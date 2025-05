Coronavirus España directo: Sanidad notifica 685 contagios en las últimas 24 horas y confirma 201 brotes activos

Sin datos oficiales durante este fin de semana, se espera que la cifra de contagiados continúe aumentando. Según el último informe del Ministerio de Sanidad, los casos de coronavirus diagnosticados en los últimos siete días ya duplican al número de contagios registrados hace una semana . La situación es especialmente crítica en Cataluña y Aragón, donde se concentran la mayoría de nuevos positivos.

Sigue minuto a minuto la crisis del coronavirus en España.

Corea del Sur reportó hoy 26 nuevos casos de COVID-19 detectados en la víspera, aunque solo cuatro de ellos son de origen nacional, lo que supone el menor volumen de contagio comunitario detectado en el país asiático en más de dos meses.nEl dato implica la primera vez que los nuevos casos de transmisión local caen de 10 desde el pasado 19 de mayo (cuando se reportaron 9 positivos) y la menor cifra desde que el 8 de mayo se reportara solo un caso de infección no importado.

La Bolsa española ha iniciado la sesión este lunes plana, con una leve caída del 0,03 , hasta los 7.438,40 puntos, tras estancarse la cumbre de la Unión Europea, donde los 27 líderes europeos no han logrado alcanzar un acuerdo sobre el plan de recuperación por la crisis del coronavirus.

El primer ministro holandés, Mark Rutte, subrayó este lunes que «hay algún progreso» en las negociaciones del fondo de recuperación tras la pandemia, aunque no descarta que la cumbre europea «aún pueda fracasar» porque insiste en que los subsidios que se autoricen deben ir con reformas vigiladas por el Consejo Europeo. «Creo que hay algún progreso en el asunto. Ya sabes, para Países Bajos es muy importante mantener los reembolsos (por ser contribuyente neto al presupuesto europeo), hacer cumplir las reformas a cambio de préstamos, y si estos se convierten en subsidios, las reformas deben ser impuestas dando al Consejo Europeo un rol decisivo», advirtió.

Escudero, ha insistido en la necesidad de exigir pruebas diagnósticas de origen antes de tomar un vuelo al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas porque ahora mismo, pese a lo que sostiene el Ministerio de Sanidad, «no hay ningún tipo de control» efectivo con sistemas como el «ojo clínico» (examen visual de síntomas). De hecho, ha añadido en declaraciones a Europa Press que Madrid no es la única voz en el Consejo Interterritorial que expresa esa preocupación por los casos importados.

Baleares multará desde este lunes, 20 de julio, cuando se cumple una semana de la entrada en vigor de la obligatoriedad del uso de la mascarilla en la Comunidad Autónoma, a quienes no cumplan con la nueva normativa. Las sanciones por no cumplir la obligación de uso de mascarilla, que podrán ser impuestas por las autoridades locales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado e inspectores del Govern, alcanzarán hasta los 100 euros.

La Comunidad de Madrid acometerá una clasificación de las residencias para determinar su grado de medicalización y posibilidades de aislamiento para, con ello, priorizar el acceso al sistema sanitaria para aquellas que no dispongan de suficientes medios. Por otro lado, se potenciará el trabajo coordinado entre el Samur y el SUMMA para facilitar las derivaciones de ancianos a hospitales de cara a evitar riesgo de «cuellos de botella» en cuanto a los traslados, pudiendo también contratarse empresas externas en caso de requerirse circuitos específicos para este colectivo.

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha señalado que Europa va a vivir una recuperación tras la pandemia de coronavirus -con tasas de crecimiento positivas ya en la segunda mitad del año- «incompleta y desigual» tanto por sectores como por países. Durante su intervención en las jornadas que organiza el Partido Popular en los Cursos de Verano de El Escorial de la Universidad Complutense de Madrid, ha insistido en la «enorme incertidumbre» que rodea cualquier previsión y ha recordado que los países «tienen estructuras económicas diferentes» y, por tanto, no «van a recuperarse al mismo ritmo».

El psiquiatra e investigador predoctoral de la Universidad Complutense de Madrid y del Instituto de Psiquiatría, Psicología y Neurociencia del King's College de Londres, Salazar de Pablo, ha avisado de que el impacto de una segunda ola de contagios del nuevo coronavirus puede ser «devastador» para la salud mental del personal sanitario. El experto se ha pronunciado así con motivo de la publicación de una revisión de estudios en el 'Journal of Affective Disorders' sobre el impacto que ha tenido la pandemia del Covid-19 en los profesionales sanitarios. «Creo que se ha trabajado mucho y se han establecido medidas para proteger a los sanitarios y a toda la población, y en caso de infección optimizar los recursos y el tratamiento. Sin embargo, en cuanto a preparación a nivel psicológico, lamentablemente, todo apunta a que el impacto de una segunda ola puede ser devastador», ha dicho.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha rogado este lunes a los andaluces, a raíz del rebrote de Covid-19 ocurrido en Córdoba vinculado a una fiesta juvenil en una discoteca que por ahora ha generado decenas de contagiados, que no acudan allá donde haya aglomeraciones. En este sentido, Moreno, que ha inaugurado en Córdoba una escultura homenaje a los profesionales que están luchando contra la pandemia del coronavirus, ha recordado que es preciso usar mascarilla en todo momento, además de mantener «la higiene en las manos, la distancia de seguridad y, sobre todo, también evitemos las aglomeraciones».

