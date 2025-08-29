San Esteban inaugurará 'Círculo de Pasión 2026' en el Mercantil

El Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla abrirá el próximo año su ciclo 'Círculo de Pasión' con la hermandad de San Esteban como protagonista de la exposición inaugural. La corporación de la Puerta de Carmona será la encargada de dar comienzo a la vigésima edición de este programa cultural y cofrade. Esta participación se enmarca dentro de los actos del I centenario de la corporación que se celebrarán durante el próximo año.

Así, en el próximo mes de enero, podrá contemplarse un recorrido histórico del incremento y enriquecimiento patrimonial de la cofradía. La muestra estará dividida en las dos salas expositivas y el patio central, donde se expondrán bienes históricos de la Cofradía, el enriquecimiento de las insignias que conforman el cortejo, así como el cuerpo de acólitos y el patrimonio propio de los titulares, mostrando las piezas más destacables de su ajuar.

Asimismo, se realizarán reseñas a la iglesia de San Esteban, única sede de la corporación del Martes Santo en toda su historia; a uno de sus fundadores, el reverendo padre Rafael Galán Escalante; y a la importante huella que dejó el sacerdote José Robles, director espiritual durante décadas. En la última sala se expondrá la evolución de ambos pasos procesionales, así como las imágenes secundarias del misterio y diversos enseres del paso de palio.

San Esteban ya había participado en anteriores ocasiones en la muestra colectiva 'Estrenos y Restauraciones', que cada año reúne las principales novedades patrimoniales de la Semana Santa pero será la primera vez que asuma en solitario el protagonismo de 'Círculo de Pasión', con una exposición que se extenderá del 17 de enero al 8 de febrero.

Con esta nueva edición, el ciclo impulsado por el Círculo Mercantil «se afianza como uno de los grandes referentes del calendario cultural sevillano, al reunir anualmente a miles de visitantes en torno al patrimonio, la historia y la vida de las hermandades», según ha señalado la institución. Además, no faltarán otras citas ya tradicionales, entre las que destaca la 9ª edición de Estrenos y Restauraciones, que volverá a poner en valor las últimas obras y recuperaciones artísticas del mundo cofrade.

