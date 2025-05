Alberto Carretero aborda el mundo de Lorca con 'Poeta en Nueva York'

Acercarse al universo creativo de Federico García Lorca no es una tarea nada sencilla, y más si se trata de una obra tan compleja como es 'Poeta en Nueva York'. Para el músico Alberto Carretero (Sevilla, 1985) ha supuesto un gran desafío ... mostrar la complejidad de este texto universal, pero lo ha logrado con una ópera de cámara cuyo estreno absoluto será el próximo 12 de junio en Espacio Turina y que el año próximo se podrá ver también en el Teatro de la Zarzuela de Madrid y en el Festival Internacional de Música y Danza de Granada, que han coproducido el espectáculo.

El montaje cuenta con la presencia del Trío Arbós (violín, violonchelo y piano). Además, la palabra de Lorca se podrá oír a través del barítono Javier Povedano, del cantaor Sergio El Colorao y de la propia sobrina del poeta, Laura García Lorca, que ha grabado sus intervenciones y que estará presente en esta propuesta como una voz omnisciente. «Es la primera vez que he trabajado con un cantaor flamenco y está siendo una gran experiencia», dice Carretero, quien añade que el libreto de esta ópera está basado en textos que pertenecen «cien por cien a Lorca», ya que, además del texto de 'Poeta en Nueva York', se leerán fragmentos de carta que el poeta le escribió a sus familiares y amigos, además de la conferencia que este hizo tras su periplo neoyorquino.

Asegura este músico que esta ópera está concebida como «un círculo en espiral, es como un viaje circular que plasma ese trayecto vital que recorrió Lorca cuando fue a Nueva York», a lo que añade que «para Federico, ese viaje fue un rito iniciático que provocó un antes y un después en la vida del poeta. Incluso los textos que escribió a la vuelta de América son distintos, como en el caso de 'Comedia sin título' o 'El público'. Amigos suyos como Lorca y Dalí lo acusaban de escribir cosas demasiado populares, pero en 'Poeta en Nueva York' su lenguaje cambia a las vanguardias», dice el compositor sevillano.

En su viaje a Nueva York, Lorca conoce de cerca la cultura negra, el jazz, la libertad sexual, pero también se choca con una sociedad que está en plena crisis por el crack de Wall Street de 1929, que vive de cerca. «Lorca encuentra a una sociedad deshumanizada, ve gente suicidándose tras haberlo perdido todo», subraya Carretero.

El autor de 'La bella Susona' comenta que se trata de una ópera donde «no hay personajes, los personajes son alegóricos: el barítono, el cantaor y la voz en off. Federico no es el personaje de esta obra, es su palabra leída a través de su poesía, de las cartas que escribió y de la conferencia que pronunció con posterioridad a este viaje. Todo eso conforma un círculo o viaje iniciático». En la voz del cantaor hay sonidos próximos al jazz o a la electrónica. En cuanto al hecho de que participe Laura García Lorca, Alberto Carretero afirma que «como no conservamos la voz de Federico, la de su sobrina es una de las voces más cercanas a Lorca. Laura es una gran actriz. Nació y se formó en Nueva York».

Asimismo, hay otra cuarta figura, la que le da corporeidad a esas voces, que está encarnada por un bailaor flamenco, Marcos Flores. Dice al respecto el compositor sevillano que «Marcos es muy flexible y conoce la tradición del baile flamenco clásico, pero a la vez es un artista muy ligado a la danza contemporánea y a la experimentación».

La dirección de escena de este 'Poeta en Nueva York' corresponde a Rita Cosentino y Alejandro Andújar se encarga de la escenografía. Respecto a esto último, dice Carretero que Andújar ha creado una escenografía «muy sencilla porque se muestra una mesa larga con unas sillas. La mesa se puede convertir en un tablao, en un lugar para el coloquio o en una mesa para comer».

El vestuario y atrezzo lo ha realizado Yaiza Pinillos. «Yaiza está muy vinculada al mundo de la danza y ha trabajado con compañías como el Ballet Flamenco de Andalucía. A partir de los dibujos oníricos y surrealistas que Lorca hizo para 'Poeta en Nueva York', ella ha creado un vestuario para Marcos con un atrezzo de un sombrero, una gola y una tela que le envuelve que puede ser un abrigo, un mantel o una mortaja».

Comenta igualmente este compositor que, al igual que en sus otras dos óperas anteriores, 'Renacer' y 'La bella Susona', la música electrónica está muy presente. «Desde el punto de vista musical, esta ópera está muy ligada a las quince escenas en las que se divide la ópera. Hay tres escenas instrumentales y el resto son cantadas. En ellas se plasma desde la infancia de Federico, marcada por recuerdos como el una niña que se ahogó en un pozo en Granada, hasta el viaje. Los sonidos crean un friso que te transporta a los versos del poeta, a las cartas que le escribe a sus padres y a las conferencias», afirma Carretero.

'Poeta en Nueva York' 1 Dónde: Espacio Turina. 2 Dirección: calle Laraña, 4. 3 Cuándo: 12 de junio. 4 Horario: 20 horas. 5 Precio: desde 14.40 euros. 6 Entradas: Icas.sacatuentrada.es

Para 2026, este 'Poeta en Nueva York' se podrá ver en el proscenio del Teatro de la Zarzuela de Madrid. Igualmente se programará en el Festival de Granada, donde se verá en la Fundación Federico García Lorca. En Granada este espectáculo será un poco distinto porque celebrará el centenario de Henze y abrirá también los actos del centenario de la Generación del 27.