¿Sabes qué santos se celebran hoy, sábado 6 de diciembre? Consulta el santoral

sábado, 6 de diciembre del 2025 tiene lugar el Santo de San Pedro Pascual entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

San Pedro Pascual, nacido en Valencia en 1227 en una familia mozárabe, estudió en París junto a destacados intelectuales ... de su época, como santo Tomás de Aquino y san Buenaventura. Tras su ordenación sacerdotal, regresó a España y asumió el cargo de canónigo en la catedral de Valencia. En 1250, ingresó a la Orden de la Merced, fundando varios conventos en la península ibérica. Además, enseñó al infante Sancho, hijo de Jaime I, en Zaragoza. En 1297 fue nombrado obispo de Jaén, pero poco después fue capturado por los moros. Tras ser esclavizado, fue decapitado en 1300.

Hoy, son las personas que celebrarán su Santo. La Iglesia católica conmemora San Pedro Pascual, en este sábado 6 de diciembre de 2025. Pero, además Nicolás de Bari, Bonifacio, Emiliano, José Nguyen Duy Khang, Mayórico, Obicio, Policronio, Servio, Tercio, Asela, Dativa, Leoncia, Dionisia también tienen relevancia en el día de hoy. Martirologio Romano es el nombre que recibe el catálogo del cual, a día de hoy se obtienen todos los nombres de los santos. Este libro se va actualizando de manera periódica, añadiendo nuevos santos tras las canonizaciones realizadas desde el Vaticano. El día de el homenaje de los santos tiene origen en nuestra cultura gracias a la tradición cristiana que se instaló en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? La religión cristiana ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron las persecuciones de aquellos que repudiaban la fe católica. Desde ABC ponemos a tu disposición toda la lista de los santos que se conmemoran en el día de hoy con motivo de esta tradición tan arraigada en la religión católica y que hace que el santoral sea tan amplio. Santos de hoy 6 de diciembre En la Iglesia Católica el número de santos, debido a su gran historia, es muy elevado, por lo que se celebran varias onomásticas en el mismo día. Hoy, 6 de diciembre las personas que se llamen Nicolás de Bari, Bonifacio, Emiliano, José Nguyen Duy Khang, Mayórico, Obicio, Policronio, Servio, Tercio, Asela, Dativa, Leoncia, Dionisia celebran su santo gracias a: Santos de hoy Nicolás de Bari

