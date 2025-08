Horóscopo de hoy martes 5 de agosto: consulta la predicción para tu signo del Zodiaco

Averigua la predicción del horóscopo de hoy martes 5 agosto de tu signo del zodiaco. Anticípate y descubre qué te deparan los astros para la jornada de hoy. ¿Cómo te irá en el trabajo? ¿Alguna sorpresa en el amor o todo seguirá igual? Y el dinero… ¿cambiará mi tesitura?, ¿es buen momento para jugar al Euromillones? Descubre si la suerte va a favorecer a tu signo zodiacal o si, por el contrario, es mejor no jugársela y andarse con mesura. Según parece, la jornada de hoy puede venir algo complicado para algunos signos. Pero que no cunda el pánico, los movimientos de los astros siempre son generosos y también dan lugar a vientos favorables para tomar esas decisiones que muchos tenemos pendientes desde hace tiempo.

Aries

Aunque no te guste demasiado, a veces respondes mejor a la presión que a las sugerencias. Hoy debes ponerte las pilas sin esperar a que te llamen la atención. Aprovecha esa energía para adelantar tareas y demostrar tu capacidad de reacción, así evitarás reproches y te sentirás más satisfecho.

Tauro

No reprimas tus sentimientos ni recurras a mentiras para resolver los problemas de una relación que no va bien. La sinceridad es tu mejor aliada, aunque resulte incómoda. Hablar con honestidad te permitirá aclarar la situación y decidir el mejor camino para ambos, sin cargar con culpas innecesarias.

Géminis

Una mañana agobiante dará paso a una tarde llena de emociones y momentos de diversión que hace tiempo no disfrutabas. No tengas prisa en volver a casa y permítete vivir nuevas experiencias. Aprovecha para desconectar, reír y recargar energías junto a personas que te aporten alegría.

Cáncer

Buenas perspectivas económicas se presentan hoy. Si tienes en mente comenzar un negocio, no tardes en dar el paso, pero procura no confiar todos los ingresos en una sola fuente. Diversificar será clave para tu estabilidad y te permitirá afrontar cualquier imprevisto con mayor seguridad.

Leo

Hoy no es el mejor día para adquirir compromisos, porque luego te será difícil cumplirlos. Muérdete la lengua antes de dar tu palabra en asuntos que impliquen trabajo o responsabilidad. Es mejor ser prudente y evitar promesas que puedan convertirse en una carga en el futuro.

Virgo

El estrés puede jugarte una mala pasada y poner tu organismo al límite. Procura dejar trabajos para más tarde y no agobiarte con presiones excesivas. Prioriza tu salud, descansa y busca momentos de relajación para evitar que el cansancio te pase factura física y mentalmente.

Libra

Los consejos que no pidas hoy no serán los más acertados. Haz solo el caso justo a los comentarios de quienes analizan tu trabajo y confía en tus propias posibilidades. Escucha, pero no dejes que las opiniones ajenas te desvíen de tus objetivos ni te hagan dudar de tu valía.

Escorpio

Si tienes dudas sobre las intenciones de una persona que te corteja insistentemente, deja claro lo que piensas. Si le das pie, estará encima mucho tiempo y podría incomodarte. Sé directo y marca tus límites para evitar malentendidos y situaciones incómodas en el futuro cercano.

Sagitario

Si estás convaleciente, te conviene descansar un poco más. No te dejes tentar por propuestas atractivas que impliquen un gran desgaste de energías, porque aún no estás para excesos. Prioriza tu recuperación y escucha a tu cuerpo antes de volver a la actividad habitual.

Capricornio

Tendrás que soportar comentarios negativos sin estar en disposición de defenderte por las circunstancias. Aguanta el chaparrón de la manera más digna posible y no te tomes las críticas demasiado a pecho. El tiempo pondrá las cosas en su lugar y tu actitud será recordada.

Acuario

Son días muy apropiados para cultivar la relación de pareja, porque vuestras almas se encontrarán en el mismo plano. Será muy fácil conectar, especialmente en el terreno sexual. Aprovecha para fortalecer el vínculo y disfrutar de la complicidad y la pasión compartida.

Piscis

La jornada estará marcada por un acontecimiento inesperado que cambiará todos tus planes, pero esto no significa que vaya a ser negativo. Adáptate a la nueva situación sin recelos y mantén la mente abierta, porque los cambios pueden traer oportunidades y aprendizajes valiosos.

Además del horóscopo diario, en ABC también puedes echar un vistazo a la predicción mensual para tu signo del zodiaco. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, todos los signos tienen su previsión mensual disponible para consultar al instante sus sobre la salud, el amor, vida laboral o el dinero. Y si también quieres leer cómo será este año 2025, también puedes echar un vistazo y adelantarte a los designios del destino.

Más temas:

Astrología

Horóscopo