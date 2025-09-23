Xavier Rudd: «Las canciones pueden despertar emociones y apoyar causas terrenales»

Xavier Rudd es un cantautor australiano que es una auténtica leyenda en su país. Esta figura del folk y roots ha emocionado al mundo con su mensaje espiritual y compromiso ambiental. Multiinstrumentista y alma libre, fusiona didgeridoo, guitarra y percusión en un sonido único ... que conecta con la tierra y el alma. Este miércoles actuará en la Sala Pandora dentro del festival Insólito de Sevilla -que patrocina ABC-, donde presentará las canciones de su nuevo EP, 'Where to Now'. Será una ocasión perfecta para disfrutar de un gran concierto.

-¿Qué le parece actuar en Sevilla y en un festival como Insólito?

-Estoy muy ilusionado por actuar aquí porque nunca he estado en esta encantadora ciudad. Estoy encantado de compartir mi música, mi cultura y mi espíritu con todo el público sevillano.

-Acaba de publicar su EP 'Where to Now'. ¿Cómo describiría las canciones que integran este trabajo?

-Es una colección de canciones que he hecho en casa en los últimos años. Estas reflejan las pruebas y tribulaciones de la vida. Mi música es siempre muy honesta y este EP es una reflexión de dónde estoy actualmente.

-'Shake It' es una canción que invita a la gente a moverse con libertad. ¿Qué me puede decir de este single?

-Estoy ansioso por compartir esta canción en directo. La escribí con un medioambiente vivo en la mente y espero que el tema se convierta en una agradable fiesta que invite a bailar.

-¿Cree que las canciones pueden despertar conciencias sociales?

-Absolutamente, las canciones pueden despertar emociones y apoyar causas terrenales, especialmente cuando se escriben en agradecimiento por la belleza de nuestro planeta.

-Teniendo en cuenta el compromiso de su música, ¿qué opina de la tendencia actual de hacer canciones que suelen ser éxitos fugaces y que simplemente buscan llegar a lo más alto de las listas?

-Realmente no tengo una opinión. Me muevo un ámbito artístico diferente.

-Su música es una mezcla de raíces, folk, reggae y músicas del mundo. ¿Se considera un músico inclasificable?

-Nunca me he considerado realmente apto para ningún género. Me gusta explorar diferentes estilos musicales. La música se escribe sola.

Concierto de Xavier Rudd Dónde: Sala Pandora.

Dirección. C. Gramil, 2, Norte. Polígono Store.

Cuándo: miércoles 24 de septiembre.

Horario: 21.00 horas

Precio: 33 euros.

Entrada: Insólito.

-¿Qué músicos le han influido o le han servido de inspiración a lo largo de su carrera?

-Es difícil porque he escuchado muchísima música diferente a lo largo del tiempo. Algunas me llamaron la atención de niño. Me conmovió la gira 'Graceland' de Paul Simon. Me gustan guitarristas slide como David Lindley y Harry Manx, y probablemente mi artista de cabecera sería el difunto Vaghn Benjamin.