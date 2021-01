Lotería del Niño 2021 en directo | ¿A qué hora es el sorteo?

ABC Actualizado: 06/01/2021 11:19h Guardar

Ya está aquí Sorteo de Lotería del Niño. Se trata de una nueva oportunidad para tentar a la suerte después del Sorteo de Lotería de Navidad. El sorteo extraordinario tendrá lugar a partir de las 12 horas de la mañana desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado en Madrid y puedes seguir todos los premios en tiempo real desde aquí.

Actualizar

11.07 El funcionamiento de los bombos múltiples En este Sorteo del Niño hay 5 bombos que extraen números. De cada uno de ellos se saca una bola que se corresponde con la decena de millar, unidad de millar, centena, decena y unidad, respectivamente. El premio que corresponde al número y la cuantía sale en otro bombo. Este funcionamiento hace que sea mucho más rápido y que la dinámica del sorteo sea considerablemente diferente al de su "hermano mayor".

11.03 Las terminaciones más afortunadas de la última década Hay jugadores que examinan muy bien la estadística para jugar un décimo. En el caso del Sorteo de Lotería del Niño las terminaciones son muy importantes ya que existe un número mayor de reintegros que en Navidad. Por ello se puede echar un ojo a las terminaciones que más han salido en la última década. Del año 2011 al 2020, el número que ha salido más veces como reintegro del primer premio ha sido el 4, en 3 ocasiones, seguido del número 2 y 5, ambos en 2 ocasiones en la última década. Los que menos han salido, pero que al menos lo han hecho 1 vez en los últimos 10 años han sido el 7, 8 y 3. En cualquier caso, por datos históricos se sabe que el 0 ha sido el número que más veces ha salido como reintegro así que la suerte está servida, pocas estadísticas cuentan cuando los bombos empiezan a rodar.

11.00 El sorteo del Niño está programado a las 12 horas de este 6 de Enero. Guarda tus décimos a buen recaudo y prepárate para seguir todos los detalles en la web de ABC.es Queda una hora para el sorteo...

10.43 El año pasado el Primer Premio del Niño fue el 57342 (200.000 euros al décimo). El Segundo Premio del Niño, que reparte 75.000 fue para el número 21816. Tercer Premio fue para el 26706.

10.32 La caducidad de los décimos No hay que olvidar que los premios surgidos de la Lotería del Niño no son eternos, los décimos ganadores tienen un plazo de 3 meses para ser cobrados. Lo mejor, seguir el sorteo en directo y comprobar bien los décimos que tengamos. La pregunta del millón: ¿quién se queda el dinero de los premios que no han sido cobrados pasado ese tiempo? La respuesta: Hacienda.

10.28 Los últimos Gordos (Primer Premio) de Lotería del Niño Estos son los números de Lotería del Niño premiados en los últimos 10 años. Casualidad o no, los números con terminaciones pares ganan por goleada a los impares. Solo hay que ver la lista: 2020: 57.342 2019: 37.142 2018: 05.685 2017: 08.354 2016: 22.654 2015: 55.487 2014: 76.254 2013: 30.875 2012: 71.208 2011: 70.013 2010: 58.588

10.26 Una edición marcada por el coronavirus Debido a las restricciones de movilidad y al avance del coronavirus, no se vivirán las escenas acostumbradas de los ganadores del niño en las administraciones de lotería. Ya en el anterior sorteo del día 22 las celebraciones fueron mucho menos numerosas y más sobrias. Sin duda, las circunstancias son las que son, en cualquier caso nos queda el sorteo y comprobar si alguno de los décimos que llevamos ha tenido buena suerte. Para ello podemos usar los comprobadores online, como el que te ofrece ABC.es, aunque también se pueden comprobar físicamente en cualquiera de las administraciones habilitadas y consultar la lista de premios oficiales que se publicará después del sorteo.

Diferencias entre el Sorteo del Niño y el de Navidad Existen numerosas características propias de este Sorteo Extraordinario del Niño que lo hacen diferente: Empieza más tarde: a partir de las 12:00 horas Es mas corto: debido a su sistema de bombos múltiple, el número sale más rápido. No hay pedreas: no existe la liturgia de los niños cantores que van sacando, bola a bola, los premios. Está programado: no se sacan bolas de forma aleatoria, sino que el sorteo está pautado. Sus premios mayores son menos cuantiosos: el primer premio está dotado con mucho menos dinero que el gordo de Navidad Hay más reintegros: en concreto 3, el habitual procedente de la última cifra del primer premio, y dos extracciones especiales.

10.15 La amarga muerte en la absoluta ruina de la misteriosa creadora de la Lotería del Niño Este sorteo tiene historias apasionantes a lo largo de los años. Una de ellas es la vida de la duquesa María del Carmen Josefa Victoriana Hernández y Espinosa de los Monteros. Este nombre puede no resultar conocido, pero su vida fue trágica, falleció pobre y sin propiedad alguna tras haber ideado una rifa con la que sufragar un hospital infantil en Madrid: la Lotería del Niño Consulta la historia completa de la creadora de la Lotería del Niño

10.05 A qué hora es y dónde se puede ver por televisión El Sorteo del Niño se celebrará a partir de las 12:00 horas y los premios irán saliendo de forma ascendente hasta llegar al colofón, el primer premio. La duración del sorteo se estima en torno a 30 minutos. Para verlo por televisión puedes seguirlo a partir de las 12:00 horas en La 1 de TVE. Además, en ABC.es contarás con todo el despliegue para conocer, al minuto, los números premiados y ganadores.

10.01 Se finaliza la venta de décimos para el Sorteo del Niño Pasadas las 10:00 horas de la mañana de hoy, 6 de Enero, se finaliza la venta de décimos para el Sorteo Extraordinario de Lotería del Niño. Se puede decir, por tanto, que la suerte está echada. Ahora solo queda esperar al inicio del sorteo a las 12 horas y guardar los décimos que hayamos podido comprar a buen recaudo. ¡Buena suerte!

09.57 Sorteo de Lotería del Niño o el de la Lotería de Navidad, ¿cuál toca más? Contrariamente a lo que se pueda pensar, la Lotería del Niño reparte más premios que la Lotería de Navidad. El principal motivo es la distribución de los reintegros. Si se atienden a los números, en la de Navidad habrá 14.008 números de los 100.000 que serán premiados, por lo que se quedarán fuera 85.992 números, donde los jugadores perderán los 20 euros que cuesta un décimo. En cambio, en la Lotería del Niño hay más probabilidades , ya que en torno a los 37.812 números de 100.000 al menos recibirán lo jugado en el sorteo.

