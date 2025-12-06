¿Qué significa la pegatina con forma de diana y bandera de España que llevan los coches en su parte trasera?

Si pensamos en pegatinas de un coche, hoy en día la mayoría de personas visualizarán las etiquetas ambientales de la DGT que empezaron a ser obligatorias hace unos años con el fin de diferenciar las emisiones que producen los vehículos que circulan en España ... y poder restringir su tráfico en favor de mejorar la calidad del aire.

Pero, hace más tiempo, hablar de pegatinas en los coches significaba otra cosa. En concreto, muchos conductores usaban, y siguen usando, pegatinas de diferentes formas y motivos que pegan junto a la luz de freno trasera de su coche principalmente. Las más populares en nuestro país solían ser las del toro de Osborne o la bandera de nuestro país.

Otros optan por querer presumir de su tierra de origen y colocan en sus coches pegatinas como un asno o burro para los catalanes, la Cruz de la Victoria para los asturianos, el caballito celtíbero para quienes son de Soria o Quijote y Sancho Panza para los castellanomanchegos, por ejemplo.

Pero la imaginación no tiene límites y, hoy en día se pueden encontrar pegatinas y vinilos de casi cualquier cosa, por lo que la gente personaliza sus coches con otro tipo de símbolos, yendo desde la manzana de Apple hasta la imagen de cualquier dibujo animado. Sin embargo, la nacionalidad o el origen de la persona sigue siendo la referencia más habitual.

Esto tiene que ver con otra de las pegatinas que se pueden ver puestas en la parte trasera de algunos coches, que tiene el aspecto de una diana con los colores de la bandera de España, te contamos de qué se trata.

La escarapela de España, el símbolo que llevan algunos coches en la parte trasera

Este llamativo símbolo es la escarapela de España, y no tiene nada que ver con una diana. Concretamente esto hace referencia a un distintivo de nuestro país que comenzó a utilizarse en la época de la Guerra de Independencia como expresión patriótica, normalmente ligada al ámbito militar.

El símbolo está formado por tres círculos concéntricos que tienen los colores de la bandera, el rojo, el gualda y el rojo de nuevo, de fuera hacia adentro. Actualmente, este símbolo se utiliza como distintivo para identificar la nacionalidad de los aviones o aeronaves, normalmente del ejército, a que no pueden llevar una bandera por la velocidad a la que vuelan. La escarapela aeronáutica es un roel heráldico, es decir, una pieza redonda de los escudos de armas.

Un avión del Ejército del Aire español con la escarapela WCOMMONS

¿Por qué se pone en los coches la pegatina de la escarapela de España?

Aunque cada persona puede tener un motivo diferente para poner este tipo de pegatinas y símbolos en sus coches, el motivo principal sería mostrar la nacionalidad u orgullo por el país propio, haciendo distintivo de a dónde perteneces cuando van por la carretera o la calle, algo similar a lo que supondría poner una pegatina de la bandera de España en el coche.