La Macarena decide este domingo su futuro con la sombra de Arquillo sobrevolando las elecciones

La intensa y dilatada campaña electoral macarena llega a su fin con el cabildo de elecciones de este domingo 30 de noviembre. La fecha se fijó a principios de agosto, en plena crisis tras la intervención de Arquillo a la Virgen y sólo unos ... días antes de su retirada al culto para ser restaurada por Pedro Manzano. Con todo lo ocurrido durante aquellas semanas, las lecciones se atisbaban convulsas pero lejanas en el horizonte en un momento en el que aún no se había apagado el fuego del cabildo extraordinario del 29 de julio.

Después de aquello, la renuncia de un candidato y la oficialización de las tres listas que finalmente concurren a los comicios macarenos marcaron el inicio de unos meses en los que los tres aspirantes a gobernar la hermandad de la Macarena durante los próximos cuatro años han jugado todas sus bazas. Han presentado decenas de propuestas, han organizado numerosos actos con los hermanos y los medios y han mantenido una comunicación activa en redes sociales, recordando todo ello a las campañas del mundo de la política.

Los candidatos, Pedro García Rivero, Fernando Fernández Cabezuelo y José Luis Notario Rocha, presentan cada uno una forma de entender la hermandad de la Macarena, si bien coinciden en que son tres personas vinculadas a la corporación de la Madrugada desde su más tierna infancia. Los tres tienen experiencia en la junta de gobierno. García fue oficial de junta entre 2001 y 2013; Cabezuelo, entre 2009 y 2017; y Notario, de 2014 hasta ahora, siendo actualmente consiliario de cultos.

Conservación de los titulares

La actuación fallida de Arquillo sobre la Virgen de la Esperanza, motivo por el cual no se encontrará en la basílica durante el cabildo de elecciones —aunque ya quedan pocos días para su regreso al culto— ha sino uno de los temas candentes que han centrado la campaña y posiblemente tenga impacto en el voto de muchos hermanos. Los tres candidatos han propuesto medidas para que lo ocurrido en junio no vuelva a repetirse. Pedro García plantea revisar cada año el estado de conservación de los titulares redactando un informe anual, con un calendario de revisión y conservación rutinaria que permitan anticipar los procesos de degradación. Cabezuelo proyecta una revisión integral del Señor de la Sentencia y la Virgen del Rosario, así como la creación de una comisión permanente multidisciplinar que evalúe de forma periódica el estado de los tres titulares. José Luis Notario, por su parte, propone la creación de la figura del conservador de las imágenes y de un minucioso protocolo de actuación para las intervenciones; también plantea una comisión mixta de apoyo para revisar periódicamente el estado de las mismas.

Enriquecimiento patrimonial

El patrimonio de enseres de la hermandad también es caballo de batalla de todos los candidatos con propuestas de envergadura para conservar, recuperar y crear piezas del máximo nivel. Así, García proyecta un estudio e investigación para la recuperación del diseño original del manto de malla, unos nuevos faldones para el paso del Señor e iniciar el proyecto de realización de un nuevo palio que mantenga el sello de Juan Manuel y permita la sustitución del actual una vez haya terminado su ciclo. Cabezuelo también incide en recuperar el dibujo original del manto camaronero, así como en realizar una reproducción y mejora del palio, un nuevo terno con saya y manto para la Virgen del Rosario y reinterpretar el manto de Eloísa Rivera para la Esperanza en forma de manto de camarín. Esto último también lo propone Notario, además de la recuperación del palio rojo de Ojeda en un plazo de entre diez y veinte años, el diseño de un manto de salida de Guillermo Pérez Villalta y el proyecto de reproducción del palio actual cuando este acabe su vida útil, así como crear una auditoría patrimonial con expertos.

La cofradía en la Madrugada

Sobre la Madrugada y los más de 4.000 nazarenos macarenos también tienen sus ideas quienes aspiran a dirigir la corporación más numerosa de la Semana Santa. Desde buscar que la estación de penitencia se haga con más decoro y seguridad e implantar mejoras logísticas en la organización del cuerpo de nazarenos en la basílica, como apunta Pedro García; hasta ampliar los espacios para formar en el entorno de la basílica, recuperar el discurrir de la cofradía bajo el Arco a la ida y estudiar si es más conveniente pasar por Correduría o la Alameda, como propone Cabezuelo; o seguir trabajando como en los últimos años para seguir dando cabida al cada vez mayor número de nazarenos, habilitar nuevos espacios para formar en la basílica y sus aledaños o actualizar el proceso de expedición y revisión de papeletas de sitio, tal y como sugiere José Luis Notario.

El cabildo de elecciones

Hay nada menos que 13.969 hermanos de la Macarena con derecho a voto, es decir, los que son mayores de edad y tienen al menos un año de antigüedad en la hermandad. Todos ellos podrán votar en la basílica de 10.00 a 20.00 horas. En ese momento se cerrarán las puertas del atrio y sólo se permitirá votar a quienes estén esperando su turno para hacerlo. Los hermanos tendrán que identificarse presentando a la mesa su DNI, NIE, pasaporte y/o carné de conducir físicos y originales, sin importar la fecha de caducidad.

Para que el desarrollo de la jornada sea lo más ágil y fluido posible, la hermandad ha colocado en el interior de la basílica doce mesas con doce urnas, organizadas de la A a la Z según los apellidos. Además, se han dispuesto cuatro cabinas para garantizar la privacidad a la hora de elegir la papeleta de una candidatura u otra.

Cuando terminen las votaciones presenciales, se incluirán en las urnas los votos por correo, comenzando entonces el recuento a puerta cerrada. Al término del mismo, se sumarán los escrutinios de cada mesa y el secretario de la Esperanza levantará acta de los resultados, que serán proclamados públicamente en la basílica. La hermandad de la Macarena conocerá entonces a su nuevo hermano mayor.