09.46 Recuerda que en ABC.es podrás comprobar si tus números de Lotería del Niño 2021 han sido premiados . Solo debes indicar en el buscador que te ofrecemos aquí . Es muy sencillo: 1- Indicas el número de tu décimo del Sorteo del Niño. Debes incluir las cinco cifras. En caso de que tu número empiece con ceros, no es necesario que especifiques cada «0». 2- Introduce el dinero que has apostado por dicho número. Es decir, si has comprado un décimo serán 20 euros. Sin embargo, si has comproado una participación de la Lotería del Niño, la cifra será diferente. Así, podrás saber el premio exacto que has ganado. 3- Pulsa el botón «Comprobar». Inmediatamente obtendrás un mensaje que te indicará si has sido afortunado con alguno de los premios o si por el contrario, toca esperar un poquito más.

09.29 ¡Qué poquito queda! Poco más de hora y media para que de comienzo la lluvia de millones que reparte el Sorteo del Niño. 700 millones de euros nada más y nada menos. Si no tuviste suerte con la Lotería de Navidad, quizás este comienzo de año te sonría la Diosa Fortuna.

09.21 El 0 es la terminación «favorita» del primer premio de la Lotería del Niño El 0 es la terminación 'favorita' del primer premio de la Lotería del Niño, al haber salido en un total de 21 ocasiones, según las cifras facilitadas por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Asimismo, según datos recopilados por Europa Press, al 0 le sigue en frecuencia de aparición el número 7, que ha aparecido en 14 ocasiones, seguido del número 9 con un total de 13 apariciones. En el ranking de las terminaciones más afortunadas figuran a continuación el número 4, que ha salido en 12 ocasiones (resultó agraciado tanto en 2016 como en 2017), seguido de los números 5 (once veces, la última en 2018) y 2 (once veces, la última en 2019) y el 6 (diez apariciones), el 1 (con nueve ocasiones), y el número 8 (con ocho). En último lugar, por frecuencia de aparición, se halla en número 3, que ha aparecido seis veces.

08.48 La Lotería del Niño reparte 700 millones de euros En números brutos, el sorteo repartirá 700 millones de euros en premios. Así, la emisión de este tradicional sorteo navideño asciende a un total de 50 series de 100.000 billetes cada una, al precio de 200 euros el billete, dividido en décimos de 20 euros. El total de la emisión es de 1.000.000.000 de euros.

08.23 ¿Toca más dinero en la Lotería del Niño? ¿Es más fácil ganar? Lotería de Navidad y Primitiva se dedica en torno a un 10 % a repartir el reintegro, mientras que en la de la Lotería del Niño es del 30 %. Además, con las matemáticas en la mano, la probabilidad de que toque la Lotería del Niño es ligeramente superior a que te toque la de Navidad. En concreto se trata de algo más de un 7 %, frente al 5 % del Sorteo Extraordinario de Navidad. Pues podríamos decir que sí. Aunque los grandes premios de la Lotería del Niño son menos cuantiosos que los de la Lotería de Navidad, se destina más dinero a ellos. En líneas generales, en lase dedica en torno a un 10 % a repartir, mientras que en la de la Lotería del Niño es del 30 %. Además, con las matemáticas en la mano, lade que toque la Lotería del Niño es ligeramente superior a que te toque la de Navidad. En concreto se trata de algo más de

08.06 Premios de la Lotería del Niño –Primer premio: 2.000.000 euros por serie. 168.000 euros por décimo tras impuestos. –Segundo premio: 750.000 euros por serie. 68.000 euros por décimo después de impuestos. –Tercer premio: 250.000 euros por serie. 25.000 euros al décimo. –20 premios de 3.500 euros por serie. –1.400 premios de 1.000 euros por serie. –2 aproximaciones de 12.000 euros cada una, para los números anterior y posterior al del que obtenga el premio primero. –2 aproximaciones de 6.100 euros cada una, para los números anterior y posterior al del que obtenga el premio segundo. –99 premios de 1.000 euros cada uno, para los 99 números restantes de la centena del primer premio. –99 premios de 1.000 euros cada uno, para los 99 números restantes de la centena del segundo premio. –99 premios de 1.000 euros cada uno, para los 99 números restantes de la centena del tercer premio. –99 premios de 1.000 euros cada uno, para los billetes cuyas tres últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el primer premio. –99 premios de 1.000 euros cada uno, para los billetes cuyas tres últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el segundo premio. –999 premios de 1.000 euros cada uno, para los billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el primer premio. –9.999 reintegros de 200 euros cada uno, para los billetes cuya última cifra sea igual a la del que obtenga el primer premio. –10.000 reintegros de 200 euros cada uno, para los billetes cuya última cifra sea igual a la que se obtenga en la primera extracción especial de una cifra. –10.000 reintegros de 200 euros cada uno, para los billetes cuya última cifra sea igual a la que se obtenga en la segunda extracción especial de una cifra.

07.00 Dónde se puede seguir Para poder seguir el sorteo de la Lotería del Niño podremos seguir la retransmisión especial y el directo que se ofrecerá en la web de ABC.es con toda la información actualizada, todos los números premiados y las historias de los ganadores. Si se quiere ver por televisión, está programado a partir de las 12 horas por La 1 de TVE.

06.44 Cuánto dura el sorteo La duración del sorteo de la Lotería del Niño no es tan extensa como la del sorteo de Navidad del día 22 de diciembre. En el Sorteo de Navidad hay mucha más liturgia y la dinámica de extracción de las bolas es muy diferente, llegando a durar en torno a 4 horas. En el caso de la Lotería del Niño la duración es mucho menor, rondando los 30 minutos. En cualquier caso, esta estimación de horario no es oficial.

