Encendido de las luces de Navidad en Sevilla, en directo: última hora del alumbrado
Última hora
Procesión del Beato Bienvenido en Dos Hermanas para clausurar el 125 aniversario del colegio San Hermenegildo

La salida procesional este domingo comenzará a las diez de la mañana en la parroquia de Santa María Magdalena y entrará en el centro educativo sobre las tres de la tarde

El Beato Bienvenido María en la procesión del Corpus V. J. C.
Valme J. Caballero

Este domingo, 30 de noviembre, con la procesión extraordinaria del Beato Bienvenido María de Dos Hermanas por las calles de la localidad se clausurará el 125 aniversario del colegio San Hermenegildo, popularmente conocido como 'Los Frailes'.

La salida procesional comenzará a las 10. ... 00 horas de la parroquia de Santa María Magdalena y entrará en el centro educativo sobre las 15.00 horas. El recorrido será el siguiente: Plaza de la Constitución, San Francisco, Canónigo, Plaza del Emigrante, Plaza de la Mina, Purísima Concepción, Real Utrera, Capilla de Santa Ana (11.20 horas) y despedida de la comitiva oficial, Ntra. Sra. del Carmen, Pasarela de la Presentación, Av. 28 de Febrero, García Ramos, Plaza del Amor y Sacrificio, Parroquia Ntra. Sra. de la Oliva (12.45 horas), Gustavo Bacarisas, Virgilio Mattoni, Laguna, Lagartijo, Avda. Joselito el Gallo y Camino de los Frailes hasta su llegada al colegio.

