Sentencia en la Macarena: «Ya está aquí con nosotros»

Resulta imposible no contagiarse de la emoción que en esta mañana del día de la Inmaculada se ha vivido en la basílica de la Macarena. «Ya está aquí con nosotros», ha sido la frase más repetida, el mantra con el que miles de ... devotos han soñado durante más de cuatro meses, el tiempo en el que Pedro Manzano, apoyado por los técnicos del IAPH, han trabajado en la restauración de la Esperanza. En un tiempo nuevo, alejado del terremoto que causó la intervención previa del pasado junio del maestro Arquillo, sin juicios ni condenas. Hoy la Sentencia no tiene discusión. «Ya está aquí con nosotros». La de siempre, la que habita perpetua en el corazón del macareno, que se ha desbordado al encuentro, frente a frente, de su Virgen.

Escribimos esta crónica envueltos en el murmullo de los más prosaicos -«qué bonita está»-, de quienes rezan el rosario con fe inquebrantable, del llanto del que se derrumba al cumplir su promesa. Con el sonido de los besos y los abrazos, y en cada jipío, un pulmón que exhala tanto y tanto amor por la Madre de Sevilla. Imposible contener la alegría cuando un grupo de devotos irrumpía en la basílica de la Macarena al son del himno de la Esperanza Macarena portando 20 centros de flores. En cada uno de ellos, una cinta rotulada con versos de la poesía que Rafa Serna le dedicó a la Macarena en su pregón de Semana Santa. «Cómo pudo ni siquiera aguantarte la mirada».

Son las 10.30 horas de la mañana, pero hay quien aún no ha dormido. La primera de las tres estiradísimas jornadas que la hermandad ha previsto para la veneración de la Virgen, partía en la madrugada. En un vigilia con aires de Viernes Santo en el que el reloj, ni el cansancio ni el frío, arredran al macareno. A las seis de la mañana baja del cielo a Sevilla y nadie quiere perdérsela. Explota el júbilo impulsado con el ruido de los cohetes cuando se abren las puertas. «Ya está aquí con nosotros». La comunidad es cada vez más y más grande, hasta tres horas de espera para verla. Quién pudiera tocarla, piensan uno a uno los que se reúnen con Ella bajo un altar cubierto de ofrendas florales, entre otras, corporaciones hermanas como el Gran Poder, los Estudiantes y Pino Montano. Dicen que alguna floristería, como Ramitos, ha tenido que cerrar con todo el stock vendido porque Sevilla se ha volcado con su Rosa de Oro. «Está espectacular», sólo acierta a decir quien sale de la basílica después de meses alimentando un anhelo: «Que la Esperanza Macarena, por fin, está con nosotros».