La Macarena decide este domingo su futuro con la sombra de Arquillo sobrevolando las elecciones

Pedro García, Fernando Fernández Cabezuelo y José Luis Notario se presentan a hermano mayor a las puertas del regreso de la Virgen tras la restauración

La Macarena lleva dos meses negociando con Arquillo y la Universidad para que reconozcan el daño a la Virgen

Unos 14.000 hermanos están llamados a votar en las elecciones de la Macarena: todos los datos

La intensa y dilatada campaña electoral macarena llega a su fin con el cabildo de elecciones de este domingo 30 de noviembre. La fecha se fijó a principios de agosto, en plena crisis tras la intervención de Arquillo a la Virgen y sólo unos ... días antes de su retirada al culto para ser restaurada por Pedro Manzano. Con todo lo ocurrido durante aquellas semanas, las lecciones se atisbaban convulsas pero lejanas en el horizonte en un momento en el que aún no se había apagado el fuego del cabildo extraordinario del 29 de julio.

Descarga la app