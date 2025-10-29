Suscribete a
Las cicatrices de la dana

María Romero

María Romero

Las cicatrices de la dana

Coincidiendo con el primer aniversario de la dana que destruyó numerosas localidades de la Comunidad Valenciana y parte de Castilla-La Mancha, en ABC Pódcast analizamos el impacto psicológico de los afectados.

Las imágenes están grabadas en la retina de todos. Una marea de agua y lodo gigantesca y con una fuerza descomunal anegando las calles de decenas de municipios de la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha y llevándose por delante todo lo que se encuentra ... a su paso. El mayor daño: la muerte de esas 228 personas a las que las riadas se llevaron por delante.