Si me toca, ¿dónde puedo cobrar el premio? Para cobrarlos, también debemos saber que hay diferencias según la cuantía de los premios, si se trata de décimos premiados con menos de 2.000 euros podemos acudir a cualquier administración de Lotería, pero si son mayores deberemos acudir a las entidades bancarias colaboradoras. Este es el listado facilitado por Loterías y Apuestas del Estado: Abanca Banco de Sabadell Bankia BBVA Caixa Bank Caja Sur Banco Cajamar Caja Rural Ibercaja Banco Kutxabank Unicaja Banco

06.17 Las probabilidades de que te toque algo en el Niño Lotería del Niño con respecto a la de Navidad? La probabilidad de ganar la Lotería del Niño es algo superior, cerca del 8 %, mientras que la de Navidad es menor, con un 5%. Esto se debe a la cantidad de premios que se reparten y, sobre todo, al número de reintegros. En el caso del Niño son 3, por lo que las posibilidades aumentan. ¿Cuánta probabilidad hay de ganar lacon respecto a la de Navidad? La probabilidad de ganar la Lotería del Niño, mientras que la de Navidad es menor, con un 5%. Esto se debe a la cantidad de premios que se reparten y, sobre todo, al número de reintegros. En el caso del Niño son 3, por lo que las posibilidades aumentan. Consulta el artículo completo en ABC.es

06.00 Cada español se ha gastado una media de 17,57 euros en décimos del Sorteo de El Niño A pesar de lo duro que ha sido el 2020 (económica y anímicamente hablando), los españoles apenas han disminuido su participación en el sorteo de El Niño que hoy se celebra. Cada ciudadano ha gastado una media de 17,57 euros en comprar décimos para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de 'El Niño' 2021, lo que supone 0,64 euros menos que el año anterior, según la cifra de consignación por habitante de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

05.46 El 0 es la terminación 'favorita' del primer premio del Sorteo Extraordinario de El Niño El 0 es la terminación favorita del primer premio de este Sorteo Extraordinario de 'El Niño', al haber salido en un total de 21 ocasiones, según las cifras facilitadas por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Asimismo, según datos recopilados por Europa Press, al 0 le sigue en frecuencia de aparición el número 7, que ha aparecido en 14 ocasiones, seguido del número 9 con un total de 13 apariciones. En el ranking de las terminaciones más afortunadas figuran a continuación el número 4, que ha salido en 12 ocasiones (resultó agraciado tanto en 2016 como en 2017), seguido de los números 5 (once veces, la última en 2018) y 2 (once veces, la última en 2019) y el 6 (diez apariciones), el 1 (con nueve ocasiones), y el número 8 (con ocho). En último lugar, por frecuencia de aparición, se halla en número 3, que ha aparecido seis veces.

05.33 Los datos antes del sorteo Las comunidades autónomas con mayor consignación este sorteo son la Comunidad Valenciana, con 125,3 millones; Madrid, con casi 116,4 millones, y Andalucía, con 116,3. A estas tres comunidades le siguen Cataluña, con 100,3 millones; Castilla y León, con casi 66,1 millones, y el País Vasco, con 49,5 millones. Asimismo, los que más gastan en este sorteo son los ciudadanos de Castilla y León, 27,53 euros; los asturianos, con 25,84 euros, y los valencianos, con 25,05 euros; mientras que las menos gastan son Ceuta y Melilla, con 4,51 euros ambas, y las comunidades de Baleares, Extremadura y Canarias, con 9,57, 12,66 y 12,84 euros, respectivamente.

05.13 Los madrileños jugarán más de 116 millones en el Sorteo de Lotería de El Niño La Comunidad de Madrid tiene una consignación de 116.386.200 de euros en el Sorteo Extraordinario de El Niño 2021, en el que Loterías y Apuestas del Estado ha designado para la región un total de 581.931 billetes, de manera que cada madrileño jugará una media prevista de 17,47 euros.

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de El Niño de 2021 repartirá 700 millones de euros en premios y se celebrará en el Salón de Sorteos de Loterías en Madrid el día 6 de enero, a las 12 horas.

La emisión es de 50 series de 100.000 billetes cada una, al precio de 200 euros el billete, dividido en décimos de 20 euros. El total de la emisión es de 1.000.000.000 de euros.

Así, en total se distribuye el 70 por ciento de la emisión en premios; 700.000.000 de euros. Hay un primer premio de 2.000.000 de euros por serie; un segundo premio de 750.000 euros por series y un tercer premio de 250.000 euros por serie.

05.02 El primer premio de El Niño ha recaído 28 años en País Vasco y Bilbao es la localidad más agraciada El primer premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de El Niño ha recaído 28 años en Euskadi, en algunos de ellos en varias localidades. Bilbao es la población vasca más agraciada, ya que este primer premio ha sido vendido en ella en 18 ocasiones, según datos de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). En función de los registros de la SELAE, la primera vez que ha sido distribuido en localidades de Euskadi fue en 1916 y la última el año pasado. La década con más primeros premios fue la de los 80, en la que esta comunidad autónoma lo recibió en su totalidad o en parte en 1981, 1982, 1986, 1987 y 1989. Bilbao es la población vasca con más primeros premios del sorteo de El Niño, con 18 ocasiones, seguida de San Sebastián, con siete. En Bizkaia también lo han recibido Getxo y Barakaldo y en Gipuzkoa Azkoitia, Oñati y Pasai Antxo. En Álava, sin embargo, sólo ha tocado una vez, en Vitoria.

04.45 El anuncio de la Lotería del Niño Este año, Loterías y Aopuestas del Estado ha optado por hacer un guiño a la situación creada por el coronavirus en su anuncio de la Lotería del Niño. A lo largo del anuncio se ven varias situaciones graciosas causadas por el uso de las mascarillas, como el no recocer a la gente, que no te entiendan bien cuando hablas o el darte la vuelta al salir de casa porque se te ha olvidado la mascarilla. Con un «porque tú nunca pierdes la ilusión», intentan motivar a la población para que juegue en el primer gran sorteo del año.

04.29 ¿Quién se ha gastado más dinero en el Sorteo del Niño? Los habitantes de Castilla y León han sido los que previsiblemente se hayan dejado más dinero en el Sorteo de El Niño de hoy. Con una media de gasto de 27,53 euhabros, superan de largo los 17,57 euros a nivel nacional, 0,64 céntimos menos que el año pasado.

En segunda posición se encuentran sus vecinos asturianos, que invertirán 25,84 euros. En tercer lugar estarían los valencianos con 25,05 euros.

Según la cifra de consignación por habitante de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), el resto de territorios se queda algo por detrás. Es el caso de País Vasco (22,42 euros), La Rioja (22,28 euros), Murcia (21,74 euros), Aragón (21,66 euros) o Cantabria (21,23 euros).

