San Pedro Pascual

¿Sabes qué santos se celebran hoy, sábado 6 de diciembre? Consulta el santoral

Descubre el santoral de hoy sábado 6 de diciembre de 2025. Descubre si es el santo de alguno de tus seres queridos y conocidos

¿Qué santo es hoy? Descubre el santoral de hoy
sábado, 6 de diciembre del 2025

ABC

sábado, 6 de diciembre del 2025 tiene lugar el Santo de San Pedro Pascual entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

San Pedro Pascual, nacido en Valencia en 1227 en una familia mozárabe, estudió en París junto a destacados intelectuales ... de su época, como santo Tomás de Aquino y san Buenaventura. Tras su ordenación sacerdotal, regresó a España y asumió el cargo de canónigo en la catedral de Valencia. En 1250, ingresó a la Orden de la Merced, fundando varios conventos en la península ibérica. Además, enseñó al infante Sancho, hijo de Jaime I, en Zaragoza. En 1297 fue nombrado obispo de Jaén, pero poco después fue capturado por los moros. Tras ser esclavizado, fue decapitado en 1300.

