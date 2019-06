Detienen a una mujer por atacar un nido de tortuga marina con una estaca de madera en Miami

Cuando una persona acude a un lugar a hacer turismo, la primera norma a seguir debe ser llevar el respeto por bandera en toda acción que se realice durante su estancia. Quizá a Yaqun Lu, una ciudadana china de 41 años, no se le hubieran dicho nunca. Esta mujer fue detenida el pasado sábado por la Policía de Miami Beach por atacar un nido de tortuga marina con un palo de madera.

Según los agentes y los testigos presenciales, se pudo ver a Lu «pinchando el nido de tortugas marinas y pisoteando todo el nido con sus pies descalzo», informó el Miami Herald. Esta mujer, que reside en Michigan, fue descubierta dentro de un área cercada que fue acordonada con una cinta amarilla para proteger a las crías de tortuga y un letrero que rezaba: «No molestar», con la advertencia de mantenerse alejado de este espacio.

Por su insensatez, Lu se enfrenta a cargos por delitos graves por violar la ley de Florida y la Ley de Especies en Peligro de Extinción de los Estados Unidos de 1973, que hace que sea un delito dañar o acosar a las tortugas marinas, sus nidos o crías.

POLICE: MBPD arrested a woman this morning seen “jabbing at a sea turtle nest and stomping all over the nest.” Thankfully, it appears the eggs were not damaged.



Sea turtle nesting season runs from May 1 through October 31. #MBShareTheShore



