Patti Baumgarthner, de Polson, Montana, en Estados Unidos, estaba harta de los excesos de velocidad de sus vecinos. Así que decidió tomar cartas en el asunto, con una herramienta poco ortodoxa, pero al parecer, bastante efectiva: un secador.

Y es que la herramienta capilar es idéntica a los radares de carretera utilizados por la Policía estadounidense, al menos vista desde un vehículo. Tan eficaz es que la mayoría de los conductores aminoraban al pasar junto a Patti, sentada en una silla, en una estampa inmortalizada por su vecino @timmyb48, que subió varias imágenes a Twitter.

This Lady is helping @TrooperPesola slow drivers down on Finley Point. She’s running radar with her #SoloCup#FinleyPoint#SlowDownpic.twitter.com/zicvdRpCyc