Las cicatrices de la dana

Las imágenes están grabadas en la retina de todos. Una marea de agua y lodo gigantesca y con una fuerza descomunal anegando las calles de decenas de municipios de la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha y llevándose por delante todo lo que se encuentra ... a su paso. El mayor daño: la muerte de esas 228 personas a las que las riadas se llevaron por delante.

Recordamos con nitidez el estupor por la falta de avisos. La perplejidad al comprobar la altura de las marcas de agua en las paredes, tanto fuera como dentro de los domicilios. La angustia mientras los equipos de rescate buscaban a los desaparecidos, y conseguían sacar de sus casas a los atrapados por el barro. Y el orgullo colectivo de ver a miles de personas de toda España recorrer kilómetros a pie, entre el cieno y las aguas putrefactas, para poder echar una mano a los que lo habían perdido todo.

Ya ha pasado un año de la catástrofe provocada por la dana que azotó el este peninsular. Y, coincidiendo con el aniversario, desde ABC Pódcast nos hemos preguntado ¿y cómo está psicológicamente la gente que sufrió la tragedia? ¿Han conseguido recuperarse de las heridas emocionales? ¿O siguen lidiando con aquellos recuerdos y sufren de nuevos terrores?

Episodio 1: Cuando el agua arrasó nuestras vidas

En este primer episodio, hacemos un duro, pero necesario ejercicio de memoria, para recordar cómo fue la tarde en la que se vivió el desbordamiento de los barrancos, para entender el contexto en el que se produjo la catástrofe y poder comprender mejor las primeras emociones, los sentimientos al salir a la calle el día después de las riadas y cómo fueron aquellas primeras jornadas inmediatamente posteriores a la catástrofe.

Episodio 2: La angustia que no cesa

Pasado un año, las heridas ¿siguen abiertas como el primer día? Podríamos pensar que, 365 días después, las cosas deben haber mejorado sustancialmente. Sin embargo, la parte emocional quedó al albur del shock y la necesidad de ponerse a trabajar inmediatamente para poder salir adelante. Con el paso del tiempo y la vuelta a una aparente normalidad, esos sentimientos inicialmente aparcados han hecho poso, y es ahora cuando realmente se deja ver el verdadero daño a nivel psicológico que aquella destrucción provocó.

Créditos Dirección, guión, edición y narración: María Romero

Producción: Raquel Alcolea, Carlota García, Juan Bitrian y María Romero

Diseño Gráfico: Rodrigo Parrado

Grabaciones: Iñigo Martín Ciordia

