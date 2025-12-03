Suscríbete a
Cabezuelo aplaza la toma de posesión hasta después del besamanos de la Macarena

El nuevo hermano mayor, con este gesto, ha querido que la junta actual organice este culto con el fin de resarcirse tras lo ocurrido y se termine con tranquilidad la última fase de restauración de la Virgen

La Macarena en su besamanos
M. J. R. Rechi

Recién acabadas las elecciones de la Macarena, el hermano mayor, José Antonio Fernández Cabrero, y el hermano mayor electo, Fernando Fernández Cabezuelo, se han reunido para mantener una toma de contacto tras el cabildo celebrado el pasado 30 de noviembre.

Entre otras ... cuestiones, ambos fueron informados por Pedro Manzano, encargado de la restauración de la Macarena, sobre el estado actual de la Virgen, pudiendo admirarla en las dependencias donde permanece durante este periodo. Su valoración sobre la situación de la imagen fue óptima.

