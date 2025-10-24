Suscribete a
Cal Viva bien merece el viaje hasta Morón de la Frontera

El restaurante de Leo Ramos cumple siete años y ofrece un menú degustación con sus platos clásicos

Montaje con algunos de los platos del menú degustación de Cal Viva en Morón de la Frontera
Morón de la Frontera

Cuando uno mete Cal Viva en Google Maps, inmediatamente después pasa por unos segundos de indecisión. Lo primero que sale es que, más o menos, toca conducir durante una hora desde Sevilla. Y lo segundo es que hay que trasladarse a las afueras de ... Morón de la Frontera, a un polígono comercial. Leonardo Ramos, chef y sumiller de este restaurante, quiso volver en 2018 a su pueblo después de tener éxito en la capital con DeÓ (Los Remedios, 2010). Y, tras pasar por locales en el centro de su localidad, en 2023 decidió trasladarse al actual, mucho más amplio, con una cocina grande y acorde con su trabajo, y facilidad para aparcar en la misma puerta. «Con este cambio pude diseñar el proyecto desde cero, con los flujos de cocina a nuestra medida y el objetivo es trabajar mucho más a gusto», explica. Cuando se llega a la puerta todo toma forma al ver los reconocimientos de la Guía Michelin, la Guía Repsol y la Guía Macarfi, aparte de recomendaciones y premios de Gurmé.

