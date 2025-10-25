CONTENIDO EXTERNO
Envases renovables de celulosa para una alimentación sin plástico
Ence, grupo industrial con más de 80 años de trayectoria, innova con bandejas y platos compostables y reciclables, que reducen la huella de carbono ya que proceden de madera que absorbe CO2
Ence, líder en producción sostenible de celulosa y energía renovable, ha desarrollado una innovadora gama de envases renovables elaborados con celulosa moldeada. Estos envases están diseñados para sustituir al plástico en el sector alimentario, ofreciendo soluciones sostenibles como bandejas para productos frescos y platos ... preparados.
Esta innovación impulsa la economía circular, reduce la huella de carbono y disminuye cerca del 60% de plásticos del envasado. Constituye un paso decisivo de la compañía hacia la sustitución de envases plásticos en el sector de la alimentación, al ofrecer al consumidor alternativas sostenibles que responden a las demandas actuales del mercado y de la sociedad.
A ello se suma que la fibra moldeada parte con la ventaja de fabricarse a base de fibras de celulosa, cuya materia prima, la madera, absorbe CO2 durante su crecimiento. La celulosa moldeada es 100% sostenible.
A partir de un proceso de investigación, Ence ha materializado sus esfuerzos en el desarrollo de envases sostenibles a partir de fibra moldeada, diseñados para reemplazar productos de plásticos utilizados en la alimentación y la distribución.
Producto de proximidad
Estos nuevos envases, como bandejas para productos frescos y preparados, no solo reducen el uso de plástico, sino que también disminuyen el impacto ambiental al ser compostables y reciclables, alineándose con los principios de economía circular y consumo responsable.
La apuesta de Ence por la innovación y el desarrollo sostenible refleja su visión de futuro. Al impulsar productos que ofrecen soluciones reales a los desafíos actuales, no solo mejora su competitividad, sino que también contribuye significativamente a la reducción de residuos plásticos y apuesta por un producto de proximidad reduciendo la huella de carbono.
Las bandejas de papel presentan importantes ventajas medioambientales y funcionales. Al estar fabricadas con papel, pueden integrarse fácilmente en los circuitos de reciclaje existentes, facilitando su recuperación y reutilización. Además, al emplear celulosa virgen en su producción, se garantiza que los envases estén libres de microplásticos, lo que los hace seguros para el contacto con alimentos y adecuados para cumplir con los estándares requeridos de seguridad alimentaria.
Por otra parte, estas soluciones contribuyen significativamente a la reducción de la contaminación plástica, ya que el envasado representa actualmente el 59% del total de residuos plásticos generados. Asimismo, favorecen la descarbonización: la fibra moldeada se obtiene a partir de celulosa procedente de madera, un recurso natural y renovable que absorbe CO2₂ durante su crecimiento, ayudando así a mitigar el impacto climático.
Celulosas especiales
Ence avanza firme en su transformación como fabricante de celulosas especiales. Así, Los productos especiales representaron, en el primer semestre de 2025, más del 30% de las ventas totales de celulosa de la compañía.
En este sentido, se prevé que su peso continúe aumentando hasta superar el 60% del total en 2028, incorporadas ya las 125.000 toneladas de la primera línea de fluff que arrancará en el cuarto trimestre de este ejercicio en la biofábrica de Navia para la industria de productos higiénicos absorbentes en Europa que actualmente se importan desde Norteamérica. Este proyecto permitirá, entre otras ventajas, reducir la huella de carbono de los productos finales, al utilizar fibras naturales, renovables, biodegradables y compostables de origen local.
La nueva línea de 'fluff' permitirá a Ence convertirse en el único productor europeo de 'fluff' a partir de fibra corta, sustituyendo al producido con fibra larga con mayor coste.
