El Gobierno quiere añadir en la Constitución una mención a mujeres con discapacidad abusadas La reforma del artículo 49 de la Carta Magna para eliminar la palabra «disminuido»va a llevar un destacado especial para las mujeres más vulnerables ante los delitos sexuales, confirma Carmen Calvo

La vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, afirmó ayer que la reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar la palabra «disminuido» por «personas con discapacidad» va a llevar una mención especial para abordar la situación de desprotección y vulnerabilidad de las mujeres con discapacidad en relación a algunos delitos que tienen que ver con su libertad sexual.

«Hemos hablado en profundidad de la particular situación de vulnerabilidad en la que se encuentran mujeres y niñas con discapacidad. Ellas reciben en ocasiones particulares ofensas, cuando no delitos, cuando no situaciones mucho más difíciles y ofensivas», ha apuntado Calvo tras su visita al centro de la Fundación Carlos Martín, donde se ha reunido con los responsables de la fundación y con el presidente de Cermi Madrid, Óscar Moral.

Fuentes de vicepresidencia precisaron a Ep que la modificación de este artículo de la Carta Magna incluye una mención especial a mujeres y niñas con discapacidad e «incorporaría un reconocimiento a las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género». Estas víctimas, según ha apuntado estas fuentes, sufren una «doble desigualdad» porque «son especialmente vulnerables».

Reforma de la Constitución tras el 28A

Sobre la modificación del artículo 49, para eliminar los términos «disminuido» y «minusválido» y añadir la protección y promoción de los derechos de este colectivo, será «inmediatamente después de conformarse el sistema» después de las elecciones generales del 28 de abril, que será «relativamente pronto».

«Es muy importante porque hablamos de mujeres que tienen mucho más difícil su propia defensa. Ha sido una reunión muy importante sobre temas que conozco», expresó la vicepresidenta, que ha estado acompañada del candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid, Pepu Hernández. También estuvieron presentes los actores de «Campeones», Fran Fuentes y Alberto Nieto.

Óscar Moral aseguró que «mujeres y niñas con discapacidad sufren la esterilización forzosa, contemplada legalmente, privándolas de un derecho fundamental de ser madre si así lo deseasen». «Es indigno una sociedad en la que aún se esteriliza. Perverso», apuntó.

Así, Moral abogó por que «la discapacidad sea contemplada de manera transversal en toda las políticas para la ciudadanía» y que esta modificación «se haga en el centro constitucional».

Por su parte, Calvo aseveró que han ayudado «a que 100.000 personas tengan derecho a participar en las convocatorias electorales, porque no pueden ver cercenada su cuota de poder para decidir qué quieren y qué no».

Eliminar barreras

Pepu Hernández ha asegurado que hay «muchísimo trabajo por hacer» en cuestiones como el empleo para las personas con discapacidad, pero también con «las barreras que muchas veces la misma ciudad pone».

«Desde la política municipal no tenemos que crear barreras físicas, mentales o psicológicas, y nuestra función es facilitar las cosas. Ojalá seamos capaces de hacerlo. Va a ser un tema muy importante que incluiremos en nuestros programas electorales», apuntó.

Calvo indicó que «la diversidad, la singularidad de cada persona se ve recompensada por una vida plena». «Me reconforta mucho ver que nuestro país tiene capacidad de igualdad material, que es la que da un paso más al frente de la igualdad jurídica», apuntó.

«Hemos propuesto en poco tiempo modificar el artículo 49 de la Constitución para que quienes tengan discapacidad no sean denominados de manera ofensiva. Queremos construir una democracia que sea para todos, porque si no es para todos, no es para nadie», concluyó.