04.15 Los números más premiados de Lotería del Niño El número más repetido en la historia de este sorteo de la Lotería del Niño ha sido el 0, que ha salido hasta en veinte ocasiones. Pero no es el único, ya que los números 7 y 9 han salido muchas veces en el citado sorteo. Si por el contrario lo que se tiene en cuenta a la hora de elegir el número con el que jugar es si es par o impar conviene saber las estadísticas al respecto: en el sorteo de la Lotería del Niño el Gordo ha terminado en par 54 veces y en impar 50.

04.01 Las estadísticas de la Lotería del Niño Pasada la resaca de la lluvia de millones que dejó a lo largo del territorio nacional el sorteo de la Lotería de Navidad, es el turno de que aquellos que no tuvieron tanta suerte puedan redimirse. Este domingo 6 de enero se celebra el tradicional Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño coincidente con el día de Reyes en el que se da por zanjada la Navidad. Aunque como todos los sorteos, la Lotería del Niño es puro azar, siempre hay compradores que gustan de analizar las estadísicas numéricas de las terminaciones de los décimos. Observando estos datos, hay una terminación que destaca por encima de las demás: el 20. Hasta en seis ocasiones ha estado incluida en el primer premio: 05.320 (año 1922), 35.920 (año 1936), 35.520 (año 1954), 37.220 (año 1986), 10.320 (año 2002) y 28.920 (año 2009).

03.46 Cómo es el sorteo de la Lotería del Niño l Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado. También podrá seguirse en directo en La 1 y TVE Internacional, así como en Radio Nacional, Radio 5 y Radio Exterior. Pero, ¿cómo funciona el sorteo de la Lotería del Niño? La Lotería del Niño sirve de oportunidad para lograr un premio para quienes la suerte fue esquiva con la Lotería de Navidad, que se celebra este domingo 6 de enero. Desde primera hora de la mañana, ABC estará informando minuto a minuto del transcurso del sorteo a partir de las 12.00 horas en e. También podrá seguirse en directo en La 1 y TVE Internacional, así como en Radio Nacional, Radio 5 y Radio Exterior. Pero, ¿cómo funciona el sorteo de la Lotería del Niño? El sistema empleado en el sorteo de la Lotería del Niño es de bombos múltiples, con una emisión de 50 series de 100.000 billetes cada una, al precio de 200 euros el billete, dividido en décimos de 20 euros. Cada bombo arroja una bola que se corresponde con la decena de millar, unidad de millar, centena, decena y unidad, respectivamente. La cuantía del premio que se sortea en cada caso lo arroja otro bombo. El sorteo dura media hora y comienza a las doce de la mañana del 6 de enero.

03.31 Cómo evitar problemas con las participaciones de la Lotería del Niño «El mayor premio es repartirlo» es uno de los eslóganes más habituales cuando llegan los sorteos de Lotería en Navidad. Ya sea la del 22 de diciembre o la de El Niño, el 6 de enero , muchos optan por jugar acompañados. La forma más sencilla de compartir fortuna con amigos o familiares son las participaciones. O, lo que es lo mismo, dividir el décimo con otras personas. Una práctica que también se extiende en gimnasios, clubes deportivos, colegios... Sin embargo, aunque sea una costumbre, hay una serie de precauciones para evitar que la alegría pase a ser llanto. Lo primero de todo, aunque se presupone que si compartes décimo nadie va a huir con él si este está premiado, es tener en cuenta que las participaciones son en la práctica un contrato entre dos personas. Y como todo contrato, debe figurar en algún sitio. Es por ello que se debe diseñar un documento físico que detalle específicamente los datos del poseedor de esa parte del décimo como de la persona que lo coobrará, y repartirá. En ese documento deben constar nombres y apellidos, DNI, domicilio físico, coste de cada participación, fecha, sorteo y, por supuesto, número del décimo a repartir. Aunque estén certificadas por Hacienda, Loterías y Apuestas del Estado no se hace responsable de las complicaciones que puedan generar las participaciones, por lo que es el organizador de las mismas el único responsable a la hora de reclamar. Por último, también puede recoger una fotocopia de la propia participación.

03.17 ¿Como compartir un décimo de Lotería del Niño? compartir los décimos en para el sorteo del Niño es más que habitual. Para evitar problemas a la hora de hacerlo, la Organización de Consumidores y Usuarios ya lanzó una serie de recomendaciones. Igual que ocurre con la Lotería de Navidad,es más que habitual. Para evitar problemas a la hora de hacerlo, la Organización de Consumidores y Usuarios ya lanzó una serie de recomendaciones. Aconsejan que el depositario del décimo lo fotocopie y entregue a cada participante una copia firmada en la que se indique: las personas que juegan, el número, y en su caso, serie y fracción. Y aseguran que también serviría de prueba enviar una foto del décimo por WhatsApp siempre y cuando aparezcan los datos del depositario, los participantes y la participación de cada uno. El portavoz de la OCU, Enrique García, explicó a EP que seguir estas recomendaciones evita los conflictos que «irremediablemente se acaban produciendo cuando hay premio».

03.03 ¿Cuánto me puede tocar con los reintegros de la Lotería del Niño? En la Lotería del Niño también hay más posibilidades de conseguir un reintegro, es decir, de que el comprador reciba de vuelta la cantidad de dinero que ha invertido en el décimo. Pero ¿en qué casos corresponde este galardón? Hay 9.999 reintegros, de 200 euros cada uno, para los billetes cuya última cifra sea igual a la del que obtenga el premio primero. También existen 10.000 reintegros, de 200 euros cada uno, para los billetes cuya última cifra sea igual a la que se obtenga en la primera extracción especial de una cifra. Además, hay otros 10.000 reintegros, de 200 euros cada uno, para los billetes cuya última cifra sea igual a la que se obtenga en la segunda extracción especial de una cifra.

02.45 967, el improbable número de la suerte de la Lotería del Niño que ha tocado dos veces El Sorteo Extraordinario de Lotería del Niño 2020 ha repartido suerte por toda la geografía española. Sin embargo, hay un número que aunque su cuantía no ha ascendido ni mucho menos al «pellizco» que supone el primer premio, ha sido el más «suertudo» de todo el evento, ya que ha sido premiado por partida doble. Se trata del 967, que se ha repetido durante las extracciones de 3 cifras. 967 se ha repetido en dos ocasiones Salón de Sorteos de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Se trata de una situación poco probable y que pocas veces se ha dado en el sorteo. A los décimos acabados en esta terminación les corresponde 200 euros, 100 euros por cada vez que el 967 ha salido en las extracciones, según ha confirmado Loterías y Apuestas del Estado. Entre las 14 extracciones, else ha repetido en dos ocasiones este lunes 6 de enero de 2020 celebrado a las 12 en el(SELAE). Se trata de una situación poco probable y que pocas veces se ha dado en el sorteo. A los décimos acabados en esta terminación les, 100 euros por cada vez que el 967 ha salido en las extracciones, según ha confirmado Loterías y Apuestas del Estado.

