Álvaro de Luna: «Quiero hacer música que perdure en la vida de quienes la escuchan, no solo éxitos efímeros»

La carrera musical de Álvaro de Luna despegó hace menos de una década, en 2017, de la mano de la banda Sinsinati, grupo que lideró hasta 2020. Fue entonces cuando el sevillano decidió emprender su camino en solitario, y el lanzamiento de 'Juramento eterno de sal', en 2022, marcó el inicio de una trayectoria llena de hitos, además de convertirse rápidamente en un éxito y alcanzar los primeros puestos en las principales listas del país.

En los últimos años, se ha consolidado como una de las voces más destacadas del pop español. Sus álbumes 'Levantaremos al sol' y 'Uno', al igual que hits como 'Todo contigo' o 'Quiero', lo han llevado a llenar recintos por todo el país y a colaborar con artistas de renombre: Pablo Alborán, Aitana, Lola Índigo, Nil Moliner, Dani Fernández… Con un futuro prometedor, el sevillano se prepara para regresar a los escenarios con una nueva gira, pero esta vez abandonará las salas y pequeños auditorios para cantar en espacios tan emblemáticos como el Movistar Arena o el Cartuja Center.

-¿Qué temas recomendaría a alguien que no ha escuchado su música?

-Creo que le recomendaría 'La jugada', 'Todo Contigo', 'Juramento eterno de sal' o 'En tu costado'.

-¿Qué canciones de su discografía considera que representan más a Álvaro de Luna?

-Creo que todas, porque de alguna forma representan un momento concreto de mi vida. Decir que unas me representan más que otras sería injusto, además de complicado.

-Cuando se ha visto envuelto en una polémica o en el foco mediático, ¿ha evitado hablar de ciertos temas en sus canciones?

-Siempre he intentado ser lo más libre posible, pero sí que es verdad que, de alguna forma, he intentado cuidar lo que decía, sobre todo porque al final todo el tiempo especula cosas. Siempre he intentado ser real pero sutil, creo que es muy bonito decir cosas sin ser evidente

- El Movistar Arena es uno de los escenarios más espectaculares de esta gira, ¿qué significa para usted dar un concierto en un espacio por el que han pasado artistas de primera talla?

-Me produce mucho vértigo porque al final no deja de ser un concierto muy importante, que tiene una producción enorme y es una responsabilidad muy grande que todo salga bien y que lo disfrutemos. Hace poco leía un artículo que habían escrito sobre mí, que no sé en qué momento lo he dicho, que decía que yo tenía mucha ganas de que pasara el Movistar Arena por los nervios que me provocaban. No sé si es que a lo mejor se ha mal entendido de alguna forma, porque evidentemente hasta que no pase no me quedaré tranquilo ni se me quitará toda la tensión y los nervios que se me han ido generando solo por el hecho de hacer una fecha tan importante, pero evidentemente tengo muchas ganas de que llegue ese momento y lo voy a disfrutar mucho, que para eso llevamos muchos meses trabajando para que sea algo espectacular. Era un sueño que creo que todos los que nos mudamos a Madrid en algún momento tenemos: que nuestra música la podamos representar en escenarios muy grandes y en sitios así, de esa talla. Es cierto que estaba contemplado hacerlo un poco más tarde, pero a veces necesitas a alguien que te pegue ese empujón para lanzarte a la piscina y dar el siguiente paso, porque hay veces que nosotros mismos nos frenamos por miedo a no llegar o a que no sea como esperamo. Es emocionante, porque es pasar de salas de dos mil personas, a un recinto tan inmenso. De momento lo hemos aforado nosotros, vamos a vender ocho mil tickets, y la idea es seguir creciendo, y ya en el siguiente abrirlo por completo y disfrutar de su máximo esplendor. Actuar en el Movistar Arena es una aventura bastante grande, pero queríamos hacerlo todo de manera sensata.

-¿Considera que el hecho de haberse mudado a Madrid, dejando Sevilla atrás, ha hecho esto posible?, ¿cree que es necesario que los artistas se muden a la capital para cumplir sueños?

