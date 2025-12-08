José Antonio Fernández Cabrero, hermano mayor de la Macarena: «Todo sufrimiento vale la pena si los resultados finales son buenos»

El hermano mayor de la Macarena, José Antonio Fernández Cabrero, ha destacado en el regreso al culto de la Virgen de la Esperanza Macarena que «estoy moderadamente sosegado, plenamente satisfecho, pero muy alegre por todo lo que estoy viviendo a ver transcurrir a la ... gente emocionada delante de la Virgen». Ha señalado en una entrevista en el programa 'El Atrio' de Macarena TV que «todo sufrimiento vale la pena si los resultados finales son buenos. Y que todas las vicisitudes pasadas desde que acaeció este daño que nunca hubiéramos deseado nadie y que puede ocurrirle a cualquiera, las fatiguitas quedan soslayadas por la gente».

Preguntado por el proceso de restauración, Cabrero ha apuntado que lo «he estado siguiendo a diario y no necesitaba a la Virgen esta mañana, porque nunca se fue de mí. Dice el poeta que la Virgen «sale poco de su casa», pero se equivoca, la Virgen sale mucho de su casa». «Este error, que lo fue, se pidió perdón, se subsanan y se acometen las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir», ha comentado sobre la intervención de los Arquillo.

Cabrero ha destacado después de unos meses complejos en la corporación que «yo no tengo heridas. Quien pretende herir, tiene un problema. No hay resquicios de rencores ni nada de eso. La gente tiene derecho a decir lo que quiera con dos requisitos: que sea verdad y que pueda ser puesto en objeto de dudas o refutarse».

De Pedro Manzano, se ha referido como que «tenemos que pensar que teníamos al mejor restaurador en las manos. Lo teníamos claro que era un acierto. Verlo trabajar, estar día a día cerca de él, es una experiencia indescriptible. Pero lo más importante de Pedro Manzano no es eso, es cómo ha mimado a la Virgen con tanto pudor, respeto y veneración».

«El sentir profundo de la mirada de cualquier fiel fijo en los ojos de la Virgen es inenarrable»

«Poner tres días a la Virgen cerca era una deuda con la junta de gobierno y los hermanos y devotos. Si analizas los hechos, la universalidad de la Virgen está reconocida por una Rosa de Oro, el hermanamiento con Guadalupe, por estar presente en 117 países del mundo. Y somos ahora mismo 18.081 hermanos. Eso obliga mucho a quien dirige la hermandad, por eso le deseo suerte», ha analizado en la entrevista tras la decisión de la junta de gobierno de venerar a la dolorosa del 8 al 10 de diciembre y de que los nuevos miembros elegidos tras las elecciones organicen el besamanos en el que se conmemora el centenario de la creación de este culto en la parroquia de San Gil.

Sobre los ocho años de hermano mayor y 24 de oficial de junta de gobierno, el máximo responsable de la cofradía ha apuntado que «me quedo con la dimensión espiritual que he alcanzado aquí. Me llevo una gran dosis de espiritualidad, que lo he aprendido aquí, con los macarenos. A pesar de los disgustos y todo lo que ha ocurrido, merece la pena. Ser líder es poder hacer algo más por los demás y, como mi vocación ha sido siempre la asistencia social, eso me ha llenado».

Por último, ha puntualizado que «yo estoy muy contento de haber restaurado el error, y dejar a la Virgen con una salud interior y con una belleza en el rostro que le debemos a Pedro Manzano. A los que vienen, les deseo mucha suerte y que pueden contar con este hermano mayor cada vez que lo precisen».