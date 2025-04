Más 'Signalgate': el jefe del Pentágono también compartió información sensible en otro chat con su mujer y su hermano

El secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, compartió información sensible sobre una operación militar en un grupo de la aplicación de chat Signal en el que estaban su mujer, su hermano y su abogado personal, entre otros.

La existencia de ... ese grupo de chat, revelada por 'The New York Times', reabre el llamado escándalo de 'Signagate', en el que varios altos de seguridad y defensa de EE.UU. compartieron información militar que debía ser clasificada en un grupo de chat en el que incluyeron por error a un periodista de 'The Atlantic'.

Allí se compartieron detalles sobre un ataque del ejército de EE.UU. contra posiciones de las milicias hutíes en Yemen, como los objetivos, la hora exacta de la operación militar y el armamento que se iba a utilizar. La revelación hecha por el propio periodista, Jeffrey Goldberg, de su inclusión en el chat provocó uno de los mayores escándalos de las primeras semanas de la presidencia de Donald Trump. Entre los altos cargos incluidos en el chat estaban el vicepresidente del Gobierno, JD Vance; el propio Hegseth y Mike Walz, el asesor de seguridad nacional. Fue Waltz quien, al parecer, metió a Goldberg en el chat. Noticias relacionadas El jefe del Pentágono niega haber enviado por chat el plan del ataque a Yemen

El asesor nacional de seguridad de Trump, contra las cuerdas: compartió datos sensibles en su email personal Javier Ansorena | Corresponsal en Nueva York La revelación mostró cómo los altos cargos de Defensa utilizaban una plataforma como Signal, que no tiene todas las medidas de seguridad necesarias para información militar sensible, además del fallo incomprensible de incluir al periodista. Ahora se conoce que no fue el único descuido. Hegseth compartió esa misma información con su esposa, Jennifer, una ex productora de la cadena Fox News, donde el ahora líder del mayor ejército del mundo trabajó como presentador hasta ser elegido por Trump para el Pentágono. Y también con su hermano, Phil, y con Tim Parlatore, su abogado personal. Tanto Parlatore como el abogado de Hegseth trabajan en el Pentágono, pero no está claro que por sus posiciones deberían acceder a esa información tan sensible. Su mujer no tiene ningún cargo gubernamental, pero suele viajar con el jefe del Pentágono y en ocasiones asiste a reuniones de trabajo. El mes pasado, 'The Wall Street Journal' reveló que Jennifer Hegseth había asistido al menos a dos reuniones de alto nivel: una con el secretario de Defensa de Reino Unido, John Healey; y otra con altos cargos de la OTAN. Al parecer, Hegseth compartió la información sensible en el grupo con su mujer, su hermano y su abogado -además de otros miembros de su equipo en el Pentágono- casi al mismo tiempo que lo hacía en el otro grupo, en el que estaban las más altas autoridades de EE.UU. Noticia Relacionada Waltz, protagonista del Signalgate, también tenía desprotegida su cuenta de Venmo, equivalente a Bizum J. Ansorena | Corresponsal en Nueva York El asesor de seguridad nacional ha tenido su cuenta en abierto, con el nombre de sus contactos como información pública, que cualquiera usuario de la aplicación podía revisar El esćandalo 'Signalgate' capturó buena parte de la atención pública de EE.UU. durante días, y colocó en una situación peligrosa a sus dos principales protagonistas, Hegseth y Waltz. El uso de Signal y la inclusión del periodista en el grupo están siendo investigados por el inspector general del Pentágono, después de que fuera requerido a hacerlo por parte de legisladores tanto republicanos como demócratas. No está claro si esta investigación afecta también al chat de Hegseth con sus familiares.

