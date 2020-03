El Gobierno justifica que los test tenían homologación para venderse en Europa

Víctor Ruiz de Almirón SEGUIR Actualizado: 26/03/2020 18:12h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Gobierno justifica que los test defectuosos que adquirió contaban con homologación europea para su compra y comercialización en toda la Unión Europea. Además desvincula esta compra del acuerdo anunciado ayer por el ministro Illa. El Ejecutivo justifica además que esta partida defectuosa se adquirió «antes de que las autoridades chinas facilitaran nuevos listados de sus proveedores». La cuestión ha sido asumida directamente por la presidencia del Gobierno, que ha emitido un comunicado en el que quiere aclarar que el Gobierno, a través del Ministerio de Sanidad, «inició hace varias semanas los contactos con varias empresas para la adquisición de test diagnósticos, de los cuales existen varios sistemas en el mercado».

Y en este sentido el Gobierno informa de que adquirió una partida «a un proveedor nacional», que los importaba de China y cuyo producto cuenta con el marcado CE. El Gobierno insiste en que se guía por la normativa de la UE y, por tanto, «si un producto cuenta con la homologación europea, se puede comercializar y comprar en todo el espacio comunitario».

En su comunicado, el Gobierno aseguró que el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) analizó la documentación aportada por la empresa respecto a los estudios clínicos realizados por el fabricante chino. Y también, asegura La Moncloa, se comprobó que no existía ninguna alerta de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) sobre este producto. Las primeras pruebas del test rápido se realizaron en paralelo en un hospital de Madrid y en el ISCIII y en cuanto se detectó una escasa sensibilidad, «se dio orden inmediata de retirada; y se contactó con el proveedor que lo va a sustituir por otro tipo de test».

El Gobierno asegura que esta operación no está relacionada con la compra de material sanitario anunciada ayer por el ministro Salvador Illa. Y en cualquier caso aseguran que por parte del Ministerio de Sanidad sí se hicieron comprobaciones sobre la fiabilidad del proveedor nacional.

Antes del mediodía, la Embajada de China en España ha hecho público a través de su Twitter oficial que España compró los test rápidos que no son válidos a una compañía que no cuenta con licencia oficial de la Administración Nacional de Productos Médicos de China. Además, el organismo asegura que el Gobierno no hizo caso de las recomendaciones de China, que proporcionó a Sanidad «una lista de recomendaciones de proveedores clasificados», entre los que no se encontraba Shenzhen Bioeasy Biotechnology.