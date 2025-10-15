Suscríbete a
La Calle Real inaugura en el Mercantil la exposición 'Castilleja de la Cuesta y su Patrona. 625 años de devoción concepcionista'

Gira en torno a la devoción traída el 16 de enero de 1400 por los Religiosos Terceros Franciscanos al tomar posesión de la primitiva ermita

Fotografía antigua de la Inmaculada
Fotografía antigua de la Inmaculada hermandad

P. S.

La hermandad de la Calle Real inaugura en el Círculo Mercantil la exposición 'Castilleja de la Cuesta y su Patrona. 625 años de devoción concepcionista' la tarde del viernes 17 de octubre con motivo de los cultos y actos que viene celebrando, desde el pasado ... mes de mayo, en conmemoración de dicha efeméride.

