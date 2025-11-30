Largas colas en la basílica para votar en las elecciones de la Macarena

A las diez de la mañana de este domingo se abrían las doce mesas con el mismo número de urnas que ha dispuesto la hermandad de la Macarena en sus dependencias para la celebración de la votación para elegir a su futuro hermano mayor, ... entre Pedro Ignacio García Rivero, José Luis Notario Rocha y Fernando Fernández Cabezuelo.

Desde primera hora la estampa fija en el entorno de la basílica era la de largas colas de hermanos para ejercer su derecho al voto. Hoy están llamados al cabildo de elecciones 13.969 hermanos de la corporación de la Madrugada. Son los que cumplen los requisitos de ser mayor de 18 años y tener, al menos, un año de antigüedad.

Las urnas estarán abiertas hasta las ocho de la tarde de este domingo. Será entonces cuando se cierren las puertas del atrio y solo se permitirá votar al que esté en el interior.

Cuando terminen las votaciones presenciales, se incluirán en las urnas los votos por correo, comenzando entonces el recuento a puerta cerrada. Al término del mismo, se sumarán los escrutinios de cada mesa y el secretario de la Esperanza levantará acta de los resultados, que serán proclamados públicamente en la basílica. La hermandad de la Macarena conocerá entonces a su nuevo hermano mayor tras unos meses de campaña marcados por la fallida restauración de la Virgen de la Esperanza realizada por Arquillo. La imagen de la Virgen, como consecuencia de aquella intervención, sigue en un proceso de restauración por Pedro Manzano, lo que hace que hoy la Esperanza esté ausente en su templo.