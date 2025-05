Las lluvias complican el rescate en Haití: «Hay gente que puede estar atrapada días o semanas y seguir viva»

El suelo volvió a temblar en Haití 11 años después del gran terremoto de 2010. Por suerte, las cifras se quedarán lejos de los 200.000 fallecidos de entonces, pero la naturaleza se cebó de nuevo con el país más pobre de América sin ... que apenas se hubiera levantado de nuevo. De momento y según las cifras oficiales, 1.400 haitíes han perdido la vida y otros 6.000 han resultado heridos . Unas 84.000 casas y edificios públicos han resultado dañados o destruidos. Sobre el terreno, las ONG que llegan adonde el Estado no puede, sobre todo en materia sanitaria, se afanan por asistir a la población mientras se siguen retirando escombros.

Alrededor de un 15% de las lesiones que se encuentran los médicos que trabajan sobre el terreno estos momentos tras el derrumbe son en la cabeza. El resto son traumatismos directos por caída y fracturas de miembros, incluso en el abdomen y tórax, cuenta a ABC Martín Sosa, consejero técnico en cirugía del departamento Médico de Médicos sin Fronteras España. Este especialista, que ya trabajó en Haití tras el gran sismo de 2010 expone que habrá que seguir trabajando por levantar los trozos de hormigón porque « hay gente que puede estar atrapada días e incluso semanas y estar viva » si lo que tienen bloqueadas no comprometen a órganos vitales.

Otro caso más complicado es el del síndrome del aplastamiento , que es común encontrarlo entre las víctimas. En este caso, el músculo empieza a morir y las proteínas, que empiezan a llegar al riñón, no dejan pasar las toxinas y estas se convierten en tóxicas para el resto del cuerpo al no poder filtrarlas. «Eso deriva en un fallo multiorgánico». Para estas víctimas son determinantes las primeras 6 a 12 horas.

El hospital principal de Médicos sin Fronteras en Haití, gestionado por la rama francesa de la ONG se encuentra en Puerto Príncipe, la capital. Hasta allí están llegando los primeros heridos que necesitan ser atendidos: en helicóptero las cirugías urgentes y para operaciones programadas en las que el paciente ya no tiene tanto riesgo para salvar la vida. Marín, que conoce el país, destaca que el hecho de que en Los Cayos y Jeremie haya menos edificios que en Puerto Príncipe ha hecho que el temblor no fuera tan destructivo como el anterior. «El problema es que la gente no tiene el acceso a la ayuda y hospitales que sí tenían en Puerto Príncipe en ese momento. Ahora la parte médica de la ONG está tratando de reforzar los centros de salud y trasladando a los paciente», expone.

Cuando Martín aterrizó en 2010 en Haití quedó consternado por la pobreza del país . «Los hospitales estaban destruidos y los médicos sobrepasados por la cantidad de trabajo. Si bien las ONG pueden aportar y ponerse al frente de los hospitales por un tiempo, el sistema de Salud estaba totalmente colapsado ya antes del terremoto, y 11 años después así continúa», se lamenta sobre la gran dependencia que tiene Haití de las organizaciones internacionales. «En el momento en que terminan sus proyectos, ya no queda nada en el país, es muy triste», sentencia.

Contra la lluvia

La tormenta tropical 'Grace' avanza en la zona del Caribe y provocó el lunes las primeras lluvias en Haití, donde según la ONU se han registrado precipitaciones «extremadamente fuertes».

El Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos situaba este martes a primera hora a 'Grace' cerca de Jamaica , si bien su amenaza se extiende por toda la región. La tormenta, que avanza con vientos máximos sostenidos de hasta 75 kilómetros por hora, dejará sobre Haití acumulaciones de hasta 25 centímetros de agua, con máximos incluso superiores a los 38 centímetros.