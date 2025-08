Estos son los diez conciertos de agosto que no te puedes perder en Sevilla

Aunque en agosto Sevilla se relaja y muchos aprovechan para irse de vacaciones, la ciudad no cierra por completo su agenda cultural. La programación se reduce, pero no desaparece. Este mes, la música seguirá sonando en espacios tan emblemáticos como el Alcázar, la Casa de las Dueñas o el Hotel Alfonso XIII. Sin duda, el ciclo 'Noches en los Jardines del Alcázar' será el gran protagonista, con conciertos que abarcan desde el flamenco a la música clásica o el rock andaluz. También destacan propuestas como los conciertos Candlelight, con tributos a ABBA y Queen, o la ópera 'Carmen' en Las Dueñas. Estos son los diez conciertos que no te puedes perder este mes de agosto en Sevilla.

1 Chico Pérez al piano universidad complutense de madrid Chico Pérez 4 de agosto

Chico Pérez iba a actuar el pasado 28 de junio en las 'Noches en los Jardines del Alcázar', dentro del apartado 'Jóvenes talentos - Músicas de España'. Sin embargo, la actuación tuvo que ser suspendida debido a un acto institucional celebrado ese mismo día en el recinto. Finalmente, el concierto fue repregramado.

Bajo el título 'Ecos del tiempo', el pianista propone un viaje musical a la Granada de 1922, año en el que se celebró el famoso concurso de cante jondo con figuras como Federico García Lorca y Manuel de Falla. A través del piano, Chico Pérez reconstruye el ambiente de aquella época en un show que también incluye la voz en off del actor José Manuel Seda, que irá introduciendo cada pieza. Durante la jornada sonarán temas como 'Sueño a Lorca', 'Recuerdos de una noche de verano', 'Ecos del tiempo', 'Callejón del Agua' o 'Fiesta en la Villa'.

Chico Pérez Fecha y hora: 4 de agosto a las 22.30 horas.

Lugar: Real Alcázar de Sevilla.

Entradas: en este enlace.

2 El artista David de Arahal David de arahal David de Arahal 7 de agosto

David de Arahal actuará en el ciclo 'Noches en los Jardines del Alcázar', presentando su espectáculo 'Avenida de los Cisnes'. En este entorno tan singular, el joven guitarrista ofrecerá una propuesta que se adentra en la esencia del flamenco desde un punto de vista personal. Le acompañará Ángel Vera, también a la guitarra, con quien compartirá un diálogo musical que apuesta por la sutileza y la emoción.

David de Arahal Fecha y hora: 7 de agosto a las 22.30 horas.

Lugar: Real Alcázar de Sevilla.

Entradas: en este enlace.

3 Un concierto de Candlelight abc Tributo a ABBA 10 de agosto

El quinteto de cuerdas Totem Ensemble, formado por músicos de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS), protagonizarán el próximo 10 de agosto el ciclo Candlelight, una experiencia musical íntima y envolvente ambientada por un centenar de velas. En esta ocasión, el repertorio girará en torno a los grandes éxitos de ABBA, con versiones para cuerdas de canciones como 'Dancing Queen', 'Mamma Mia' o 'Waterloo', entre otros hits.

Tributo a ABBA Fecha y hora: 10 de agosto a las 18.30 horas.

Lugar: Salón Real, Hotel Alfonso XIII.

Entradas: en este enlace.

4 La artista Graci Rodríguez abc Graci Rodríguez 12 de agosto

Graci Rodríguez presenta su espectáculo 'Con los tallos en la tierra' junto al guitarrista flamenco Manuel Soto «Noly» y el percusionista Alberto Álvarez. La propuesta fusiona el flamenco tradicional con influencias del rock andaluz a través de composiciones propias y versiones de los clásicos de Triana o Rosendo. A lo largo de la noche, Sevilla podrá disfrutar de temas como 'Soy del viento', 'Duende', 'No quiero etiquetas' o 'Con los tallos en la tierra'.

Graci Rodríguez Fecha y hora: 12 de agosto a las 22.30 horas.

Lugar: Real Alcázar de Sevilla.

Entradas: en este enlace.

5 El grupo Evoéh-Qart abc Evoéh-Qart 15 de agosto

El grupo Evoéh dará vida en directo a su nuevo proyecto 'Músicas Semilla', una creación original que fusiona músicas de raíz de la Península Ibérica y el Mediterráneo con tintes de flamenco, jazz y tradición popular.

Este grupo fue fundado en 2012 por Ariana Barrabés y Jesús Olivares, y desde sus inicios ha trabajado en la recuperación y reinterpretación del patrimonio cultural ibérico, con especial atención a la poesía y a las músicas tradicionales, incluyendo el legado sefardí. La formación actual incluye a Ariana Barrabés en la voz y percusiones orientales, Jesús Olivares en la guitarra, oud y kamele ngoni, Nabil Naïr al teclado, clarinete y ney, y José Borjas al contrabajo.

A estas alturas de su trayectoria, el grupo presenta un repertorio íntegramente original con textos en más de siete lenguas: español, gallego, árabe, francés, bosnio, turco y dioula. Las letras combinan poemas de autores como Miguel Hernández, Rosalía de Castro, Federico García Lorca, León Felipe, Ibn Arabi o Santa Teresa, junto a textos propios de Jesús Olivares. Todo ello, con un objetivo: revelar las conexiones culturales que unen a las diferentes culturas, más allá de las fronteras y los tiempos, en un canto a la convivencia, el entendimiento y la paz.