España no consigue detectar a más de tres contactos de cada persona diagnosticada de COVID-19 para hacer el seguimiento de la enfermedad, aunque las diferencias por comunidades son muy grandes: mientras Canarias es capaz de localizar hasta 27 contactos, otras como Cataluña sólo logran identificar a dos. Así lo recoge el último informe de la «Situación de COVID-19 en España», que publica el Instituto de Salud Carlos III con los casos diagnosticados a partir del 11 de mayo y hasta el 15 de julio, fechas en las que se han identificado 22.997 casos de coronavirus. Según las cifras del Carlos III, Canarias es la comunidad autónoma con más capacidad de rastreo de los contactos que han tenido los recién diagnosticados (localizan a entre 3 y 27 personas con las que ha habido un contacto más o menos estrecho).

Navarra registró este domingo 51 nuevos casos de Covid-19, de los que 25 corresponden al llamado brote de Mendillorri, que ya suma un total de 94 casos. Así lo ha informado el director general de Salud del Gobierno foral, Carlos Artundo, este lunes en rueda de prensa, en la que ha precisado que «cuando hablamos del brote de Mendillorri no significa que todos los casos sean de Mendillorri, sino que hay afectados en varios barrios de la ciudad».

La Policía Municipal de Madrid ha denunciado y propuesto para sanción este fin de semana a cuatro locales de copas en la zona de Huertas donde se incumplían las medidas de seguridad para evitar la propagación del coronavirus, ha informado a Europa Press un portavoz del Cuerpo Local. Los agentes practicaron inspecciones la madrugada del domingo a varios establecimientos nocturnos y descubrieron irregularidades en cuatro de ellos, localizados en las calles Tetuán, la Cruz, Espoz y Mina y Huertas. Aunque cumplían los aforos, no había ningún impedimento para bailar en la pista y no se respetaba la distancia de seguridad entre los clientes.

Expertos de la Sociedad Española de Salud y Medicina Integrativa (SESMI) han resaltado que la pandemia de COVID-19 ha acentuado el problema del insomnio en la ciudadanía española, especialmente entre los profesionales, llegando a afectar a un 30 por ciento de los sanitarios. Mientras, en la población general, el porcentaje de insomnio se sitúa alrededor del 12 por ciento. Desde la SESMI alertan de la importancia de tener un sueño de calidad «ya que es importante para nuestro bienestar y salud». «Nuestro cuerpo mientras dormimos, realiza un periodo de readaptación y reparación de los sistemas fisiológicos, no dormir de forma adecuada o insuficiente afecta negativamente a nuestra capacidad física y emocional. Además, hay enfermedades asociadas al insomnio como la hipertensión, la ansiedad y la depresión, y sabemos también que las personas con obesidad sufren insomnio con más frecuencia», insisten.

Los resultados de la segunda fase de los ensayos clínicos de un candidato a vacuna contra la covid-19 en China demuestran que es segura e induce respuesta inmune contra el coronavirus, según una investigación publicada en la revista The Lancet. Las pruebas se hicieron en más de 500 personas y son continuación de las primeras que se publicaron el pasado mayo, también con resultados positivos; se necesitarán más ensayos en humanos, esta vez en fase 3, para confirmar si esta vacuna candidata protege eficazmente contra la infección por el coronavirus SARS-CoV-2.

«Quiero hacer un llamamiento a la cultura de la prudencia. No hay que tenerle miedo al virus, pero tampoco perderle el respeto», dice Illa.

La Policía Local de Málaga ha denunciado a 39 personas por no llevar puesta la mascarilla obligatoria en una fiesta ilegal en la barriada malagueña de Puerto de la Torre en la que había unas cincuenta personas, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado. Los agentes acudieron la madrugada del pasado domingo a una zona junto a una edificación en ruinas a la que accedían numerosos vehículos, y comprobaron que había una furgoneta con los altavoces a gran volumen y a unas cincuenta personas reunidas, que en muchos casos no guardaban distancias ni usaban mascarillas.

Navarra localiza entre 3 y 8 contactos por cada persona diagnosticada de COVID-19 para hacer el seguimiento de la enfermedad, según Instituto de Salud Carlos III. El informe concluye que España no consigue detectar a más de tres contactos de cada persona diagnosticada de COVID-19 para hacer el seguimiento de la enfermedad, aunque las diferencias por comunidades son muy grandes: mientras Canarias es capaz de localizar hasta 27 contactos, otras como Cataluña sólo logran identificar a dos.