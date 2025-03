Las multas más habituales cuando viajamos en autocaravana

A pesar de que el turismo ha sido el sector económico más perjudicado por la pandemia, los viajes en caravana crecieron en España un 200% en verano. Un incremento que según Hugo Oliveira , CEO de Indie Campers , una de las plataformas líderes de alquiler de autocaravanas y furgonetas camper en España y Europa, «responde al hecho de que viajar en autocaravana permite a sus usuarios mantener las recomendaciones sanitarias de distancia social, reduciendo el riesgo de contagio».

Por lo tanto, desde la compañía aseguran que «muy probablemente, este otoño las caravanas continúen siendo el medio de transporte preferido para disfrutar de las escapadas y viajes en familia. Una alternativa que, además, promoverá el turismo nacional y de interior». Por ello, y con el objetivo de que los conductores que se ponen por primera vez al frente de una caravana extremen las precauciones en la carretera para reducir riesgos , mejorar la seguridad vial y evitar multas, debemos tener en cuenta un serie de consejos :

- ¿A qué velocidad debo conducir? No se deben superar los límites establecidos de 120 km/hora en autopistas y autovías, y de 90 km/hora en carreteras convencionales, siempre que el vehículo no supere los 3.500kg. Por otro lado, si nos adentramos en entornos urbanos o ciudades, hemos de respetar los límites establecidos en las diferentes calzadas por las que transitemos.

- ¿Cómo evitar las multas por aparcamiento? Si estacionamos el vehículo en un lugar en el que se obstaculiza la vista de cualquier actividad comercial, monumento o paisaje o en el que se entorpece la circulación de otros usuarios, podrán multarnos. También es importante saber que si hemos estacionado correctamente podemos comer o dormir dentro de la caravana, siempre que no exista un aviso expreso de lo contrario, pero no podemos sacar sillas o mesas, extender toldos o elementos similares, verter ningún líquido o hacer ruidos molestos.

- ¿Cuál es la diferencia entre acampada y pernocta? Podemos pernoctar en la caravana si no existe un aviso de prohibición expreso y no sacamos ningún elemento fuera del vehículo pues en caso de desplegar o sacar elementos exteriores como mesas, sillas o toldos, se considera que estamos acampando. De modo que, si acampamos fuera de los lugares autorizados, podrán sancionarnos ya que la acampada solo puede realizarse en los espacios habilitados para ello. También podrán multarnos si vertemos líquidos o tiramos basura en lugares no autorizados.

- ¿Puedo acampar en la costa? Si nuestro destino es una zona de playa hemos de tener en cuenta que la Ley de Costas prohíbe aparcar tanto en playas como en sus zonas de influencia por lo que las caravanas solo pueden ser estacionadas en las zonas autorizadas cercanas a las playas.

- ¿Puedo acampar en espacios protegidos? Tampoco podemos aparcar en zonas protegidas ni, por supuesto, tirar basura u otros residuos en lugares no habilitados o dañar el entorno. Si lo hacemos pueden sancionarnos con multas elevadas , por lo que es mejor informarse antes de los lugares autorizados para campistas y dónde se pueden dejar los residuos que generemos.