- Yo me mudé a Madrid en 2019, y algo que con lo que he flipado es con cómo avanza todo de rápido. Recuerdo que aquí, en Sevilla, en 2019, yo estaba haciendo prácticas en la radio y el primer tema que subimos de Sinsinati lo subí desde ahí. Era todo como mucho más rudimentario, por decirlo de alguna manera, que ahora. Yo me mudé a Madrid porque pensaba y sentía que allí se me iban a abrir más puertas, porque al final hay mucho movimiento en Madrid, muchísimos eventos y tienes muchas más posibilidades de lucirte más que, de alguna forma, quedándote en tu tierra, ya sea en Sevilla o como si eres de Lugo. Estar en el meollo te da más oportunidades, eso es así.

- En esta gira vendrá también a su ciudad natal, ¿qué espera que el público recuerde de esa noche?

- Espero que el concierto en Sevilla sea una noche inolvidable y el preámbulo perfecto para el inicio de la Feria, que al final es una fiesta muy ansiada aquí. Vamos a pasarlo bien, vamos a vivir una noche inolvidable y a los dos días a disfrutar de una semana maravillosa como es la Feria de Abril.

Concierto de Álvaro de Luna en Sevilla Dónde: Cartuja Center

Dirección: Calle Leonardo da Vinci, 7

Cuándo: 3 de mayo

Horario: 21 horas

Precio: 38,50 euros

Entradas: entradas.com

-¿Habrá alguna sorpresa que nos pueda adelantar?

-Estamos intentando que haya sorpresas, pero son unas fechas un poco complicadas, porque da la casualidad de que ahora todos tenemos giras y estamos en constante movimiento, entonces cuadrar todo está siendo una aventura. Pero sí, evidentemente quiero que sea una noche inolvidable y quiero que la gente no se espere lo que va a haber, que salgan de allí emocionados, maravillados y con ganas de volver a repetir.

- Desde 2023 no ha publicado un álbum, aunque ha lanzado varios sencillos. En una industria donde muchos artistas sacan discos cada año o con gran frecuencia, ¿siente presión por no seguir ese ritmo?

- Me la he quitado. Yo siempre he vivido con eso en la cabeza, pensando en que si no saco música se iban a olvidar de mí. Ahora mismo estoy en un punto vital y profesional en el que siento que quiero hacer cosas que tengan calidad, que conecten con la gente. Creo que estamos sobrepasados de información, de música. Sale muchísima música semanalmente, y nos hemos mal acostumbrado a que todo sea como muy exprés, muy efímero. Yo al final siempre he tenido el sueño de hacer música para trascender, y para que pasen cosas más allá de que sea una canción número uno en radio y ya está. Quiero hacer música que perdure en la vida de quienes las escuchan, no solo éxitos efímeros que caigan en el olvido, de ahí que he decidido bajar el ritmo de todo y tomármelo con mucha más calma, porque se nos demanda estar haciendo cosas constantemente, y eso te lleva en muchas ocasiones a no disfrutar de las cosas. Por eso, este año hacemos menos shows que el año pasado, porque quiero centrarme bien en el disco y quiero disfrutar cada proceso.

- ¿Hay algo que ha hecho o ha dejado de hacer por presión y luego se ha terminado arrepintiendo?

- Sin duda. Hay muchos ejemplos. El EP que saque hace un año es uno de ellos. Como que, de alguna forma, pude sentir esa presión de: hay que sacar esto y hay que sacarlo ya para que no pase el tiempo. Pues a lo mejor deberíamos haber esperado. A lo mejor no era el momento, no sé. También hay algún single que ha salido por ahí con el que ya no me siento muy representado. Es que tampoco me quiero meter en marrones, pero sí, me ha pasado.

- ¿Qué proyectos tiene a largo plazo? ¿Ha pensado qué es lo que quieres hacer cuando pase esta gira?

- Me apetece disfrutar y regodearme de todo lo que hemos conseguido en este tiempo, sobre todo porque me apetece también centrarme en pensar hacia dónde quiero dirigirme, que creo que también es importante por eso que comentaba de que estamos acostumbrados a vivir a un ritmo tan frenético, que no nos da tiempo a pensar verdaderamente hacia dónde queremos ir. Creo será un buen momento para cerrar una etapa, porque esto no deja de ser una gira de 'Uno', pero con canciones nuevas que han salido en este tiempo y tal, pero no deja de ser un 2.0 de lo que hemos hecho hasta ahora.

