YOUTUBE Pillada desenchufando un coche eléctrico para cargar el suyo El propio coche, un Tesla Model 3, grabó la secuencia con su cámara de seguridad

S. M. MADRID Actualizado: 31/03/2020 01:49h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

No cabe duda de que existen personas que van "con mucho morro" por la vida. Lo malo es que, como en este caso, pueden ser "pilladas" y su cara dar la vuelta al mundo en portales como Youtube, donde se acaba de hacer famosa "la mujer del enchufe".

Se trata de una joven californiana que sin pedir permiso y sin ningún tipo de dudas desconectó un Tesla Model 3 del punto de recarga donde estaba repostando y a continuación procedió a cargar su propio vehículo. La propia cámara del Tesla la grabó, y su dueño subió la secuencia a internet.

Según explican desde Autocasion, la mayoría de los coches eléctricos se bloquean mientras que se cargan y no se pueden desenchufar hasta que desbloqueas la puertas con tu llave. En este caso el propietario del Model 3 estaba cargando en una estación de carga pública de nivel 2 con un conector J1772, que no es un conector específico de Tesla. Por lo tanto, necesitaba utilizar el adaptador J1772, que si se utiliza, no bloquea el conector al coche y se puede desenchufar como hizo la joven del vídeo.