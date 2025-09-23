concierto
Xavier Rudd: «Las canciones pueden despertar emociones y apoyar causas terrenales»
El cantautor australiano actúa este miércoles en la Sala Pandora dentro del festival Insólito
Xavier Rudd es un cantautor australiano que es una auténtica leyenda en su país. Esta figura del folk y roots ha emocionado al mundo con su mensaje espiritual y compromiso ambiental. Multiinstrumentista y alma libre, fusiona didgeridoo, guitarra y percusión en un sonido único ... que conecta con la tierra y el alma. Este miércoles actuará en la Sala Pandora dentro del festival Insólito de Sevilla -que patrocina ABC-, donde presentará las canciones de su nuevo EP, 'Where to Now'. Será una ocasión perfecta para disfrutar de un gran concierto.
-¿Qué le parece actuar en Sevilla y en un festival como Insólito?
-Estoy muy ilusionado por actuar aquí porque nunca he estado en esta encantadora ciudad. Estoy encantado de compartir mi música, mi cultura y mi espíritu con todo el público sevillano.
-Acaba de publicar su EP 'Where to Now'. ¿Cómo describiría las canciones que integran este trabajo?
-Es una colección de canciones que he hecho en casa en los últimos años. Estas reflejan las pruebas y tribulaciones de la vida. Mi música es siempre muy honesta y este EP es una reflexión de dónde estoy actualmente.
-'Shake It' es una canción que invita a la gente a moverse con libertad. ¿Qué me puede decir de este single?
-Estoy ansioso por compartir esta canción en directo. La escribí con un medioambiente vivo en la mente y espero que el tema se convierta en una agradable fiesta que invite a bailar.
-¿Cree que las canciones pueden despertar conciencias sociales?
-Absolutamente, las canciones pueden despertar emociones y apoyar causas terrenales, especialmente cuando se escriben en agradecimiento por la belleza de nuestro planeta.
-Teniendo en cuenta el compromiso de su música, ¿qué opina de la tendencia actual de hacer canciones que suelen ser éxitos fugaces y que simplemente buscan llegar a lo más alto de las listas?
-Realmente no tengo una opinión. Me muevo un ámbito artístico diferente.
-Su música es una mezcla de raíces, folk, reggae y músicas del mundo. ¿Se considera un músico inclasificable?
-Nunca me he considerado realmente apto para ningún género. Me gusta explorar diferentes estilos musicales. La música se escribe sola.
Concierto de Xavier Rudd
-
Dónde: Sala Pandora.
-
Dirección. C. Gramil, 2, Norte. Polígono Store.
-
Cuándo: miércoles 24 de septiembre.
-
Horario: 21.00 horas
-
Precio: 33 euros.
-
Entrada: Insólito.
-¿Qué músicos le han influido o le han servido de inspiración a lo largo de su carrera?
-Es difícil porque he escuchado muchísima música diferente a lo largo del tiempo. Algunas me llamaron la atención de niño. Me conmovió la gira 'Graceland' de Paul Simon. Me gustan guitarristas slide como David Lindley y Harry Manx, y probablemente mi artista de cabecera sería el difunto Vaghn Benjamin.
