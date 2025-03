Formación avanzada como solución para reducir la siniestralidad de motoristas

Con el alza de las temperaturas se incrementan los desplazamientos en moto , especialmente los fines de semana, cuando estos se convierten en una actividad recreativa en sí misma. También es el momento más crítico. En el 2019, año de referencia, fallecieron 264 motoristas, – ... la cifra más alta desde 2010–, y la tendencia negativa continua en 2021: los primeros 18 fines de semana de 2021 fallecieron 51 motoristas, 107 en total.

Por este motivo, la Dirección General de Tráfico (DGT) pone el foco en este colectivo vulnerable. Además de controlar los principales factores de riesgo que más influyen en un siniestro mortal en moto –exceso de velocidad (29,3 por ciento), consumo de alcohol (17,4) y la ingesta de drogas (10,2); ahora enfatizan en la necesitad, junto a Anesdor - Asociación Nacional de Empresas del Sector Dos Ruedas , de realizar cursos de formación avanzada para motoristas.

«En el 89 por ciento de los accidentes mortales está presente el fallo humano como factor desencadenante. En España la formación solo está concentrada en el momento de sacarse el carné de conducir y siempre se puede mejorar. Puede que, sobre todo los conductores más experimentados, no lo vean atractivo, pero sabemos a la perfección que es uno de los días más divertidos que puedes pasar con tu moto, saldrás con mayor seguridad y disfrutarás más de tu vehículo tras la experiencia», aseguró José María Riaño , secretario general de Anesdor, durante la campaña «Vive la Moto», dos jornadas gratuitas de formación de motoristas.

«Es la herramienta más eficaz para reducir la siniestralidad. Apoyamos el desarrollo por parte de la DGT de la certificación de calidad de este tipo de cursos postlicencia y estamos convencidos de que dinamizarán este mercado», añadió.

Los errores más frecuentes percibidos son el exceso de confianza, que hace que los conductores no respeten los límites de velocidad y no se adapten a las circunstancias meteorológicas de la vía o el tráfico; una temprana entrada en las curvas, algo que compromete a la estabilidad del vehículo; una incorrecta técnica de frenada ya que no todas las motos reaccionan igual ni siempre se frena de la misma manera; y, por último, la invasión del carril contrario o de la cuneta en las curvas hace que se aumente la velocidad y sea más difícil rectificar.

Por este motivo, los monitores de «Vive la Moto» explican que ciertas técnicas mejorarían la conducción . Entre ellas, se debe mirar a lo lejos, a la zona donde vamos a estar unos segundos después. Esta forma de conducir, nos permite anticiparnos y evitar frenazos y acelerones bruscos. Debemos observar los espejos regularmente, incluso cuando no vayamos a hacer ninguna maniobra. Pero también hacia los lados, para anticiparse a cualquier circunstancia que ocurra alrededor y evitar ángulos muertos.

Mantenimiento

Un correcto mantenimiento de la moto también será fundamental para evitar siniestros. Entre los principales a revisar:

- Neumáticos : Revisar el estado general, la profundidad del dibujo (mínima 1,6 mm) y la presión (según carga y velocidad, en frío)

- Frenos : Revisión de latiguillos, pinzas, pistones, manetas, palanca, bomba, pastillas (grosor mínimo de 2 mm), discos y líquido

- Motor : Verificar fuga de líquidos, ruidos anormales y filtros (aire, aceite y gasolina, según las indicaciones del fabricante)

- Luces : Comprobar los elementos de alumbrado y señalización óptica (luz de largo alcance, de cruce, intermitentes y de freno)