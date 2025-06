Los vecinos de Lavapiés estallan contra la inseguridad en sus calles: «Cada día tenemos más miedo»

La Comunidad de Madrid es una de las regiones con mayor tasa de criminalidad, tan solo por detrás de las Islas Baleares y de Cataluña, según datos del Ministerio del Interior de 2022. La tasa de criminalidad, que se mide por el número de infracciones penales por cada 1.000 habitantes, es de 59,2 en esta región. No obstante, hay que tener en cuenta que, a más población -como es el caso de Madrid-, más posibilidades de sufrir algún tipo de percance.

En este sentido, es habitual que se produzca un mayor número de delitos, como hurtos o robos, en barrios en los que hay una mayor concentración de personas. Este es el caso de Lavapiés, un barrio que pertenece al Distrito Centro de Madrid, y está considerado uno de los más peligrosos de la capital.

El barrio de Lavapiés, con una población de casi 40.000habitantes, está sufriendo una situación muy delicada. Y es que, tal y como denuncian sus vecinos, cada vez es mayor la sensación de inseguridad en sus calles debido a las agresiones y robos que se producen casi a diario. Además, esto se ha visto agravado por la compraventa de drogas a plena luz del día.

Los vecinos del céntrico barrio madrileño reclaman al programa 'Buenos días Madrid' de Telemadrid medidas urgentes para reforzar la seguridad en la zona, además de una mayor presencia policial para combatir la delincuencia.

Vecinos de Lavapiés denuncian la delincuencia en el barrio

Un equipo del programa matinal de Telemadrid se ha trasladado al barrio de Lavapiés para charlar con diferentes vecinos de la zona. En este sentido, un hombre, que ha preferido aparecer de espaldas ante la cámara, ha narrado el robo que sufrió hace casi dos meses mientras se dirigía a su lugar de trabajo, en los aledaños de la plaza Nelson Mandela.

«Me atracaron el 4 de mayo sobre las 7, que iba dirección al trabajo. Me cogieron dos personas por detrás, uno me echó el gancho con el brazo y me arrancó una cadena y el otro me esculcaba los bolsillos», contó el hombre que, al intentar defenderse, sufrió una agresión en la rodilla por parte de los atracadores: «Estuve 27 días de baja». «Está uno con nervios de venir a trabajar», denuncia.

La inseguridad se traslada también a los hogares. Y es que una vecina denuncia el intento de robo que sufrió en su casa hace dos semanas. «Estaba durmiendo y sobre las 2-3 de la mañana me desperté porque estaban hurgando la cerradura. Estaban intentando pasar a mi casa. Llamé a la Polícia y los cogieron en la escalera», narra la mujer.

La vecina denuncia tener «miedo todos los días». «Cuando vienes tarde no puedes ir andando a tu casa, tienes que coger un taxi hasta el portal y decirle al taxista que te espere hasta que entres. Cada día están las cosas peor, hay más inseguridad, más droga...», critica.

Los vecinos de Lavapiés denuncian que, a partir de determinadas horas, es inseguro salir a la calle por miedo a sufrir un robo o encontrarse con alguna pelea. «No puedes salir de casa a partir de las 10 de la noche, te la juegas», asegura una mujer, que dice que la situación es «cada día peor, cada día tenemos más miedo, hay más delincuencia, se hacen sus necesidades en el portal...».

En este sentido, otra vecina denuncia que haya algunas tiendas de alimentación que permanezcan abiertas hasta altas horas de la madrugada para vender alcohol: «Están abiertas hasta las 5 de la mañana». Además, la mujer cuenta que ha sido testigo en diferentes juicios por presenciar algún delito en el barrio: «Agredieron a un policía y en octubre tengo otro por otra agresión a otro policía. Yo no lo entiendo. Odio mi barrio».