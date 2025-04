Pasos a seguir si recibes una multa del extranjero

Al viajar a otro país o ciudad es común utilizar por allí un vehículo o bien alquilar uno para desplazarnos por la zona, por lo que también pueden sorprendernos con una multa. Y es que recibir una multa de fuera de España nos genera muchas dudas, sobre todo si no te enteras o recibes el aviso de la multa pasado un tiempo en nuestro domicilio cuando ya el viaje se haya terminado. Pero desde Pyramid Consulting nos ayudan a solventar dudas y saber exactamente cómo actuar y que decisiones tomar si nos encontramos ante esta situación.

Primero, es muy importante saber que todos los países que hacen parte de la Unión Europea comparten entre ellos los datos de los conductores, por tanto, las multas llegan y no se van a quedar en el limbo. Segundo, la mayoría de los países encarga a empresas privadas para recaudar el importe de cada multa (sea cual sea el país). Un Ejemplo es la empresa Nivi. Ningún miembro de la Unión Europea puede embargar una cuenta extranjera Tercero, tienen un año de tiempo para notificar la multa e interrumpir la prescripción de la misma. Cuarto, al día de hoy ningún estado miembro de la Unión Europea puede embargar una deuda en una cuenta extrajera, eso quiere decir que si cometo una infracción en Italia y soy ciudadano español y no tengo ni bienes ni cuentas en Italia no hay forma legal para que un organismo italiano pueda recaudar el importe de la multa pendiente de pago de forma forzosa (embargando la cuenta del banco), según detalla Thomas Mentucci , abogado de Pyramid Consulting.

Las empresas internacionales o europeas privadas de recaudación suelen cerrar acuerdos con organismos (ayuntamientos por ej.) de cualquier estado miembro de la UE para llevarse la parte de 'multas extranjeras'. Es un negocio bien redondo ya que estas empresas cobran una muy buena comisión (porcentaje elevado) por cada multa que recaudan.

Eso es debido al hecho de que no hay posibilidad de realizar embargos por parte de los organismos en cuentas extrajeras y eso permite que estas multas sean más difíciles de recaudar y también de notificar (a otro país con costes de notificación mucho más altos). Por ello, los organismos suelen delegar la gestión de estas multas (por faltas de medios).

No existen leyes vigentes que les permitan obligar al pago de una multa a un ciudadano de la UE. Explica que es necesario aclarar que salvo las molestias de recibir dichas cartas que de alguna forma podrían parecer amenazadoras, no pueden generar nada de lo que dicen (acción legal para recaudar, costas procesales). Por tanto, concluyendo, es muy importante saber y conocer las normativas vigentes para saber qué derechos tenemos frente a este tentativo de cobro realizado por parte de empresas privadas que operan a lo largo de toda Europa y que realizan la tarea de traducir y enviar las «multas extranjeras». Ya que no existen leyes vigentes que les permitan obligar al pago a un ciudadano de la UE.