02.33 ¿Cuándo hay que pagar a Hacienda su parte del premio? Para comodidad del premiado, Hacienda no espera a que tengas que hacer la declaración de la renta para cobrar su parte, sino que lo hará en el momento en el que cobres tu décimo, que se hace en las administraciones de Lotería si es igual o inferior a 2.500 euros. Si es superior, el ganador debe hacer la gestión en una de las entidades bancarias concertadas. Eso sí, es importante a la hora de realizar la declaración de la renta indicar que has sido agraciado con un premio.

02.16 ¿Cuánto se queda Hacienda de un premio de la Lotería del Niño? En la Lotería del Niño de este año todos aquellos premios que sean inferiores a 40.000 euros no son retenidos por Hacienda. Así, desde este año solo se gravarán el primer y segundo premio del sorteo, dotados con 200.000 y 75.000 euros, respectivamente. De ambos Hacienda se queda el 20% de la cantidad resultante de restarle 20.000 euros al premio. Por ejemplo, del primer premio, Hacienda se queda con el 20% de 160.000 euros. En total, la Agencia Tributaria se lleva 32.000 euros por cada décimo del primer premio. Del segundo premio se lleva 7.000 euros.

02.01 ¿Dónde ha tocado la Lotería del Niño 2020? 57342 se vendió en 18 localidades de 13 provincias de toda España. El primer premio se celebró en las provincias de Albacete, Barcelona, Cantabria, Cuenca, Guipúzcoa, La Coruña, Las Palmas, León, Lérida, Madrid, Murcia, Toledo y Valencia. El primer premio de la Lotería del Niño 2020 estuvo muy repartido. El afortunado númerose vendió en 18 localidades de 13 provincias de toda España. El primer premio se celebró en las provincias de Albacete, Barcelona, Cantabria, Cuenca, Guipúzcoa, La Coruña, Las Palmas, León, Lérida, Madrid, Murcia, Toledo y Valencia. Después de tres años seguidos de premios caídos íntegramente en una sola localidad (Barcelona, 2019; Bilbao, 2018; y Torrent, en Valencia, 2017), el Niño estuvo más repartido en esta ocasión, aunque no tanto como en 2016, cuando cayó en 29 localidades de 23 provincias distintas, el más repartido de la historia.

01.43 Qué toca más, la Lotería del Niño o la de Navidad Contrariamente a lo que se pueda pensar, la Lotería del Niño reparte más premios que la Lotería de Navidad. El principal motivo es la distribución de los reintegros. Si se atienden a los números, en la de Navidad habrá 14.008 números de los 100.000 que serán premiados, por lo que se quedarán fuera 85.992 números, donde los jugadores perderán los 20 euros que cuesta un décimo. En cambio, en la Lotería del Niño hay más probabilidades, ya que en torno a los 37.812 números de 100.000 al menos recibirán lo jugado en el sorteo. Por tanto, la probabilidad de ganar la Lotería del Niño es algo superior, con cerca del 8%, mientras que la de Navidad es menor, con un 5%.

01.29 La amarga muerte en la absoluta ruina de la misteriosa creadora de la Lotería del Niño Es hora de que todos lo asumamos, querido lector. Aunque duela igual que golpearse el meñique con el pico de la mesa en Nochevieja, la triste realidad es que no todos los cuentos de Navidad terminan con una sonrisa de oreja a oreja, amigables elfos bailongos y un fundido a negro después de que los problemas se hayan esfumado en el aire. La realidad es dura incluso para los buenos samaritanos. Y si no lo cree, basta con recordar el día en el que la Parca visitó a la duquesa María del Carmen Josefa Victoriana Hernández y Espinosa de los Monteros. habían ayudado a levantar un hospital infantil en el seno de la capital. Y todo, gracias a una buena idea como fue la organización de un sorteo para recaudar fondos. Millonaria, aunque preocupada siempre por los más pobres, esta noble del siglo XIX expiró sin un mísero céntimo mientras malvivía en una pensión tan penosa como su trágico destino. Al otro mundo tan solo se llevó la satisfacción de saber que sus desvelos y su duro trabajoen el seno de la capital. Y todo, gracias a una buena idea como fue lapara recaudar fondos. Rifa que, según confirman los expertos, ha perdurado hasta nuestros días bajo el nombre de la Lotería del Niño. Lotería del Niño después de haberse quedado a dos velas el 22 de diciembre, no olvide brindar este 2021 en honor de la buena duquesa María del Carmen Hernández y Espinosa de los Monteros. O, al menos, por el Director de Timbre y Monopolios, el general F. Roldán, quien recuperó el sorteo en 1941 y estableció que, año tras año, se celebraría en nuestro país como segunda oportunidad para aquellos a los que la diosa Fortuna hubiera esquivado en la Por tanto, si tiene el honor (decida usted si amargo o no) de pertenecer al amplio grupo de españoles que ha adquirido un boleto de ladespués de haberse quedado a dos velas el 22 de diciembre, no olvide brindar este 2021 en honor de la buena duquesa María del Carmen Hernández y Espinosa de los Monteros. O, al menos, por el Director de Timbre y Monopolios, el general, quien recuperóy estableció que, año tras año, se celebraría en nuestro país como segunda oportunidad para aquellos a los que la diosa Fortuna hubiera esquivado en la Lotería de Navidad.

01.16 ¿Cómo es el décimo de Lotería del Niño de 2021? La imagen que lleva consigo el décimo de la Lotería del Niño de 2021 es «La Natividad», del autor Pietro da Cortona. Este cuadro se exhibe en el Museo del Prado en Madrid. La pintura está fechada en el 1658 y fue un regalo que hizo el cardenal Francesco Barberini, sobrino del papa Urbano VIII al Rey Felipe IV. Esta obra está pintada sobre un soporte compuesto por placas de venturina y pizarra. La venturina es una pasta de vidrio que imita los efectos de la piedra procedente de la India y Rusia.

