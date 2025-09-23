Suscríbete a
Xavier Rudd: «Las canciones pueden despertar emociones y apoyar causas terrenales»

El cantautor australiano actúa este miércoles en la Sala Pandora dentro del festival Insólito

Xavier Rudd actuará este miércoles en la Sala Pandora
Andrés González-Barba

Xavier Rudd es un cantautor australiano que es una auténtica leyenda en su país. Esta figura del folk y roots ha emocionado al mundo con su mensaje espiritual y compromiso ambiental. Multiinstrumentista y alma libre, fusiona didgeridoo, guitarra y percusión en un sonido único ... que conecta con la tierra y el alma. Este miércoles actuará en la Sala Pandora dentro del festival Insólito de Sevilla -que patrocina ABC-, donde presentará las canciones de su nuevo EP, 'Where to Now'. Será una ocasión perfecta para disfrutar de un gran concierto.

