicacias que le levanta esa cita las que le deciden a grabarlo. Pero además da cuenta de la misma al fiscal jefe de Madrid en un escrito, que posteriomente la propia Fiscalía transforma en denuncia y acumula a la del intento de soborno sufrido en febrero por el también fiscal Grinda.

De la documentación de la Fiscalía a la que ha tenido acceso ABC se infiere que para Stampa lo vivido en esa reunión fue un intento de soborno según el cual si él daba información comprometedora sobre Anticorrupción y algunos funcionarios saldría bien parado de su batalla judicial contra la Fiscalía General, todo ello garantizado por altas instancias.

Otras fuentes consultadas aseguran por su parte que Ignacio Stampa se dedicó a criticar duramente a la exfiscal general del Estado, Dolores Delgado; a su sucesor, Álvaro García Ortiz; al fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón y al exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, marido de Delgado.

En todo caso, dado que la reunión fue grabada por al menos el fiscal Stampa se podrá conocer exactamente qué sucedió en ese encuentro y qué cosas dijeron unos y otros. Eso sí, si alguien que tenga ese audio no lo filtra antes, habrá que esperar a acceder a esa información hasta que se aclare definitivamente si el titular del juzgado de Instrucción número 9 de Madrid se hace cargo definitivamente de este asunto, acumulándolo al de la reunión de Díez, Pérez Dolset y Teijelo con el empresario Hamlyn.