01.00 Dónde ver el sorteo del Niño Para poder ver el sorteo de la Lotería del Niño podremos seguir la retransmisión especial y el directo que se ofrecerá en la web de ABC.es con toda la información actualizada. Además, se ofrecerán datos útiles sobre la realización del sorteo, cómo se reparten los premios y cómo cobrarlos. El día 6 de Enero es un día para la buena suerte, así que también se podrán ver historias curiosas y reportajes sobre los ganadores y las ciudades agraciadas. Si quieres ver el sorteo por televisión, está programado a partir de las 12:00 horas en La 1 de TVE.

00.44 A qué hora es el Sorteo de la Lotería del Niño El Sorteo de la Lotería del Niño se celebrará a las 12 horas del próximo miércoles 6 de Enero de 2021. horario desde las 12 hasta las 12:30 horas aunque, como hemos dicho anteriormente, esta planificación no es oficial y todo depende de cómo se vaya realizando el sorteo y según las eventualidades que puedan surgir. Una vez sabida la hora de inicio, la duración del sorteo de la Lotería del Niño no es tanta como la del sorteo de Navidad, donde se suelen rondar las 4 horas, y puede durar en torno a 45 minutos. Con este cálculo aproximado se puede establecer unaunque, como hemos dicho anteriormente, esta planificación no es oficial y todo depende de cómo se vaya realizando el sorteo y según las eventualidades que puedan surgir. El funcionamiento del sorteo también tiene sus características, a partir de la hora de inicio se irán extrayendo los premios de forma planificada y en formato ascendente hasta llegar al primer premio.

00.32 ¿Cuántos décimos tiene un número de Lotería del Niño? 700 millones de euros. Aunque se consiedra el hermano pequeño del 'Gordo' de la Lotería de Navidad, no deja de ser un sorteo con muchos premios y similitudes en cuanto a series, billetes y décimos. El Sorteo Extraordinario de la Lotería de El Niño 2021 , que se celebrará el miércoles 6 de enero a las 12.00 horas, repartirá. Aunque se consiedra el hermano pequeño del 'Gordo' de la Lotería de Navidad, no deja de ser un sorteo con muchos premios y similitudes en cuanto a series, billetes y décimos. Una serie es el conjunto formado por un billete de cada uno de los números que participan en el sorteo (en total 100.000, del 00000 al 99999). La emisión de este tradicional sorteo navideño asciende a 50 series de 100.000 billetes cada una, al precio de 200 euros el billete, dividido en décimos –«el documento mínimo necesario para poder participar en los sorteos de la Lotería Nacional»– de 20 euros. El total de la emisión es de 1.000.000.000 de euros. Entonces, ¿cuántos décimos tiene un mismo número de la Lotería de El Niño? Como para este sorteo se han emitido 50 series, esto implica que de cada número se han emitido 50 billetes. Así, cada número se juega en 500 décimos. En relación con los premios más importantes de El Niño, el primer premio es de 2.000.000 de euros por serie, 200.000 euros por décimo; el segundo premio de 750.000 euros por serie, 75.000 euros por décimo; y el tercer premio de 250.000 euros por serie, 25.000 por décimo. Además, hay 20 premios de 3.500 euros y otros 1.400 premios de 1.000 euros por serie, entre otros.

00.16 Cuál es la probabilidad de que toque la Lotería del Niño Lotería del Niño reparte más reintegros que en la de Navidad. Esto hace que en la del Niño haya 37.812 números entre los 100.000 que son premiados, frente a los solo 14.008 números de la de Navidad, a pesar de que los premios en la del 6 de enero son la mitad que en la del 22 de diciembre.Por este motivo, la probabilidad de que toque la Lotería del Niño es ligeramente superior a que te toque la de Navidad. En concreto se trata de algo más de un 7 %, frente al 5 % del Sorteo Extraordinario de Navidad.En líneas generales, en la Lotería de Navidad y Primitiva se dedica en torno a un 10 % a repartir el reintegro, mientras que en la de la Lotería del Niño es del 30 %. Por ello, hay probabilidades de que los 20 euros jugados vuelvan al bolsillo del consumidor. Lareparte más reintegros que en la de Navidad. Esto hace que en la del Niño haya, frente a los solo 14.008 números de la de Navidad, a pesar de que los premios en la del 6 de enero son la mitad que en la del 22 de diciembre.Por este motivo, lade que toque la Lotería del Niño es ligeramente superior a que te toque la de Navidad. En concreto se trata de algo más deEn líneas generales, en lase dedica en torno a un 10 % a repartir, mientras que en la de la Lotería del Niño es del 30 %. Por ello, hay probabilidades de que los 20 euros jugados vuelvan al bolsillo del consumidor.

00.01 Las provincias de España con más suerte en la Lotería del Niño Tal y como se observa en el mapa superior, el esquema de las provincias con más suerte es casi idéntico al de las capitales. Madrid sigue siendo la primera, con 47 primeros premios, aunque en este caso seguida muy de cerca por la provincia de Barcelona, con 46. Vizcaya es la tercera, con 22, dos más que Valencia. A diferencia de la clasificación por localidades, la provincia de Sevilla, con 12 primeros premios, no ocupa la quinta plaza, sino que desciende hasta la séptima ya que es superada por Asturias y Cádiz, con 14 y 13 premios respectivamente.Completan la clasificación de las provincias más afortunadas Murcia, que ha salido vencedora del sorteo en 11 ocasiones, Guipúzcoa (10), Málaga (8) y Jaén, León, Islas Baleares y Zaragoza en siete ocasiones.

23.45 Cuándo caducan los décimos de Lotería del Niño Sorteo de Reyes, sin duda una alegría antes de la temida cuesta de enero y tras los excesos navideños. Sin embargo, la suerte tiene un plazo y no es eterna: en concreto, los décimos del próximo 6 de abril. Pasado ese tiempo, y si nadie lo reclama, el dinero pasará a manos de Hacienda. Esta es una pregunta que a menudo se hacen los agraciados del, sin duda una alegría antes de la temida cuesta de enero y tras los excesos navideños. Sin embargo, la suerte tiene un plazo y no es eterna: en concreto, los décimos del Sorteo Extraordinario del Niño pueden hacer efectivo el premio durante los tres meses siguientes a la celebración del mismo. Es decir, hasta el. Pasado ese tiempo, y si nadie lo reclama, el dinero pasará a manos de Hacienda.