Evoéh-Qart Fecha y hora: 15 de agosto a las 22.30 horas.

Lugar: Real Alcázar de Sevilla.

Entradas: en este enlace.

6 Dúo Béla Kóvacs abc Dúo Béla Kóvacs 16 de agosto

El Dúo Béla Kóvacs llevará a los jardines del Real Alcázar el espectáculo 'Turina y sus contemporáneas', en el que interpretan obras de Joaquín Turina junto con compositoras de su siglo: Lili Boulanger, Céline Chaminade y Amy Beach. De esta manera, la clarinetista Irene Ces y el pianista y director Manuel Tévar ofrecerán una velada cargada de clásicos como 'Ante el espejo', 'La canción del lunar', 'Alucinaciones' o 'El rosario en la iglesia', entre otros.

Dúo Béla Kóvacs Fecha y hora: 16 de agosto a las 22.30 horas.

Lugar: Real Alcázar de Sevilla.

Entradas: en este enlace.

7 Javier López Escalona y Aldo Mata abc Javier López Escalona y Aldo Mata 21 de agosto

Javier López Escalona es un violonchelista formado en Castilla y León y Zúrich. A lo largo de su trayectoria, ha sido solista, pedagogo y musicológico. Por su parte, Aldo Mata comparte con Escalona tanto el enfoque interpretativo como el académico, consolidándose como referente en interpretación histórica del violonchelo español. Ambos se desplazarán a los jardines del Real Alcázar para protagonizar el recital 'España y el violonchelo: del Renacimiento a nuestros días' y ofrece un viaje musical por cinco siglos de historia del instrumento. En su concierto, abordarán obras desde el Renacimiento, con autores como Ortiz, hasta el siglo XX, con piezas de Falla, Boccherini, Popper o Franchomme.

Javier López Escalona y Aldo Mata Fecha y hora: 21 de agosto a las 22.30 horas.

Lugar: Real Alcázar de Sevilla.

Entradas: en este enlace.

8 Un concierto de Candlelight abc Tributo a Queen 24 de agosto

De la mano de los conciertos Candlelight, Totem Ensemble llavará su tributo a la música de Queen a Sevilla en un espectáculo que tendrá lugar en el Salón Real del Hotel Alfonso XIII. Un cuarteto de cuerda interpretará algunos de los temas más representativos de la banda británica Queen: 'Bohemian Rhapsody', 'Don't Stop Me Now', 'Somebody to Love', 'We Will Rock You', 'We Are the Champions' o 'Another One Bites the Dust'.

Queen fue fundada en 1970 por Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y más tarde John Deacon. Su enfoque innovador y la carismática presencia escénica de Mercury convirtieron al grupo en uno de los más influyentes del siglo XX. A lo largo de su carrera vendieron más de 300 millones de discos y sus canciones ya han pasado a formar parte de la historia del rock.

Tributo a Queen Fecha y hora: 24 de agosto a las 18.30 horas.

Lugar: Hotel Alfonso XIII.

Entradas: en este enlace.

9 Cuarteto Isbilya abc Cuarteto Isbilya 29 de agosto

El sevillano Cuarteto Isbilya está formado por Miguel García (violín), Daniel Ortiz (viola), Leonel Contreras (violonchelo) y José María Perejón (piano). Desde su nacimiento, ha llevado la música de cámara a diferentes espacios, tanto en Andalucía como en otras regiones de España.

En esta ocasión, el cuarteto interpretará un programa titulado 'Éxitos del Rock Andaluz', centrado en la fusión entre flamenco y rock que marcó a grupos como Triana, Alameda y Medina Azahara. El repertorio incluirá temas emblemáticos como 'Tu frialdad', 'Aires de la Alameda', 'Córdoba' y 'Todo tiene su fin'.

Cuarteto Isbilya Fecha y hora: 29 de agosto a las 22.30 horas.

Lugar: Real Alcázar de Sevilla.

Entradas: en este enlace.

10 Puesta en escena de 'Carmen' maría guerra 'Carmen', de Bizet 30 de agosto

El Palacio de Las Dueñas se convertirá en el escenario sobre el que se representará la ópera 'Carmen' de Georges Bizet. La representación tendrá una duración de una hora y quince minutos, y propone una experiencia inmersiva de la mano de una de las obras más representadas del repertorio operístico mundial.

Ambientada en una Andalucía idealizada por la mirada europea del siglo XIX, 'Carmen' cuenta una historia marcada por la pasión, el deseo, la libertad y la tragedia. La protagonista, símbolo de independencia, representa un tipo de heroína que desafía las normas establecidas. Su enfrentamiento final con Don José, teñido de violencia, ha convertido esta obra en una exploración intensa del amor y la posesión, así como del instinto y la muerte.

En esta versión, el elenco artístico está compuesto por Carmen Serrano (Carmen), Manuel de Diego (Don José), José Antonio Ariza (Escamillo) y Carolina de Alba (Micaela), acompañados al piano por Tomasso Cogato. La dirección de escena corre a cargo de David Sigüenza y la dirección artística de Anabel Sánchez, en una producción conjunta de la Fundación Casa de Alba y Classical Passion & More.

'Carmen', de Bizet Fecha y hora: 30 de agosto a las 22 horas.

Lugar: Palacio de Las Dueñas.

Entradas: en este enlace.