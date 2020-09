Este año se venderán el doble de vehículos usados que de nuevos La compra de vehículos de más de 20 años conocidos como 'old and low cost'se disparó en los meses de verano un 31%

Por cada vehículo nuevo que se venda este año se comercializarán 2,4 en el mercado de ocasión, alcanzando los 1,7 millones de coches de segunda mano vendidos en 2020, según datos de MSI para Sumauto, especialista en portales verticales de automoción que agrupa a Autocasión y AutoScout24, entre otros.

Se trata de un dato histórico, ni siquiera registrado en los peores años de la crisis anterior, cuando la ratio alcanzó su máximo pico en 2012 con 2,2 coches usados vendidos por cada uno nuevo. Entonces también se debió a la abrupta caída del mercado de nuevos, que este año descenderá previsiblemente un 32,2%, 15 puntos más que el de usados que lo hará en un porcentaje mucho menor, un 16,8%, en un año incompleto en cuanto a meses de actividad.

Ratio anual de ventas - MSI para Sumauto

Esta proporción supera en casi un punto -0,7 puntos porcentuales- la del año pasado año y volverá prácticamente a repetirse en el ejercicio próximo, consolidando la tendencia de crecimiento sostenido del mercado de VO y la de los compradores hacia el vehículo usado de alta edad, más asequible como 'alternativa exprés' de movilidad particular frente al transporte público, ahora puesto en tela de juicio por algunos usuarios como medida de prevención ante la pandemia.

Con todo ello, este año se venderán más de un millón de vehículos por encima de los 10 años, el 58% del total de VO que saldrá al mercado en 2020. Y los hogares serán los responsables de más de la mitad de las adquisiciones totales, anteponiendo la compra barata a la subvencionada que recogen los planes de ayuda como el recientemente aprobado Renove, que sólo incentiva al vehículo nuevo y a coches de ocasión matriculados en 2020.

Un ejemplo, un tanto extremo, de esta tendencia al 'old and low cost' es cómo la compra de vehículos de más de 20 años se disparó en los meses de verano un 31% en la antesala de la vuelta al trabajo y a los colegios. No en vano son vehículos que pueden adquirirse desde 500 euros y que se mueven en los 1.400 euros de media, según autobiz.

Nicolás Cantaert

Esta inclinación a la compra de VO viejo choca frontalmente con el espíritu del Plan Renove del Gobierno de renovar el parque con coches nuevos, más jóvenes y sostenibles, pues, al mismo tiempo que la Administración está poniendo incentivos para ello, se encuentra con que el poder adquisitivo de los españoles los está llevando a coches usados, más viejos y más contaminantes.

Para equilibrar esta ecuación, desde Sumauto defienden la importancia de estudiar incentivos a la compra de vehículos usados de corta edad, pues eso es, precisamente, lo que piden las familias en un contexto donde el bolsillo manda y la aproximación al coche no es tanto de libertad como de necesidad. También respondería a los objetivos del Gobierno, porque, incluyendo al VO de hasta tres años en estos planes, se dinamizaría el achatarramiento de coches de más de diez, evitando su vuelta al mercado en una segunda e incluso tercera vida.

Según Nicolás Cantaert, director general de Sumauto, «el vehículo de ocasión siempre ha sido una opción inteligente a tener en cuenta durante las crisis económicas, ya que proporciona movilidad particular a buen precio. Incentivar sólo la compra de coches nuevos es no escuchar lo que los usuarios piden y lo que nuestros portales dicen: los vehículos mileuristas están en el pódium de búsquedas».