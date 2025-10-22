Suscribete a
ABC Premium

ACTUALIDAD

Sevilla suma tres nuevos restaurantes a la Guía Michelin: estos son los elegidos

La Guía Michelin incorpora tres direcciones sevillanas a su lista de recomendados: Desacato, YO y Jaylu. Tres formas muy distintas de entender la mesa que confirman el gran momento de la capital andaluza

Platos de Desacato, YO y Jaylu, los tres restaurantes de Sevilla que desde hoy pasan a formar parte de los recomendados de la Guía Michelin
Platos de Desacato, YO y Jaylu, los tres restaurantes de Sevilla que desde hoy pasan a formar parte de los recomendados de la Guía Michelin gurmé

Cristina Torres

Sevilla

Sevilla sigue afinando el compás gastronómico. A la sombra de mercados, tabernas y barras históricas, la ciudad suma tres nombres a la selección de restaurantes recomendados la Guía Michelin que marcan por dónde va el pulso: cocinas personales, producto sin disfraces y un ... servicio que pisa firme.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app