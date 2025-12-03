Cabezuelo aplaza la toma de posesión hasta después del besamanos de la Macarena

Recién acabadas las elecciones de la Macarena, el hermano mayor, José Antonio Fernández Cabrero, y el hermano mayor electo, Fernando Fernández Cabezuelo, se han reunido para mantener una toma de contacto tras el cabildo celebrado el pasado 30 de noviembre.

Entre otras ... cuestiones, ambos fueron informados por Pedro Manzano, encargado de la restauración de la Macarena, sobre el estado actual de la Virgen, pudiendo admirarla en las dependencias donde permanece durante este periodo. Su valoración sobre la situación de la imagen fue óptima.

Por otro lado, el hermano mayor electo, Fernando Fernández Cabezuelo, trasladó al actual hermano mayor, José Antonio Fernández Cabrero, su intención de que la nueva junta de gobierno tome posesión de sus cargos tras el besamanos de la Virgen. Esto implica que la junta de gobierno actual será la encargada de organizar dicho culto, un gesto de apertura, unión entre hermanos y voluntad de entendimiento antes del inicio del nuevo mandato.

Se trata de un gesto que busca iniciar la resolución de los problemas actuales de la hermandad y fomentar el apoyo mutuo entre ambas juntas de gobierno en esta fase final del proceso de restauración, que culminará con la reposición al culto de la Macarena, un momento ansiado por todos los hermanos y devotos.

Por su parte, Fernández Cabezuelo en declaraciones a este medio afirma que «este gesto nace con la intención y el firme deseo de que tanto el hermano mayor en funciones como su junta de gobierno saliente tengan la oportunidad de resarcirse por todo lo sucedido y los daños producidos en los últimos meses, además para que tengan el tiempo suficiente para terminar con tranquilidad lo que quede en esta última fase del proceso de restauración. Queremos la unión de nuestros hermanos y creo que con este gesto lo demostramos del primer minuto».

«Lo primero es la Virgen. Es nuestra principal preocupación. Sin Ella no tiene sentido poner en marcha ninguno de los muchísimos proyectos que traemos para recuperar la excelencia de la Macarena y para poner a los hermanos en el centro de todo. Y ten por seguro, y así se lo he dicho y ofrecido al hermano mayor en funciones, que si lo necesitan yo les entrego el proyecto que tenemos más que preparado para montar mañana si hiciera falta el besamanos con motivo de la festividad de la Esperanza».