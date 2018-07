Cómo llevar sombrero con estilo

Si hay un complemento masculino decisivo ése es el sombrero. Incapaz de dejar indiferente a nadie, puede inclinar la balanza por la excelencia o el desastre.

Su mayor atractivo es que no tiene término medio. No basta con atreverse a ponérselo, hay que dominarlo. La confianza es fundamental para afrontar el desafío. De lo contrario, él te dominará a ti y no habrá guía de estilo que te salve del suspenso.

El sombrero es, por encima de todo, un accesorio para quienes tengan la personalidad suficiente para portarlo con decisión. No quiere decir esto que aquellos que no suelan lucirlo no la tengan; sin embargo, quienes hacen del sombrero una parte de él lo convierten en su firma, lo cual suele ser sinónimo de distinción y de poder.

Y por sombrero entendemos también la gorra, esa cuyo uso se ha viralizado mientras su hermano mayor queda relegado para un pequeño club de valientes que osan enfrentarse a él generalmente a medida que adquieren r, si excluimos del mismo a aquellos que profanan la sutileza de este complemento creyendo que solo se puede llevar con una camisa hawaiana en una playa del Caribe. También debemos excluir al sombrero de copa, el más exclusivo, que se mantiene firme gracias a la tradición británica que representa sobre todo la competición hípica Royal Ascot.

No. El sombrero merece mucho más que eso. Y el verano es la época del año para sacar todo su esplendor. Además de marcar tu personalidad y definir tu estilo si sabes sacarle partido, permitirá dar rienda suelta a tu creatividad estilística, porque la variedad de modelos es inmensa. La única norma aplicable es saber cómo exprimir cada uno de los clásicos: