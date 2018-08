Los debates en torno a algo tan común como una camisa pueden llegar a ser de lo más acalorados. Que si manga larga o manga corta, que si lisa o estampada, que si por dentro o por fuera… podríamos estar horas hablando sobre ello y sería complicado que todos nos pusiéramos de acuerdo. A estos eternos dilemas hay que unir otro no menos controvertido: ¿hay algún límite a la hora de desabrochar botones? ¿quién marca hasta dónde puede llegar un escote masculino?

Jon Kortajarena, uno de los que apuesta por desabrochar su camisa siempre que puede - Instagram

La lógica invita a pensar que llevar todo abotonado puede resultar constrictivo (siempre y cuando no se lleve corbata, en cuyo caso se considera obligatorio) pese a que hasta hace nada la estética hipster lo consideraba imprescindible y que aflojar el botón superior es lo más razonable. Al menos esta segunda es la alternativa estándar, la más discreta y por tanto la preferida por quienes no quieren destacar por su apariencia. Pero si hablamos de tendencias no podemos obviar que cada vez son más los creadores que animan a lucir algo más que cuello. Es aquí cuando hay que poner todas las cartas sobre la mesa a la hora de decir basta. Por ejemplo, si estamos hablando de lucir una camisa con traje (repetimos, siempre y cuando no se imponga el uso de corbata), el máximo de botones que podrían ser desabrochados es dos.

Johannes Huebl, uno de los hombre mejor vestidos del momento, con varios botones desabrochados - © Instagram

Obviamente, ésta es una mirada muy relajada por lo que debes estar muy seguro de que puedes apostar por ella en este supuesto, que el modelo de prenda lo permite (fíjate en el tamaño de los cuellos) y que no tienes tanto vello en la zona como para que llame demasiado la atención. Puedes incluso atreverte a añadirle un discreto collar o un sombrero para completar si te ves animado. El modelo Jon Kortajarena o el cantante Harry Styles pueden servirte de inspiración a la hora de decidirte a enseñar más o menos centímetros de piel sin perder un ápice de estilo.

Andrés Velencoso sí que sabe dónde está el límite - Instagram

Aun así, y sobre todo si no lo ves del todo claro, es preferible dejar esta exhibición de tórax de estética setentera para un ámbito más distendido y de este modo evitar que los tabúes de siempre afloren en forma de críticas. De lo contrario, acabarás pareciendo un personaje salido de ‘Miami Vice’ o el mismísimo Tony Montana en ‘Scarface’.

Mención aparte merecen las camisas tipo hawaianas, tan buscadas esta temporada después de que las pasarelas las hayan elevado a la categoría de objeto de deseo tras años tachadas como horteras. Sus estampados alegres y su estridente colorido invitan a presumir de escote, siempre y cuando se haga claro está en un ambiente relajado de chiringuito o festival que invite a dejarse llevar.

La versión alternativa

Otra idea muy diferente es hacerlo con una camiseta debajo. En este caso el esfuerzo para que el resultado sea aceptable es mucho menor ya que puede lucirse de múltiples formas resultando todas ellas igual de válidas si se busca un look desenfadado. Abierta del todo es probablemente la primera idea que te viene a la cabeza, pero también funciona si solo son los dos o tres botones superiores los que se dejan desabrochados para que se vea el cuello de la camiseta, o incluso si abotonas solo la parte central y dejas el resto suelto.

Lo que sí has de tener en cuenta sobre la camiseta, además del tipo de cuello, que debe ser siempre redondo, es que no puede ser demasiado ancha y que los modelos básicos en tonos como el blanco, el negro o el gris son los más recomendables. Fórmulas que con unos jeans y unas zapatillas o botines resulta infalible en cualquier época del año si nos movemos en un territorio informal. La cuestión, como siempre, está en saber elegir el momento.