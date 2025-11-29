Procesión del Beato Bienvenido en Dos Hermanas para clausurar el 125 aniversario del colegio San Hermenegildo

Este domingo, 30 de noviembre, con la procesión extraordinaria del Beato Bienvenido María de Dos Hermanas por las calles de la localidad se clausurará el 125 aniversario del colegio San Hermenegildo, popularmente conocido como 'Los Frailes'.

La salida procesional comenzará a las 10. ... 00 horas de la parroquia de Santa María Magdalena y entrará en el centro educativo sobre las 15.00 horas. El recorrido será el siguiente: Plaza de la Constitución, San Francisco, Canónigo, Plaza del Emigrante, Plaza de la Mina, Purísima Concepción, Real Utrera, Capilla de Santa Ana (11.20 horas) y despedida de la comitiva oficial, Ntra. Sra. del Carmen, Pasarela de la Presentación, Av. 28 de Febrero, García Ramos, Plaza del Amor y Sacrificio, Parroquia Ntra. Sra. de la Oliva (12.45 horas), Gustavo Bacarisas, Virgilio Mattoni, Laguna, Lagartijo, Avda. Joselito el Gallo y Camino de los Frailes hasta su llegada al colegio.

El Beato irá acompañado de más de 200 miembros de la comunidad educativa, junto a representaciones institucionales y religiosas. El paso, que calza 20 costaleros, será portado por cuatro cuadrillas. La primera bajo las órdenes de Óscar Romero Postigo –antiguo alumno-; la segunda formada por hermanos del Prendimiento; la tercer, integrada por hermanos de la Oración en el Huerto –de la que los frailes amigonianos son hermanos mayores honorarios desde 1955. y la cuarta cuadrilla, guiada por el antiguo alumno José Manuel Pedrera Colorado y que estará compuesta por antiguos alumnos del centro. La música será de la Agrupación Musical Nuestra Señora de Valme y entre las insignias del cortejo resalta el Guion Franciscano cedido por la Hermandad de la Vera Cruz, en signo de la fraternidad que une a esta hermandad y a los Terciarios Capuchinos inspirada en el carisma de Luis Amigó sustentada, entre otros, en el pilar de la espiritualidad franciscana. El director del colegio, Francisco Javier García Pérez, hace un breve balance de este año de aniversario y afirma que «ha sido un año de memoria, gratitud y compromiso, que ha servido para recordar los orígenes llenos de esperanza de la obra amigoniana en Dos Hermanas y renovar el espíritu educativo que la inspira». Este año conmemorativo ha estado repleto de actividades culturales, pastorales y sociales, que han implicado a toda la comunidad educativa: antiguos alumnos, familias, docentes, frailes y colaboradores y en este sentido «el colegio mira al futuro con esperanza, apostando por una educación innovadora y solidaria, fiel al legado de Luis Amigó y al ejemplo del Beato Bienvenido, primer alumno y modelo de vida cristiana». «Con estos actos de clausura, el Colegio San Hermenegildo cierra su 125 aniversario reafirmando su compromiso de seguir «educando con corazón» para las nuevas generaciones de Dos Hermanas», subraya el director.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión