Suscríbete a
+Pasión
Directo
Manifestación del PP contra el Gobierno de Sánchez en Madrid
Navidad
Así son las luces de navidad de Sevilla

Largas colas en la basílica para votar en las elecciones de la Macarena

Este domingo están llamados 13.969 hermanos a las urnas para elegir a su próximo hermano mayor, entre Pedro García Rivero, José Luis Notario Rocha y Fernando Fernández Cabezuelo

Unos 14.000 hermanos están llamados a votar en las elecciones de la Macarena: todos los datos

La Macarena decide este domingo su futuro con la sombra de Arquillo sobrevolando las elecciones

Colas ante la basílica de la Macarena
Colas ante la basílica de la Macarena Juan Flores Mulero
Jesús Díaz

Jesús Díaz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

A las diez de la mañana de este domingo se abrían las doce mesas con el mismo número de urnas que ha dispuesto la hermandad de la Macarena en sus dependencias para la celebración de la votación para elegir a su futuro hermano mayor, ... entre Pedro Ignacio García Rivero, José Luis Notario Rocha y Fernando Fernández Cabezuelo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app