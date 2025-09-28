Dos voces, una historia y mil recuerdos en el concierto de Pecos en Cabaret Festival

La noche en Mairena del Aljarafe tenía ese aire especial de las grandes citas. El Cabaret Festival aguardaba con impaciencia, aunque la espera se alargó casi veinte minutos. Nadie se quejó: un DJ supo encender los ánimos, convirtiendo la impaciencia en un preludio de fiesta. Y de repente, como si la pantalla quisiera detener el tiempo, aparecieron una imagen de los Pecos de jóvenes, los de hace cuatro décadas, arrancando una ovación ensordecedora que obligó al público a levantarse de golpe.

Así, entre vítores, entraron en escena Pedro y Javier Herrero. El reencuentro con los escenarios, tras más de veinte años, tenía que empezar con fuerza, y lo hizo con 'Déjala'. La organización pidió al público que disfrutara desde sus asientos, pero era imposible apagar la emoción de quienes habían crecido con esas voces. Pedro tomó la palabra, con la cercanía de quien no habla a seguidores, sino a viejos amigos: —«Hacednos un favor: disfrutad, bailad, gritad, saltad… Ojalá que cada una de estas canciones os haga recordar buenos y bonitos momentos de vuestra vida». Y lo consiguió. 'Por un segundo' y 'Y decir que te quiero' fueron recibidas como himnos de juventud recuperada, coreadas con una intensidad que parecía borrar los años. Los gritos de «¡Pecos, Pecos!» retumbaban como un eco de eternidad.

El concierto tuvo sus sorpresas. 'Canción para Pilar', regalo de Víctor Manuel, encontró en la platea una cómplice inesperada: una mujer que levantó una pancarta con la frase «Yo también me llamo Pilar», desatando carcajadas y complicidad entre todos. La velada avanzaba entre la nostalgia y el presente. Javier se quedó a solas con 'Luna', y Pedro hizo lo propio con 'Olvidarte', mostrando que cada voz guarda su propio universo. El escenario se transformó con cinco sillas alineadas. Allí, junto a jóvenes coristas, los hermanos regalaron un momento íntimo. «Estas canciones nos van a acompañar tres cantantes muy jóvenes y con mucho talento; ojalá el año que viene seamos nosotros los que les hagamos los coros», bromeó Pedro. A guitarra limpia, rescataron la magia primera con 'Juany' y 'Si te vas', culminando en un estallido coral que estremeció.

La calma duró poco: la batería y las guitarras eléctricas devolvieron el pulso con 'Mi mundo'. Nadie pudo resistirse, y aunque las normas pidieran lo contrario, la platea entera se puso de pie. «¡Ni se os ocurra sentaros!», advirtieron ellos mismos, antes de encender el clímax con 'Háblame de ti', quizá el tema más celebrado de la noche. El público brincaba, coreaba y pedía más, al grito de ««¡Que boten los Pecos!». Hubo espacio también para la ternura: Pedro se quedó con 'Y voló', Javier emocionó con 'Madre' mientras en las pantallas se proyectaban imágenes familiares, y la multitud recuperó fuerzas para cantar a pleno pulmón 'Esperanzas'.El final se fue construyendo poco a poco, como quien no quiere dejar marchar una noche mágica. 'Un manantial de ternura', 'Que no lastimen a tu corazón' —iluminada por cientos de móviles alzados como luciérnagas modernas— y 'Si tú los vieras' hicieron olvidar incluso la fina lluvia que comenzaba a caer. Nadie se movió, nadie se rindió.

Con 'Guitarra' y 'Señor' parecía cerrarse el telón, pero la ovación fue tan insistente que los Pecos regresaron para un último regalo: un popurrí de 'Acordes' y 'Pecos Collection', un viaje condensado por los estribillos que ya habían sonado, pero que todos querían volver a cantar. Al final, más que un concierto, fue una celebración. Cuarenta y cinco años de música, dos décadas de ausencia y un reencuentro que sonó a despedida y a renacimiento al mismo tiempo. Dos voces, una historia, y miles de recuerdos compartidos bajo el cielo de Mairena.