Ángelus Apátrida actuará con Megadeth el 3 de julio en Icónica

La noche del 3 de julio en Icónica Santalucía Sevilla Fest se convierte en una auténtica celebración del metal internacional con la incorporación de Ángelus Apátrida como banda invitada al concierto que ofrecerá Megadeth en la Plaza de España de Sevilla.

La banda de metal por excelencia en España, celebra este año su 25º aniversario sobre los escenarios, y lo hace en plena gira mundial de su álbum Aftermath, que ya ha presentado sobre los escenarios de Europa, Asia, Latinoamérica, Australia y próximamente Estados Unidos. Su presencia en Icónica Santalucía Sevilla Fest confirma su condición de referente internacional del género y refuerza la vocación del festival por reunir a artistas icónicos y vanguardistas en su cartel.

Con un directo demoledor, una técnica impecable y una legión de seguidores en todo el mundo, Ángelus Apátrida ha actuado en los principales festivales globales del metal (Wacken, Hellfest, Download, Graspop, Rock Al Parque…) y ha girado junto a bandas como Slayer, Anthrax, Arch Enemy y la propia Megadeth. Su alianza sobre el escenario de Sevilla es más que simbólica: es la confirmación de una escena poderosa, con raíces y proyección global.

Concierto de Ángelus Apátrida Dónde: Icónica Santalucía Sevilla Fest

Cuándo: 3 de julio

Horario: Apertura de puertas a las 20:00 horas

Precio: 55€ en pista y 65€ en grada

Entradas: web de Icónica

El concierto del 3 de julio marca además el debut de Megadeth en Sevilla. Con más de 50 millones de discos vendidos, 12 nominaciones a los Grammy y una trayectoria indiscutible liderada por Dave Mustaine, Megadeth llega a la ciudad andaluza con la gira de su último álbum The Sick, The Dying… And The Dead!, en una noche que promete ser histórica para el rock en directo en España.

Con este anuncio, Icónica Santalucía Sevilla Fest vuelve a subrayar su capacidad para trascender estilos, generaciones y fronteras, llevando a la Plaza de España conciertos únicos y experiencias irrepetibles. La cita del 3 de julio promete convertir el corazón patrimonial de Sevilla en el epicentro del mejor metal internacional.

