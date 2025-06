Super Once: comprobar resultados de hoy domingo, 8 de junio de 2025

Tras el último sorteo del Super ONCE de hoy domingo, 8 de junio de 2025, ya tenemos las tres combinaciones ganadoras de cada sorteo. Las 20 cifras del sorteo de las 10 AM son , las del sorteo de las 12:00 01, 03, 08, 09, 11, 16, 17, 18, 21, 29, 33, 35, 36, 38, 43, 51, 65, 70, 80, 85 y los veinte números que han salido en el sorteo del Super Once de las diez menos cuarto de la noche 02, 03, 09, 11, 13, 18, 21, 24, 32, 34, 36, 37, 40, 41, 44, 53, 57, 66, 74, 76. Es importante destacar que de entre esos 20 números ganadores por cada sorteo, debes acertar entre cinco y 11 números para hacerte con alguno de los premios.

Sobre el sorteo del Super Once

El sorteo del Super Once es un sorteo de la ONCE con el que puedes ganar hasta un millón de euros. Participar es muy fácil. Solo hay que escoger al menos 5 números - y un máximo de once - y tomar la decisión de cuánto dinero quieres apostar. Eso sí, no podrás jugar por cualquier cantidad. Con cada sorteo del Super Once, que hay tres diarios, dan 20 números ganadores. Esos números serán los que determinen si tu apuesta es ganadora de alguno de los premios que se reparten y la cuantía del premio.

Los premios del Super Once

¿De cuánto son los premios? La gratificación total de la gratificación varía en función el dinero jugado y la cifra de dígitos apostados. El premio más grande del Super Once que se puede ganar es de un millón de euros por 11 números coincidentes y una apuesta de 10 euros. En el caso de diez números la cantidad del premio se reduce a los 300.000 euros. Para 9 números acertados son sesenta mil euros y para jugadas de 8 cifras acertadas 10.000€. Los 3 premios finales del Super Once (en su escala máxima posible) son 3.000 euros, 500€ y 225 euros para las participaciones hechas por 7, 6 y cinco números respectivamente que hayan sido adivinados.

Cómo jugar al Super Once

Para jugar en el Sorteo Super Once de la ONCE solo hay que saber 3 cosas: en qué sorteos quieres participar, con cuánto dinero y con cuántos números quieres jugar y tentar a la suerte. Primero, debes saber que con la combinación de números que escojas puedes jugar en uno, 2 o hasta veintiún sorteos continuos. Tú decides por cuanto tiempo quieres participar en el Super Once. Respecto al dinero, puedes apostar por cada sorteo con un euro, 2€, 3€, 4 euros, 5 euros y 10 euros. Por tanto, si decides jugar con cinco euros para diez sorteos, el precio total de tu apuesta del Super Once será de 50 euros (5 euros por cada sorteo). El último aspecto clave son las cifras de números por los que quieres apostar. Tienes que seleccionar del uno al ochenta. Puedes optar por una combinación de entre 5 y 11 dígitos. En base de cuantos elijas podrás ganar premios diferentes.

Consulta los resultados de todas las loterías en ABC.es para comprobar si te ha tocado algún premio de los siguientes sorteos: ONCE, Bonoloto, Primitiva, Euromillones y Lotería Nacional

Nota: ABC.es no se hace responsable en caso de errores u omisiones en los resultados de los sorteos de la ONCE. Los únicos resultados oficiales son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

Consulta los resultados de todas las loterías en ABC.es para comprobar si te ha tocado algún premio de los siguientes sorteos: ONCE, Bonoloto, Primitiva, Euromillones y Lotería Nacional.

Nota: ABC.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.