La Macarena vuelve al culto en la basílica tras la restauración: hay hasta 3 horas de cola para ver a la Virgen

Sentencia en la Macarena: «Ya está aquí con nosotros»

Las primeras horas junto a la Virgen de la Esperanza tras su restauración se llenan de emoción, abrazos y besos por el reencuentro

La Macarena vuelve al culto cuatro meses después de las tareas de restauración

El antes y el después de la Macarena tras la restauración de Pedro Manzano

La Virgen de la Esperanza Macarena, a los pies del presbiterio, recibiendo la visita de miles de personas tras su restauración
La Virgen de la Esperanza Macarena, a los pies del presbiterio, recibiendo la visita de miles de personas tras su restauración Juan Flores
Rocío Vázquez

Rocío Vázquez

Resulta imposible no contagiarse de la emoción que en esta mañana del día de la Inmaculada se ha vivido en la basílica de la Macarena. «Ya está aquí con nosotros», ha sido la frase más repetida, el mantra con el que miles de ... devotos han soñado durante más de cuatro meses, el tiempo en el que Pedro Manzano, apoyado por los técnicos del IAPH, han trabajado en la restauración de la Esperanza. En un tiempo nuevo, alejado del terremoto que causó la intervención previa del pasado junio del maestro Arquillo, sin juicios ni condenas. Hoy la Sentencia no tiene discusión. «Ya está aquí con nosotros». La de siempre, la que habita perpetua en el corazón del macareno, que se ha desbordado al encuentro, frente a frente, de su Virgen.