23.32 Cómo, dónde y cuándo cobrar el premio de la Lotería del Niño En primer lugar, hay que decir que los premios de la Lotería del Niño se pueden combrar desde el día 7 de enero. En segundo lugar, al igual que ocurre con la Lotería de Navidad, los agraciados deben tener presente que este se puede cobrar en sitios diferentes en función de la cuantía del premio. Aquí te explicamos cómo hacerlo. Si es inferior a 2.500 euros, se podrá retirar el dinero en cualquier administración de lotería. Si es mayor de 2.500 euros, no queda más remedio que acudir a una serie de entidades financieras concertadas (suelen ser Bankia, BBVA, Caixabank y algunas cajas de ahorro de la CECA) o en su defecto a las delegaciones comerciales de Loterías. En caso de cobrarlo en un banco, la ley no obliga a los ganadores a abrir cuentas o adquirir productos financieros con la entidad en cuestión.

Cuánto toca por décimo en el Sorteo del Niño Estos son los premios por décimo en el Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño: Primer premio o “El Niño”: 200.000 euros al décimo ( de este importe hay que restar el 20% que tributa el premio a partir de los primeros 40.000 euros exentos, quedando al final en 168.000 euros) Segundo premio: 75.000 euros al décimo (siguiendo el mismo cálculo de impuestos, se quedarían en 68.000 euros) Tercer premio: 25.000 euros al décimo (a partir de aquí quedarían exentos de impuestos, al ser inferiores a 40.000 euros) Extracciones de 4 cifras: 350 euros por décimo Extracciones de 3 cifras: 100 euros por décimo Extracciones de 2 cifras: 40 euros por décimo Aproximación al primer premio: 1.200 euros por décimo al número anterior y posterior Aproximación al segundo premio: 610 euros por décimo al número anterior y posterior Centena del primer premio: 100 euros por décimo Centena del segundo premio: 100 euros por décimo Centena del tercer premio: 100 euros por décimo Tres últimas cifras del primer premio: 100 euros por décimo Tres últimas cifras del segundo premio: 100 euros por décimo Dos últimas cifras del primer premio: 100 euros por décimo Tres reintegros, uno coincidiendo con la última cifra del primer premio y dos extracciones especiales: 20 euros por décimo

23.02 «Si llega a tocarnos el Gordo me queman el negocio»

Esto señaló a ABC el pasado 22 de diciembre Carmen, propietaria de una gasolinera donde se repartieron 1,89 millones de euros en 900 décimos. El número por el que jugaban fue el 72.898, el posterior al gordo, valoradoen 2.100 euros. Esto sucedió en Toro, Zamora, y a esta estación de servicio Esto señaló a ABC el pasado 22 de diciembre Carmen, propietaria de una gasolinera donde se repartieron 1,89 millones de euros en 900 décimos. El número por el que jugaban fue el 72.898, el posterior al gordo, valoradoen 2.100 euros. Esto sucedió en Toro, Zamora, y a esta estación de servicio se acercaron el mismo día decenas de ganadores y curiosos ante la buena noticia en uno de los días más especiales que se recuerdan.

22.45 Historias de la Lotería: Ludivina y el número de los años de su marido La gijonesa Ludivina Menéndez repartió 48.000 euros de un quinto premio , el 86.986, al cuando compró todos los números que tenía la administración a la que fue en Gijón. «Solo sabía que los boletos que compré acababan en 86 porque eran los años que tenía mi marido. Los compré el día de su entierro», dijo. Historias de décimos de lotería, premiados siempre por puro azar, pero que muchas veces también guardan un significado detrás.

22.27 Las terminaciones más y menos afortunadas Examinando los datos históricos, la terminación que más veces ha salido en el primer premio es 20. En el caso de los reintegros, el 0 sería el número que más ediciones acumula. Siguiendo la clasificación de números seguirían el 7 y el 9. En el lado contrario, para que unos números toquen tanto otros tienen que tocar menos, es el caso del 3 y del 8, las terminaciones menos afortunadas. Eso si, estos datos tan solo forman parte de la hemeroteca, el sorteo repartirá suerte.



22.10 Cuántos reintegros tiene el Sorteo del Niño El Sorteo Extraordinario del Niño tiene 3 reintegros. El primero de ellos corresponde a la última cifra del primer premio, y luego existe una primera extracción especial y una segunda extracción especial. El hecho de que sean 3 (y no 1 como en el sorteo de Navidad) hace que las posibilidades de recibir un premio de este tipo se multipliquen.



21.58 ¿Por qué dicen que la Lotería del Niño puede tocar más?

La Lotería del Niño reparte más premios que la Lotería de Navidad. El principal motivo es la distribución de los reintegros. Por números, en la de Navidad ha habido 14.008 números de los 100.000 en teoría han salido con algún premio. En el otro lado, en la Lotería del Niño habría más probabilidades porque en torno a los 37.812 números de 100.000 al menos recibirán lo jugado en el sorteo.



21.47 ¿Por qué se llama el Sorteo del Niño?

El significado de por qué se llama “El niño” está claramente relacionado con la proximidad de la celebración de la Epifanía del Señor. Aunque hoy en día esta relación puede estar más o menos clara, no fue hasta el año 1966 cuando esta denominación de Sorteo de “El Niño” aparece de manera oficial en las listas de premios.

21.27 La imagen del décimo En esta edición del sorteo de 2021 la imagen que tiene el décimo es «La Natividad», del autor Pietro da Cortona. Pertenece a un cuadro que actualmente se muestra en el Museo del Prado en Madrid. La representación data del año 1658 y fue un regalo que hizo el cardenal Francesco Barberini, sobrino del papa Urbano VIII al Rey Felipe IV. El tema de la imagen no es, ni mucho menos, algo intrascendente, sirve para identificar en un primer momento si se trata del décimo de la edición correcta y también sirve como un filtro más ante posibles fraudes y estafas.

Cómo comprar un décimo por internet Ante el avance del coronavirus y las restricciones en movilidad, cada vez más personas se decantan por la compra online a la hora de jugar lotería en este Sorteo del Niño. Eso sí, este tipo de juego representa desafíos de seguridad a personas que muchas veces no acostumbran a comprar por internet, por lo que hay que tener mucho cuidado sobre dónde comprar y cómo pagar. Consejos a la hora de comprar un décimo por internet: Siempre comprar en webs con certificados de seguridad válidos y con protocolos de protección de información para el usuario. Consultar los métodos y condiciones de pago disponibles y fiables. A poder ser, usar canales de venta oficiales o de administraciones conocidas. Ante dudas importantes sobre condiciones de venta, consultar a algún experto.

