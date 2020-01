¿Eres de los que se pone nervioso si le sigue un coche de la Guardia Civil? Sigue estas instrucciones Si la orden del Cuerpo de detención del vehículo es dada mientras circulamos, irá acompañada de parpadeos de luces rojas, junto a las luces azules características

ABC Motor Madrid Actualizado: 31/01/2020 01:52h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Uno de los instrumentos más eficaces en la lucha contra la siniestralidad es la vigilancia, regulación y control que realiza la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en carretera. En las ciudades, eso sí, los responsables son los policías locales. Es también una de las medidas más temidas, ya que aunque el conductor no haya cometido una infracción, para la mayoría resulta inevitable ponerse nervioso.

Sobre cómo y dónde establecer los controles en carretera, la Dirección General de Tráfico (DGT) se plantea en primer lugar velar siempre por la seguridad de los agentes, adoptando las medidas de seguridad más adecuadas, y que se realicen de forma visible para reforzar su carácter preventivo. La Guardia Civil puede darnos el alto por muchos y variados motivos, y nos dicen cómo actuar correctamente a través de su cuenta de Twitter.

¿Eres de los que se pone nervioso si le sigue un coche 🚔 de la @guardiacivil?



Ante todo, tranquilo, si detectas que se coloca detrás tuya y te pide que pares con una luz roja 🔴, sigue estas instrucciones 📽🎞⬇ #SeguridadVialpic.twitter.com/VniAJqj3Fs — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) 27 de enero de 2020

Concretamente, si la orden de la Guardia Civil de detención del vehículo es dada mientras circulamos, irá acompañada de parpadeos de luces rojas, junto a las luces azules características. Si no estamos cometiendo ninguna infracción grave, no encenderán la sirena. En el caso de que solo encendiesen las luces azules, sin acompañarlas de las rojas, la Guardia Civil no nos está ordenando el alto. Al contrario, nos piden paso porque tienen que atender una emergencia.

En el momento en el que tengamos claras las intenciones de la Guardia Civil, desde Multayuda nos recomiendan «no posponer lo inevitable y detenerse». Habrá que hacerlo en el lado derecho de la vía, tras poner los intermitentes, y buscando una salida o un arcén suficientemente ancho. Una vez hayas encontrado un sitio seguro, detente. Los agentes detendrán su coche detrás del tuyo, para garantizar tu seguridad, ya que su vehículo es más visible, por lo que se reducirá el riesgo de accidente.

Tomadas las medidas de seguridad necesarias, un Guardia Civil se aproximará a tu vehículo por el lado derecho del coche, informando del motivo por el que te han detenido. Una vez la Guardia Civil te haya comunicado el motivo de la detención y éste se haya solucionado, deberás seguir sus instrucciones. Así, cuando te indiquen que te reincorpores, hazlo como ellos te digan. Primero se aproximarán ellos a la vía, para que tú les sigas.