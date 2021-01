Negocios Teresa Campos fue con toda su familia a «Viva la vida» a que le doraran la píldora

Rosa Belmonte Actualizado: 24/01/2021 05:35h

Las Campos no se agotan nunca (tampoco los Pantoja). Para eso hay en Telecinco gente con gasolina. Sin conflicto no hay historia. Ni en Telecinco ni en «Star Trek», como dijeron a Gene Roddenberry cuando se le metió en su cabeza de genio, para «Star Trek. La nueva generación» (1987), que en el siglo XXIV la humanidad había resuelto todas sus luchas. Pero si son perfectos y no tienen problemas no hay historia.

Y ahora que estoy con la ciencia ficción, qué pena la muerte de Mira Furlan a los 65 años, la Delenn de «Babylon 5», de J. M. Straczynski. Por complicaciones del virus del Nilo. Babylon 5 era una estación donde las diferentes especies extraterrestres trataban de ponerse

