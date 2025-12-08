Suscríbete a
+Pasión
Última hora
La Macarena vuelve al culto en la basílica tras la restauración: hay hasta 3 horas de cola para ver a la Virgen

la macarena vuelve tras su restauración

José Antonio Fernández Cabrero, hermano mayor de la Macarena: «Todo sufrimiento vale la pena si los resultados finales son buenos»

En una entrevista en el 'El Atrio' de Macarena TV, ha realzado el trabajo de Pedro Manzano sobre la Virgen de la Esperanza

Sentencia en la Macarena: «Ya está aquí con nosotros»

José Antonio Fernández Cabrero
José Antonio Fernández Cabrero m. j. r. rechi
Javier Macías

Javier Macías

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El hermano mayor de la Macarena, José Antonio Fernández Cabrero, ha destacado en el regreso al culto de la Virgen de la Esperanza Macarena que «estoy moderadamente sosegado, plenamente satisfecho, pero muy alegre por todo lo que estoy viviendo a ver transcurrir a la ... gente emocionada delante de la Virgen». Ha señalado en una entrevista en el programa 'El Atrio' de Macarena TV que «todo sufrimiento vale la pena si los resultados finales son buenos. Y que todas las vicisitudes pasadas desde que acaeció este daño que nunca hubiéramos deseado nadie y que puede ocurrirle a cualquiera, las fatiguitas quedan soslayadas por la gente».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app