Comprueba la Lotería del Niño: todos los números premiados en el sorteo de hoy

12.33El número 37142 ha llevado el Primer Premio del Sorteo de la Lotería del Niño 2019 a Barcelona. La Administración número 271 de la capital catalana ha sido la encargada de repartir íntegramente el primer premio y confirmar el idilio del galardón con una provincia que ha sido agraciada hasta en 44 ocasiones.

12.25Con esta extracción finaliza el sorteo extraordinario de la Lotería del Niño 2019. Recuerda comprobar tu décimo en ABC.es para ver si te ha sonreído la suerte.

12.23Llegan los reintegros, tocan 20 euros a los décimos terminados en: 2, 8 y en 0.

12.21EL NÚMERO AFORTUNADO ES EL 37142. Vendido íntegro en Barcelona.

12.16¡Llega el primer premio! La cuantía es de 200.000 euros al décimo.

12.15El número agraciado es el 61776.

12.15¡Llega el segundo premio! La cuantía es de 75.000 euros al décimo.

12.13El número premiado con el tercer premio es el 20148. Vendido íntegro en Sabadell, en la administración nº21 de esa localidad catalana.

12.13¡Llega el turno del tercer premio! El premio es de 25.000 euros al décimo.

12.12Comienzan las dos extracciones de cuatro cifras, el premio son 350 euros por décimo (3.500 por serie). Son el 3297 y 3905.

12.12Las 14 extracciones de tres cifras son: 245, 647, 932, 172, 586, 446, 200, 028, 149, 154, 397, 515, 129, 791.

12.04Comienzan las 14 extracciones de tres cifras, el premio son 100 euros el décimo y 1.000 euros a la serie.

12.04Las 5 extracciones de dos cifras, 40 euros al décimo, son: 58, 18, 00, 78 y 95.

12.02Empieza la primera extracción, 5 de dos cifras.

12.01Comienzan a introducirse las bolas en los bombos.

12.00Comienza el Sorteo de la Lotería del Niño 2019.

11.53Puedes consultar toda la información relativa al Sorteo en nuestro despliegue especial. Además, tienes a disposición el comprobador para ver si te ha sonreído la suerte.

11.45¡Faltan quince minutos para que empiece el sorteo! El sorteo comienza con la extracción de cinco terminaciones de dos cifras, luego catorce de tres cifras y, posteriormente, dos de cuatro, antes de pasar a extraer las bolas del tercer, segundo y primer premio, por ese orden, y dos reintegros finales.

11.27Este año hay un primer premio dotado con 90 millones de euros (2 por serie), un segundo 33,75 millones (750.000 por serie) y un tercero 11,25 millones (250.000 a la serie).

11.21Los premios de la Lotería del Niño se pueden combrar desde el día 7 de enero. A la hora de recibir el dinero, los agraciados deben tener presente que, en función de la cuantía del premio, este se puede cobrar en sitios diferentes. Si es inferior a 2.500 euros, se podrá retirar el dinero en cualquier administración de lotería.

11.19En cuanto a las provincias agraciadas, Madrid es la provincia en la que mayor número de veces ha caído el Primer Premio (41 ocasiones), seguida de Barcelona (35), Bilbao (18), Valencia (14) y Sevilla (10).

11.16Como en todo juego de azar, la suerte es el único factor que tiene parte en la Lotería del Niño. Eso sí, hay algunas terminaciones que tienen más solera que otras: la más premiada es el 0, que ha tocado 21 veces. Le siguen el 7 (que ha tocado en 14 ocasiones) y el 9 (que ha tocado en 13).

11.14Falta menos de una hora para que dé comienzo el Sorteo de la Lotería del Niño. Te recordamos que ABC.es pone a tu disposición un comprobador, que comenzará a funcionar a partir de las 12 horas, para que descubras con nosotros si te ha sonreído la suerte.

10.23Aunque algunos dicen que la Lotería del Niño es menos importante que la de Navidad. Pero como nosotros no creemos lo que se dice, hemos preparado una guía para seguir el sorteo y que no te pierdas ningún detalle.

10.17El Sorteo de la Lotería del Niño empieza a las 12.00 horas. Además de todas las novedades minuto a minuto en ABC, puedes seguirlo en televisión. Aquí, el horario y dónde ver la retransmisión del sorteo de la Lotería del Niño.

10.12¿Es igual el décimo de la Lotería del Niño que el de la de Navidad? ¿Cambia respecto a otros años? Aquí te explicamos cómo es el décimo de la Lotería del Niño.

10.00Lo más frecuente, sin embargo, no es ni que te olvides de comprar el décimo ni que dudes sobre qué número elegir, al fin y al cabo al ser algo aleatorio la mayoría de los españoles se deja llevar por el número que más le atrae. Sí es más habitual no saber qué número ha tocado en el Sorteo de la Lotería del Niño, cuál es el primer premio o si te corresponde el segundo. Aquí te explicamos cómo comprobar si te ha tocado la Lotería del Niño.

9.57Si en algo se diferencia la Lotería del Niño de la de Navidad es que la de este 6 de enero cuenta con un guión preestablecido, pero, por lo demás, ¿cómo es el Sorteo de la Lotería del Niño?

9.50En ABC nos atrevemos con las predicciones... ¿Qué número tocará en la Lotería del Niño 2019?

9.45Aunque la Lotería del Niño es aleatoria y, como tal, depende completamente del azar, hay una serie de números que se han repetido durante años. Estos son los números más premiados de la Lotería del Niño.

9.40Si, como decíamos antes, eres de esos rezagados que se han olvidado de comprar su décimo de la Lotería del Niño, te explicamos hasta cuándo puedes redimirte.

9.25Aunque este año se repartirán 700 millones de euros en el Sorteo de la Lotería del Niño, la misma cantidad que el año pasado, puede que no sepas cuánto dinero te corresponde por cada décimo. Aquí tienes la solución.

9.15Cada español gastará una media de 18,17 euros en el sorteo este año, 1,27 céntimos más que en 2017. Comprueba aquí todas las estadísticas de la Lotería del Niño.

9.05¿Eres de esos rezagados a los que se le han pegado las sábanas y todavía no sabes a qué hora se celebra el Sorteo de la Lotería del Niño? ¡Abre los regalos rápido y céntrate!

9.00Quieres participar en el Sorteo de la Lotería del Niño pero no te fías. Todavía te resientes de los excesos de Navidad, no solo en la tripa sino también en los bolsillos. Y, encima, eres de esos que no creen en la suerte. Bueno, pues no tienes más que entregarte a las estadísticas. Aquí te enseñamos cuáles son las ciudades que menos suerte han tenido en este premio, para que si vives ahí... te lo pienses dos veces.

8.50¿Tienes alguna duda sobre el Sorteo de la Lotería del Niño? Aquí resolvemos todas las preguntas frecuentes sobre el tema. Como curiosidad, la diferencia más importante con respecto al sorteo del 22 de diciembre es que el 6 de enero se reparte un primer premio más pequeño, pero reparte dinero a muchos más números.

8.43ABC sigue minuto a minuto el Sorteo de la Lotería de Navidad 2019. Puedes comprobar aquí si tu décimo ha sido premiado.

8.38Todo listo para el Sorteo de la Lotería del Niño. Terminan las fiestas navideñas y, después del dinero repartido en la Lotería de Navidad, hoy se repartirán 700 millones de euros.