21.05 Las ciudades donde más ha tocado el premio Las capitales que más agraciadas han salido en el Sorteo del Niño son, en este orden, Madrid, Barcelona y Bilbao. Madrid incluso fue la ganadora en el sorteo de la edición anterior, muy repartido, sumando un total de 42 ocasiones en las que el premio ha caído allí. Completando este podio de lugares premiados por el niño sigue, en segundo lugar, Barcelona con 36 primeros premios. En tercer lugar, Bilbao, con 18 ocasiones en las que ha caído el gran premio del Sorteo del Niño.



20.40 El funcionamiento del Sorteo del Niño, muy diferente al de Navidad A diferencia del de Navidad, donde se van extrayendo bola a bola todos los premios y las pedreas, el Sorteo del Niño es mucho más predecible y se conoce el orden en el cual irán saliendo los premios. Estos irán mostrándose de forma ascendente, primero los menores y después los importantes, hasta llegar al último de todos que será el primer premio o “El Niño”. Esta diferencia en cómo se produce el sorteo hace que el Sorteo del Niño sea mucho más breve y mucho más calculado. En cambio, en el de Navidad se tiene que esperar pacientemente a que cada una de las bolas, incluyendo las numerosas pedreas, vayan saliendo poco a poco. Para algunos, la magia impredecible del sorteo de Navidad es insustituible, pero quizás nuestros nervios agradezcan que el Sorteo del Niño tenga un programa calculado. Cuestión de gustos.



20.20 ¿Dónde se juega más Lotería del Niño?

La comunidad autónoma que más dinero va a gastar por habitante en el Sorteo del Niño este año va a ser Castilla y León, con 27,53 euros, según datos de Loterías y Apuestas del Estado. Tras esta comunidad, se sitúa Asturias, con 25,84 euros por habitante. En tercer lugar, Comunidad Valenciana, con 25,05 euros. Cualquiera de estas tres comunidades están por encima de la media española, que en este año 2021 gastará 17,57 euros por habitante.

20.02 ¿Dónde cayó el año pasado? En la edición de 2020 el primer premio del Sorteo de Lotería del Niño estuvo muy repartido entre varias localidades. Los décimos premiados se vendieron, entre otras, en las localidades de Madrid, Manises, Lorca, Mollet del Vallès, Quintanar de la Orden, Vilanova del Camí, Rianjo, Villarejo de Órbigo.

19.42 Horario de las administraciones de Lotería Para comprar tu décimo de lotería recomendamos que acudas a la administración más cercana, o que uses alguna de las formas de venta online. En el caso de que quieras acudir físicamente, el horario de las administraciones de lotería suele ser de 9:00 de la mañana a 20:30 de la tarde, con una pausa a la hora de la comida, aunque puede cambiar dependiendo de cada administración. Para muestra, una de las administraciones más famosas situada en Madrid, Doña Manolita, tiene un un horario ininterrumpido de 9:00 de la mañana a 20:30 de la tarde. En cualquier caso, recomendamos consultar el horario concreto de tu administración más cercana para evitar sorpresas de última hora en la compra de los décimos.



19.31 Hasta cuándo se puede comprar décimos Se puede comprar hasta dos horas antes de que se celebre el sorteo, es decir, hasta las 10.00 horas del 6 de enero. Si aun estás a tiempo, puedes hacer uso del localizador de décimos de ABC.es para conseguir el tuyo.



19.16 Qué plazo hay para cobrar un premio

Cuándo se cobra un posible premio también es importante, porque se puede hacer desde el día siguiente al sorteo hasta tres meses después. Si en ese tiempo nadie ha reclamado el premio, Hacienda se lo queda. Así que conviene no perder la pista del sorteo y comprobar bien nuestros décimos.

Si me toca, ¿dónde puedo cobrar el premio? Para cobrarlos, también debemos saber que hay diferencias según la cuantía de los premios, si se trata de décimos premiados con menos de 2.000 euros podemos acudir a cualquier administración de Lotería, pero si son mayores deberemos acudir a las entidades bancarias colaboradoras. Este es el listado facilitado por Loterías y Apuestas del Estado: Abanca Corporación Bancaria Banco de Sabadell Bankia BBVA Caixa Bank Caja Sur Banco Cajamar Caja rural, Sociedad Cooperativa de Crédito Ibercaja Banco Kutxabank Unicaja Banco

18.50 Cuánto se lleva Hacienda del premio

Según la web de la Agencia Tributaria, estarán exentos los premios que su importe sea igual o inferior a 40.000 euros, y en los que el importe sea superior, solo tributarán por la parte del mismo que exceda dicho importe. El porcentaje de retención en este caso será del 20%. Esto se puede ver rápido con un ejemplo, si tienes un premio de 100.000 euros, se tributaría un 20% sobre 60.000 euros (la parte mencionada que excede a los 40.000 exentos). En ese caso se haría una retención de 12.000 euros y el premio final sería de 88.000 euros.



18.36 Las probabilidades de que te toque algo en el Niño ¿Cuánta probabilidad hay de ganar la Lotería del Niño con respecto a la de Navidad? La probabilidad de ganar la Lotería del Niño es algo superior, cerca del 8 %, mientras que la de Navidad es menor, con un 5%. Esto se debe a la cantidad de premios que se reparten y, sobre todo, al número de reintegros. En el caso del Niño son 3, por lo que las posibilidades aumentan. Consulta el artículo completo en ABC.es



18.16 Dónde se puede seguir Para poder seguir el sorteo de la Lotería del Niño podremos seguir la retransmisión especial y el directo que se ofrecerá en la web de ABC.es con toda la información actualizada, todos los números premiados y las historias de los ganadores. Si se quiere ver por televisión, está programado a partir de las 12 horas por La 1 de TVE.



16.41 Cuánto dura el sorteo La duración del sorteo de la Lotería del Niño no es tan extensa como la del sorteo de Navidad del día 22 de diciembre. En el Sorteo de Navidad hay mucha más liturgia y la dinámica de extracción de las bolas es muy diferente, llegando a durar en torno a 4 horas. En el caso de la Lotería del Niño la duración es mucho menor, rondando los 30 minutos. En cualquier caso, esta estimación de horario no es oficial.