El Estadio de la Cartuja es de Manuel Carrasco

Manuel Carrasco tiene su propio templo en Sevilla. El remodelado Estadio de la Cartuja volvió a abrir ayer sus puertas para recibir a los miles de sevillanos que no se cansan de ver al artista sobre el escenario. Da igual que este sea su tercer concierto en cuatro años en la capital hispalense, si el de Isla Cristina llama Sevilla siempre está ahí para responderle. El calor de la jornada, propio de estas fechas, pero que sin embargo ha tardado en llegar a la ciudad, no fue impedimento para que miles de personas esperasen impaciente al cantante desde primera hora del día. El poder de convocatoria de Manuel Carrasco no entiende de edades desde grupos de amigas, familias enteras, hasta despedidas de soltera. Hubo quien mientras esperaba a que comenzara el show no quitaba ojo de Roma, «le está lloviendo al Cachorro» se pudo escuchar en la grada.

El de anoche fue el primer concierto de su 'Tour Salvaje', con el que recorrerá España a raíz de su álbum Pueblo Salvaje que aunque salió hace apenas diez días, las entradas se agotaron en 75 minutos cuando fueron puestas a la venta en diciembre. Un disco con el que el cantante ha querido innovar y experimentar con nuevos sonidos y ritmos, a los que no tiene acostumbrado a sus fans pero demostraron funcionar a las mil maravillas en directo.

A eso de las 22.15 la multitud enloqueció al escuchar al artista cantar la sevillana que el año pasado dedicó a la capital hispalense cuando el Ayuntamiento le nombró 'Hijo Predilecto', porque si algo quedó claro durante la velada es que él es un hijo orgulloso y más aún lo está siempre la ciudad al verle entonar las letras con las que la homenajea.

Todo un espectáculo de luces, sonidos e incluso llamaradas que emanaban de los laterales del escenario hicieron el cuerpo a los presentes antes de que Manuel Carrasco se plantara en el escenario a ritmo de 'El grito del niño'. El sencillo que le da nombre al álbum Pueblo Salvaje fue el segundo del espectáculo. Se notó que el público se puso las pilas, porque no hubo quien no coreara el estribillo; y si no las palmas se hacían un hueco. Tras dos de los temas de su nuevo álbum, Sevilla se puso en pie con 'Hay que vivir el momento'. Las manos no bajaron mientras se escuchaba a la perfección la letra interpretada por el público.

Pero sin duda, son sus clásicos con los que el público se desvivió. Fue consciente del poco tiempo para aprenderse las nuevas canciones por lo que optó por muchos éxitos de su carrera que pillaron al público por sorpresa. En 'Uno x uno', de las favoritas de sus fans, se sintió el arte del cantante y su séquito; así como el de los presentes, que acompañaban dando palmas al compás de la música.

Rendido ante Sevilla

«Te podría decir miles de cosas Sevilla, pero voy a empezar diciendo: te quiero. En esta ciudad que es cuna del arte y está tocada por los dioses, me pregunto qué habré hecho yo para que una ciudad como esta me siga dando la oportunidad de cantar en un estadio como este donde he vivido una de las noches más bonitas de mi vida» admitió el cantante que no dejó de recordar en el concierto el orgullo y el amor que siente por la ciudad. «Que quede clara una cosa aquí nunca ha sido cuestión de cantidad, sino de calidad» añadió Carrasco entre aplausos. Su último éxito, 'Salitre', es como se pudo comprobar ayer, la favorita del disco. La implicación que el onubense tiene con aquellos que acuden a sus conciertos quedó bien clara cuando paró la música para pedir asistencia para una chica que se había desmayado en las primeras filas justo antes de cantar 'No dejes de soñar'. Acto seguido un coro gospel con saxofón incluido tomó el escenario para acompañar a Manuel Carrasco cantar 'Que nadie'.

Tras un cambio de vestuario, guitarra en mano entonó 'Fue'. «Sevilla, aquí no os gusta el carnaval ¿verdad?» pronunció entre risas para dar entrada a 'Soy afortunado', donde dejó que el público cantará a pleno pulmón mientras él hacía el acompañamiento. El silencio se hizo para brindarle el mayor de los respetos mientras que cantaba 'Hay amores que duran toda la vida', la balada que dedica íntegramente a Sevilla. Los presentes no quisieron interferir en el sentimiento con el que el artista dedicaba sus versos a la ciudad y le acompañaron mediante susurros. El momento más íntimo de la velada llegó de la mano de 'Mujer de las mil batallas'.

Y por si fuera poco las referencias que Manuel Carrasco le dedicó a Sevilla, cuando se acercó el final del concierto, invitó a los Cantores de Hispalis al escenario. Una aparición que fue acogida por los presentes por todo lo alto. Las decenas de miles de personas que llenaban al completo el estadio no dudaron en arrancarse 'A bailar, a bailar' por sevillanas. Junto al mítico grupo el de Isla Cristina protagonizó el gran momento de la noche donde también quisieron homenajear a Pascual González y a Huelva con 'Por la bahía'.

Dos horas y cuarto de concierto que como siempre sucede con Manuel Carrasco y Sevilla, nunca son suficientes.